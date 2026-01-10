Ο Ντραγκόφσκι αφήνει τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει Πολωνία

Ο Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Βίτζεφ Λοτζ, ομάδας της Ekstraklasa.

Πρόκειται για οριστική μεταγραφή, με τον Πολωνό διεθνή να γυρίζει στο πολωνικό πρωτάθλημα σε ηλικία 28 ετών, μετά το πέρασμά του από τη Super League με τα πράσινα.

Ο Ντραγκόφσκι ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, όμως σταδιακά έχασε τη θέση του, ειδικά μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ.

Η απώλεια φανέλας βασικού και η επιθυμία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο οδήγησαν τον Πολωνό να αναζητήσει νέο σταθμό, με τη Βίτζεφ να κινείται αποφασιστικά για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με πολωνικά ρεπορτάζ, οι επαφές ανάμεσα στη Βίτζεφ Λοτζ, τον Παναθηναϊκό και τον μάνατζερ του παίκτη, Μάριους Κουλέσα, έχουν μπει στην τελική ευθεία και η συμφωνία θεωρείται θέμα λεπτομερειών.

Ο Ντραγκόφσκι αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο που θα τον τοποθετεί στους πιο ακριβοπληρωμένους τερματοφύλακες της Ekstraklasa.

Στην Πολωνία χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του χειμερινού «παζαριού», με τον Ντραγκόφσκι να καλείται να εξελιχθεί σε ηγέτη της άμυνας της ομάδας του Λοτζ.

Το δημοσίευμα του meczyki.pl:

«Επιστρέφει στην Ekstraklasa ο Πολωνός διεθνής! Αύριο οι ιατρικές εξετάσεις

Η Widzew Łódź βρήκε επιτέλους τον νέο τερματοφύλακα που έψαχνε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο νέος γκολκίπερ θα είναι ο διεθνής της Πολωνίας – Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι.

Εδώ και καιρό ήταν σαφές ότι η Widzew ήθελε να αποκτήσει νέο τερματοφύλακα, παρότι το καλοκαίρι προστέθηκαν στην ομάδα οι Μάτσιεϊ Κικόλσκι και Βέλιο Ίλιτς. Ωστόσο, ο σύλλογος δεν έμεινε ικανοποιημένος με αυτές τις λύσεις και αποφάσισε να κινηθεί ξανά στην αγορά. Έγιναν συζητήσεις με αρκετούς γκολκίπερ. Ένα όνομα που εξετάστηκε πρόσφατα ήταν εκείνο του Ματεούζ Κοχάλσκι από την Καραμπάχ, αλλά η υπόθεση ήταν δύσκολη λόγω της συμμετοχής της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ντραγκόφσκι όμως είχε ήδη συμφωνήσει εδώ και καιρό. Ο μάνατζέρ του, Μάριους Κουλέσα, βρέθηκε στην Πολωνία πριν τις γιορτές. Η απόφαση ανήκε στην Widzew και πλέον ελήφθη.

Ο διεθνής Πολωνός ξεκίνησε τη φετινή σεζόν ως βασικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, όμως έχασε τη θέση του μετά την έλευση του Ραφαέλ Μπενίτεθ. Τελευταία, καθόταν συχνά στον πάγκο. Τα ελληνικά ΜΜΕ τον συνέδεαν με τη Λέγκια Βαρσοβίας, όμως τελικά άλλος πολωνικός σύλλογος αποφάσισε να τον αποκτήσει.

Η μεταγραφή είναι οριστική από τον Παναθηναϊκό. Ο 28χρονος θα φτάσει για ιατρικές εξετάσεις την Κυριακή, και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην αποστολή για το προπονητικό κέντρο στο Μπέλεκ (Τουρκία). Αυτό σημαίνει ότι ο Κικόλσκι θα δοθεί δανεικός σε άλλη ομάδα, ενώ ο Ίλιτς δεν μπορεί να αποχωρήσει, αφού έχει ήδη αγωνιστεί τη φετινή σεζόν σε δύο συλλόγους και οι κανονισμοί δεν του επιτρέπουν να παίξει σε τρίτο».