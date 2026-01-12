sports betsson
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ο Ντραγκόφσκι πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη Βίντζεβ Λοντζ» (pic)
Ποδόσφαιρο 12 Ιανουαρίου 2026 | 11:41

«Ο Ντραγκόφσκι πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη Βίντζεβ Λοντζ» (pic)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και να γυρίσει στην Πολωνία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

Spotlight

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ξένο σώμα εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό και έτσι απομένουν πλέον τα τυπικά για να… χαιρετήσει τους πράσινους και να γυρίσει στην Πολωνία για λογαριασμό της Βίντζεβ Λοτζ

Σύμφωνα με τα πολωνικά δημοσιεύματα ο 28χρονος Πολωνός έχει ήδη περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται ο Ντραγκόφσκι αναμένεται να ταξιδέψει την Τρίτη (13/1) στην Τουρκία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο Ντραγκόφσκι πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2024 και πραγματοποίησε 72 εμφανίσεις με το τριφύλλι, αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, με κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά και κάποιες πολύ κακές που έχουν μείνει στους φίλους της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός έχοντας πάρει τον Τσάβες, ήθελε να δώσει τον Πολωνό γκολκίπερ, ο οποίος δεν υπολογιζόταν και όπως όλα δείχνουν τα κατάφερε και πλέον δουλεύει τις υποθέσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Δείτε την ανάρτηση για τον Ντραγκόφσκι

Headlines:
Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε σε μία κίνηση όχι και τόσο συναδελφική καθώς ζήτησε από τους συμπαίκτες του να φύγουν από το γήπεδο στην απονομή του τροπαίου.

Σύνταξη
Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: «Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ – «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κόσμος 12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Ακραίο 12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Θεωρούν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Σύνταξη
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Στις προεδρικές εκλογές 12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο