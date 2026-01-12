Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται, με εισαγγελική παραγγελία, για το περιστατικό τραυματισμού γυναίκας, σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης.

Όπως έγινε γνωστό, τα διερευνημένα αδικήματα είναι αυτά της παραβίασης κανόνων οικοδομικής και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πυλαίας, το οποίο εντέλλεται επιπλέον -κατά την ίδια παραγγελία- να ελέγξει το σύνολο των καταστημάτων εστίασης του εμπορικού κέντρου.

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η γυναίκα

Για την υπόθεση έχει ήδη δικογραφία, ενώ τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής εξέτασης θα σχηματιστούν στην ίδια δικογραφία.

Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό της 45χρονης συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε κατάστημα εστίασης, το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.