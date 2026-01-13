newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πενία τέχνας κατεργάζεται – Τι θα τρώμε στο μέλλον;
Διεθνής Οικονομία 13 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Πενία τέχνας κατεργάζεται – Τι θα τρώμε στο μέλλον;

Δασμοί και πληθωρισμός οδηγούν τα εστιατόρια να δουν τα τρόφιμα «αλλιώς» – Η σπατάλη, η εξοικονόμηση και η εφευρετικότητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Καθώς οι τιμές στα τρόφιμα συνεχίζουν να αυξάνονται το 2026, λόγω διαφόρων παραγόντων, από τους δασμούς έως την κλιματική αλλαγή, οι οικονομικοί παράγοντες έχουν καταστεί καθοριστικοί για να αναγκάσουν τα εστιατόρια να ρίξουν μια δεύτερη ματιά στα τρόφιμα που περισσεύουν.

Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμων πετιούνται στα σκουπίδια σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο σε σπίτια, καταστήματα λιανικής πώλησης και στον τομέα της εστίασης.

τρόφιμα

Στο εστιατόριο Vespertine

Σπατάλη στα τρόφιμα

Χώροι όπως εστιατόρια, καφετέριες και καφετέριες συνεισφέρουν περίπου το 30% αυτού του συνόλου, σύμφωνα με έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 2024. Στον κλάδο της εστίασης, ένα μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται σε όσα περισσεύουν στα πιάτα των πελατών.

Αλλά μια τεράστια ποσότητα σπατάλης τροφίμων προέρχεται επίσης από όσα μέρη και συστατικά περισσεύουν από κρέατα ή λαχανικά, τα οποία απλώς πετιούνται.

«Κι όμως, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών μπορεί να καταναλωθεί», εξηγεί στο Bloomberg ο Vojtech Vegh. Μέσω της εταιρείας του, Surplus Food Studio, συνεργάζεται με εστιατόρια για τη συλλογή τροφίμων που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλιώς: ανάμεσά τους φύλλα και κοτσάνια κουνουπιδιού μέχρι υπόλοιπα μέρη από καρότα, ακόμη και το λευκό μέρος από φλούδες καρπουζιού. «Αν τα εστιατόρια κατατάσσονταν ποτέ σε κατατάξεις βιωσιμότητας», λέει ο Vegh, «το 90% θα χαρακτηρίζονταν ως σπάταλα».

Καθόλου χαμένη ευκαιρία

Σπάνια όμως τα εστιατόρια παρακολουθούν συστηματικά τα σκουπίδια τους και δεν συνειδητοποιούν την πλήρη έκταση αυτού που πετάνε, πρόσθεσε και ο Marc Zornes, ιδιοκτήτης της Winnow Solutions Ltd., μιας εταιρείας που χάρη σε μια συσκευή καταγράφει το περιεχόμενο των κάδων απορριμμάτων των κουζινών των εστιατορίων και στη συνέχεια το αναλύει χρησιμοποιώντας μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης.

Το σύστημα περιλαμβάνει ένα tablet και μια κάμερα που βρίσκονται πάνω από τον κάδο και μια κλίμακα από κάτω. Βλέποντας πόσο φαγητό σπαταλούσε το Four Seasons Hotel Houston, που είναι πελάτης της Winnow, η διοίκηση αποφάσισε να μετατρέψει υλικά όπως τρίμματα ντομάτας, κοτσάνια ρίγανης και φλούδες κρεμμυδιού σε μια quesadilla tinga chicken, περίπου το 70% της οποίας αποτελείται από τέτοια υλικά.

τρόφιμα

Το εστιατόριο μηδενικών αποβλήτων Silo

Εξοικονόμηση

Με ανάλογες κινήσεις σε κουζίνες αλυσίδων όπως η Marriott International Inc. και η Hyatt Hotels Corp., εξοικονομούνται κατά μέσο όρο 25.000 δολάρια ετησίως. Διόλου αμελητέο ποσό για επιχειρήσεις, με ή χωρίς περιβαλλοντική άποψη, αλλά με ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και του κόστους των τροφίμων.

