sports betsson
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:37
Φωτιά στο Κορωπί – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κλείνει το deal του Ντραγκόφσκι στην Βίντζεβ Λοτζ
Ποδόσφαιρο 11 Ιανουαρίου 2026 | 08:29

Κλείνει το deal του Ντραγκόφσκι στην Βίντζεβ Λοτζ

Στην τελική του φάση βρίσκεται η πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στη Βίντζεβ Λοτζ. Πόσα χρήματα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Spotlight

Θέμα χρόνου είναι, όπως όλα δείχνουν, η πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην πολωνική Βίντζεβ Λοτζ.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο 26χρονος Πολωνός τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα το πρωί (Κυριακή 11/1) ολοκληρώνοντας τη διετή παρουσία του στους «πράσινους» (72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις) κι επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα του, όπως επιθυμούσε κι ο ίδιος εδώ κι εβδομάδες.

Ο Παναθηναϊκός θα καρπωθεί απ’ την πώλησή του ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους θα «αγγίξει» τις 800.000 ευρώ, ενώ παράλληλα θα βγάλει από πάνω του κι ένα συμβόλαιο το οποίο του «κόστιζε» κάθε έτος 850.000 ευρώ «καθαρά». Οπερ σημαίνει πως το συνολικό ποσό που θα «αφαιρέσει» απ’ τους προϋπολογισμούς του θα φτάσει τα 2.125.000 ευρώ (ή 2.725.000 ευρώ με την εφορία), αδειάζοντας χώρο στο μπάτζετ του για άλλες κινήσεις.

Από εκεί και πέρα, πέρα απ’ την ενίσχυση που θα υπάρξει στο ρόστερ των «πράσινων» θα ακολουθήσουν κι άλλες αποχωρήσεις, με τους Γιώργο Νίκα και Έλτον Φικάι να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της Super League (τον δεύτερο τον θέλει δανεικό ο Ατρόμητος).

Τέλος, εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες και με τους Τόνι Βιλένα και Ντάνιελ Μαντσίνι, οι οποίοι δεν είναι στα άμεσα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

Headlines:
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Business
Κρητών ‘Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

Κρητών ‘Αρτος: Επιστροφή στην κερδοφορία, με το βλέμμα σε νέες συνεργασίες

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σήμερα Κυριακή (11/1) – Ξεχωρίζουν τα ματς Άρης - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Σύνταξη
Κέρκεζ: «Ομάδα με πολλή ποιότητα ο Ολυμπιακός, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Κέρκεζ: «Ομάδα με πολλή ποιότητα ο Ολυμπιακός, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του»

Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα στο Περιστέρι και ο τεχνικός του Ατρόμητου, Ντούσαν Κέρκεζ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια τους «ερυθρόλευκους» και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)

Δέκα ημέρες πριν παίξει με τον Ολυμπιακό στο Champions League, η Λεβερκούζεν πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της φέτος, χάνοντας με 1-4 στην έδρα της από τη Στουτγκάρδη στην Bundesliga.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στα 3 γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ στον Παναιτωλικό, αλλά και στις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του στο Αγρίνιο. Τι είπε για την απόδοση των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλησιάζει τα 100 ματς με τον Ολυμπιακό και μετά τη νίκη στο Περιστέρι με 2-0 επί του Ατρομήτου εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα έχουν πετύχει οι «ερυθρόλευκοι» επί των ημερών του, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του παραμένει μέσα σε όλους τους φετινούς στόχους.

Σύνταξη
LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι

LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσάρλτον – Τσέλσι για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Agro-in 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Συγκρούσεις και διαδηλώσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ
Τεστ αντοχών 11.01.26

Συγκρατημένοι αισιόδοξοι οι έμποροι για τις χειμερινές εκπτώσεις - Στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ

Οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%, σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης

Σύνταξη
Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του
«Δεν υπήρχε πρωτόκολλο» 11.01.26

Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ εξέδωσαν οι Αρχές του Νέου Μεξικού, έπειτα από καταγγελίες δύο ανήλικων παιδικών ηθοποιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δηλώσεις του για έλλειψη πρωτοκόλλου σωματικής επαφής με παιδιά στο πλατό της The Cleaning Lady

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλιματική αλλαγή: Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει – Τι λένε οι ειδικοί
Πολυδιάστατος ο κίνδυνος 11.01.26

Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει - Τι λένε οι ειδικοί

Το πρόβλημα στην Αττική, λέει η υδρολόγος Ελισάβετ Φελώνη, είναι δομικό και διαχρονικό - «Η ρίζα του εντοπίζεται στην απόσταση μεταξύ υφιστάμενων υποδομών και σύγχρονης κλιματικής πραγματικότητας»

Σύνταξη
«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead
Music 11.01.26

«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead

Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε στα 78 του, μετά από προβλήματα στους πνεύμονες και διάγνωση καρκίνου. Λίγους μήνες πριν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Κολομβία 11.01.26

Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

Σύνταξη
Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου
Κόσμος 11.01.26

Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

Σύνταξη
Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σήμερα Κυριακή (11/1) – Ξεχωρίζουν τα ματς Άρης - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
Καιρός 11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο