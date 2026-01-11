Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα έναν από τους διαδρόμους του, μετά από τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου.

To παραπάνω ανέφερε με ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νορβηγίας.

Drones πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από βάση του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται drones στη Νορβηγία.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, εντοπίστηκαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας, η οποία αποτελεί και σημαντική βάση του ΝΑΤΟ.

H στρατιωτική εγκατάσταση που στόχευσαν τα άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν η Αεροπορική Βάση Ørland, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Νορβηγίας.

Η προέλευση των drones, τα οποία εξαφανίσθηκαν χωρίς να αναχαιτισθούν, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.