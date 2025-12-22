«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Η Βίντζεβ Λοντζ βρίσκεται στην αναζήτηση τερματοφύλακα και ο Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι είναι μεταξύ των περιπτώσεων που έχει ξεχωρίσει η πολωνική ομάδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της χώρας.

Μάλιστα όπως αποκαλύπτεται τη Δευτέρα (22/12) υπήρξαν σχετικές επαφές στην πόλη του Λοτζ για τον Πολωνό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ένας ακόμη λόγος που η Βίντζεβ θέλει τον Ντραγκόφσκι είναι διότι θέλει να ενισχύσει το πολωνικό της στοιχείο στο ρόστερ κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Πάντα όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα ο 28χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να επιθυμεί την μεταγραφή του στην συγκεκριμένα ομάδα, ωστόσο το άρθρο εξηγεί πως δεν αποτελεί την πρώτη της επιλογή, αλλά εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις για τη θέση του τερματοφύλακα.

Είναι πιθανό να επιλέξουν έναν άλλο τερματοφύλακα, καθώς ακούμε αναφορές ότι οι συνομιλίες με άλλους υποψηφίους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συνεχίζοντας αναφέρεται επίσης ότι ο Ντραγκόφσκι δεν έχει σίγουρη της θέση του βασικού στους πράσινους και ότι στους τελευταίους αγώνες βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του Ράδα Μπενίτεθ. Επίσης τονίζεται οτι «… οι Έλληνες δεν θα είχαν πρόβλημα να αλλάξει ομάδα».

Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιό του με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός λήγει στις 30 Ιουνίου του 2028.