Τα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας συχνά είναι «ένοχα» για σπατάλη τροφίμων, επειδή η προσδοκία μιας ανώτερης εμπειρίας καλλιεργεί μια κουλτούρα υπερβολής. Μόνο το καλύτερο μέρος ενός συστατικού –  για παράδειγμα μερικές τέλειες φέτες φιλέτου wagyu – μπορεί να βρει τη θέση του σε ένα πιάτο τέτοιων εστιατορίων.

«Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του εστιατορίου, τόσο μεγαλύτερος και ο βαθμός αποβλήτων», διευκρινίζει στο Bloomberg ο Douglas McMaster, ιδιοκτήτης του Silo στο Λονδίνο, που χαρακτηρίζεται ως το πρώτο εστιατόριο μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο. Στο τέλος του 2025, έκλεισε τις πόρτες του Silo για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο προωθώντας ανάλογες μεθόδους μαγειρέματος.

Αυτά τα ακριβά «αποφάγια» μπορούν να βοηθήσουν στη μεγιστοποίηση των ολοένα και πιο λεπτών περιθωρίων κέρδους, ενώ δίνουν ώθηση σε ευέλικτα μενού με βνάση ό,τι είναι διαθέσιμο: οι φλούδες κρεμμυδιού μπορούν να μετατραπούν σε αλμυρές σάλτσες, ενώ οι φλούδες ανανά μπορούν να βράσουν για τσάι ή τα σπασμένα μπισκότα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παγωτό.

τρόφιμα

Στο εστιατόριο Baldío στην Πόλη του Μεξικού

Ομοίως, ο Jordan Kahn στο Λος Άντζελες με το εστιατόριό του «Vespertine», βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin, δεν έχει καν κάδο απορριμμάτων στην κουζίνα. Αρκετά άλλα πολυτελή καταστήματα διαφημίζονται πλέον ως μηδενικών αποβλήτων, από το Oyster Oyster στην Ουάσινγκτον, μέχρι το Sem στη Λισαβόνα και το θέρετρο Desa Potato Head στο Μπαλί. «Γίνεται σιγά σιγά μια παγκόσμια τάση», λέει ο McMaster.

Στο Baldío, το οποίο άνοιξε το 2024 στην Πόλη του Μεξικού και αυτοαποκαλείται το πρώτο εστιατόριο μηδενικών αποβλήτων του Μεξικού, η προληπτική προσέγγιση ξεκινά πολύ πριν ένα πιάτο μπει στο μενού. Όταν το προσωπικό συζητά ένα πιθανό πιάτο, συζητά τα αποκόμματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Στη συνέχεια, μπορεί να τροποποιήσουν την ιδέα ή να βρουν τρόπους να χρησιμοποιήσουν τα υλικά που θα μπορούσαν να προσθέσουν σε όλο το μενού, λέει ο Chris Locke, επικεφαλής ζύμωσης του εστιατορίου.

Μάλιστα, από το 2020, ο Οδηγός Michelin έχει απονείμει «Πράσινα Αστέρια» για ανάλογες προσπάθειες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει στο Bloomberg ο Locke του Baldío, βασίζονται στην αυτοαναφορά των εστιατορίων και επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη γενική βιωσιμότητα.

Ομοίως, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων σε επαγγελματικές κουζίνες όπου η ασφάλεια των τροφίμων είναι πρωταρχικής σημασίας, συνεπάγεται υλικοτεχνικές προκλήσεις.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Πολιτική φαρμάκου 13.01.26

Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα
Κόστος ζωής 13.01.26

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα

Η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη, αλλά συνάρτηση του σωρευτικά υψηλού πληθωρισμού και της καθήλωσης των πραγματικών εισοδημάτων. Και σε αντίθεση με το κύμα ψύχους, δεν είναι περαστική αλλά μόνιμη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Τραμπ: Η απάντησή του στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων
Pax Americana 13.01.26

Η απάντηση του Τραμπ στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων

Όταν η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθούσε την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικρατούσα εκτίμηση ήταν σχεδόν μονοδιάστατη, όμως η στάση του απέναντι στα πράγματα την διαψεύδει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το βλέμμα της εξουσίας: Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια
Το βλέμμα της εξουσίας 13.01.26

Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια

Στο Ιράν, οι διαδηλωτές, και ιδίως οι γυναίκες διαδηλώτριες, υφίστανται εξαιρετικά βίαιη καταστολή, με την ιδιαιτερότητα ότι οι πυροβολισμοί συχνά στοχεύουν τα μάτια τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»
Iconic 13.01.26

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

«Η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», αναφέρει η σύνοψη του νέου ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος
Δημιουργεί εχθρούς… 13.01.26

Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο. Και μπορεί να μιλάει για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά στην ουσία αυτό που θέλει είναι τα ορυκτά της και η απεξάρτηση από την Κίνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
5άστερα γιοκ; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: «Αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια» η πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή
«Αποκρουστική ενέργεια» 13.01.26

Πυρπόλησαν συναγωγή στην πολιτεία του Μισισιπή

Νεαρός 19 ετών κατηγορείται για την πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή, ενέργεια που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «αποκρουστική» και «αντισημιτική».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον κατηγορεί για «στάση»
Μαρκ Κέλι 13.01.26

«Στασιαστής» γερουσιαστής μηνύει τον Χέγκσεθ

Ο Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον είχε κατηγορήσει για «στάση», ξεκινώντας διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος του, ενώ ο Τραμπ είχε κάνει λόγο ακόμα και για «θανατική ποινή».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα δηλώνει έτοιμη για «νέα ατζέντα» με την Ευρωπαϊκή Ενωση
«Νέα ατζέντα» 13.01.26

Η Βενεζουέλα τα βρίσκει και με την ΕΕ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες τάσσεται πλέον υπέρ του «ανοίγματος διαύλων διαλόγου» με την Ευρώπη, η οποία είχε επιβάλει κυρώσεις στη χώρα της και υποστήριξε την Μαρία Ματσάδο.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ το ρωσικό πλήγμα με τον πύραυλο Ορέσνικ
Ουκρανία 13.01.26

ΗΠΑ: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» η χρήση του Ορέσνικ

Η «εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή» συνιστά «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χιόνια: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά – Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου
Υπό το μηδέν 13.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα - Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά - Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου

Κύμα πολικού ψύχους σαρώνει τη χώρα. Το θερμόμετρο έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές. Ισχυρός παγετός στα ορεινά όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου. Χιόνια και στην Πάρνηθα.

Σύνταξη
Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE
Στη Μινεάπολη 13.01.26

Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE

Η δολοφονία από πράκτορα της ICE, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για «εσωτερική πράξη τρομοκρατίας», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Πρόκριση για τους «Reds» και τώρα Μπράιτον! – Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «32»
FA Cup 13.01.26

Πρόκριση για τη Λίβερπουλ (4-1) και τώρα Μπράιτον! - Τα ζευγάρια στους «32»

Έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ η Λίβερπουλ έφτασε πέρασε με 4-1 τη Μπάρνσλεϊ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο γύρο του FA Cup και θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον. Τα ζευγάρια του 4ου γύρου.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής
«Μπουρλότο» 12.01.26

Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής - Μπρα ντε φερ για γερά νεύρα

«Ναυάγησε» η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Επικοινωνιακή ντρίπλα της κυβέρνησης που κρατά «ζωντανό» τον διάλογο με τους αγρότες δεχόμενος στο Μαξίμου τους «προθύμους» που αποτελούν μειοψηφία του αγροτικού κινήματος. Αναπόφευκτη η σύγκρουση και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με την κυβέρνηση να… περιμένει στη γωνία όσους «θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα εξηγεί πως η Ρεάλ οδηγήθηκε στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική της ηγεσία: «Η απόλυσή του ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη μετά την ήττα-σοκ από τη Θέλτα».

Σύνταξη
«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει
Ελλάδα 12.01.26

«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει

«Δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σκληρή ανακοίνωση του Συλλόγου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Παράτυπο το email, δεν παραιτούμαι δηλώνει τώρα η ίδια και ζητά γενική συνέλευση.

Σύνταξη
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Ελλάδα 12.01.26

Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις

Η αλλαγή στο ωράριο των συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύνταξη
Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin
Δείπνο; 12.01.26

Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο οδηγός Michelin δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026 - Από την Σαουδική Αραβία μέχρι την Ιταλία, ένα (νόστιμο) πιάτο δρόμος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο