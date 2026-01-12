Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στο Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας, με θύμα μια 37χρονη δασκάλα.

Η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή του 22χρονου συντρόφου της, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, φαίνεται να πυροδοτήθηκε από λόγους ζηλοτυπίας.

Ο νεαρός άνδρας φέρεται να χειροδίκησε άγρια εναντίον της συντρόφου του, μετατρέποντας τον καβγά σε σωματική κακοποίηση.

Στο νοσοκομείο με πολλαπλές κακώσεις η 37χρονη γυναίκα

Η κατάληξη του επεισοδίου βρήκε την άτυχη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου και διακομίστηκε φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε.

Οι ιατροί περιέθαλψαν τα τραύματά της, ενώ το θύμα, αποφασισμένο να μην αφήσει την πράξη ατιμώρητη, κινήθηκε άμεσα νομικά εναντίον του δράστη.

Η υποβολή μήνυσης δρομολόγησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρχές, οι οποίες καλούνται να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 37χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, προσθέτοντας ακόμη ένα περιστατικό στη λίστα της ενδοοικογενειακής βίας.