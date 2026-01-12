«Ο Ντραγκόφσκι πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη Βίντζεβ Λοντζ» (pic)
Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και να γυρίσει στην Πολωνία.
Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ξένο σώμα εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό και έτσι απομένουν πλέον τα τυπικά για να… χαιρετήσει τους πράσινους και να γυρίσει στην Πολωνία για λογαριασμό της Βίντζεβ Λοτζ
Σύμφωνα με τα πολωνικά δημοσιεύματα ο 28χρονος Πολωνός έχει ήδη περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του συμβόλαιο μέχρι το 2029.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται ο Ντραγκόφσκι αναμένεται να ταξιδέψει την Τρίτη (13/1) στην Τουρκία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.
Ο Ντραγκόφσκι πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2024 και πραγματοποίησε 72 εμφανίσεις με το τριφύλλι, αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, με κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά και κάποιες πολύ κακές που έχουν μείνει στους φίλους της ομάδας.
Ο Παναθηναϊκός έχοντας πάρει τον Τσάβες, ήθελε να δώσει τον Πολωνό γκολκίπερ, ο οποίος δεν υπολογιζόταν και όπως όλα δείχνουν τα κατάφερε και πλέον δουλεύει τις υποθέσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του.
🚨 Bartłomiej Drągowski ma pojawić się na obozie Widzewa w Turcji we wtorek. Gdy przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt do czerwca 2029 roku:
▶ https://t.co/4tNrEwSage pic.twitter.com/0qGf4d01Gc
— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 11, 2026
