Κλείνει το deal του Ντραγκόφσκι στην Βίντζεβ Λοτζ

Θέμα χρόνου είναι, όπως όλα δείχνουν, η πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην πολωνική Βίντζεβ Λοτζ.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο 26χρονος Πολωνός τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα το πρωί (Κυριακή 11/1) ολοκληρώνοντας τη διετή παρουσία του στους «πράσινους» (72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις) κι επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα του, όπως επιθυμούσε κι ο ίδιος εδώ κι εβδομάδες.

Ο Παναθηναϊκός θα καρπωθεί απ’ την πώλησή του ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους θα «αγγίξει» τις 800.000 ευρώ, ενώ παράλληλα θα βγάλει από πάνω του κι ένα συμβόλαιο το οποίο του «κόστιζε» κάθε έτος 850.000 ευρώ «καθαρά». Οπερ σημαίνει πως το συνολικό ποσό που θα «αφαιρέσει» απ’ τους προϋπολογισμούς του θα φτάσει τα 2.125.000 ευρώ (ή 2.725.000 ευρώ με την εφορία), αδειάζοντας χώρο στο μπάτζετ του για άλλες κινήσεις.

Από εκεί και πέρα, πέρα απ’ την ενίσχυση που θα υπάρξει στο ρόστερ των «πράσινων» θα ακολουθήσουν κι άλλες αποχωρήσεις, με τους Γιώργο Νίκα και Έλτον Φικάι να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της Super League (τον δεύτερο τον θέλει δανεικό ο Ατρόμητος).

Τέλος, εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες και με τους Τόνι Βιλένα και Ντάνιελ Μαντσίνι, οι οποίοι δεν είναι στα άμεσα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.