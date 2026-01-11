Νορβηγία: Έκλεισε ένας διάδρομος στο αεροδρόμιο του Όσλο μετά από τον εντοπισμό ενός drone
Η ανακοίνωση της αστυνομίας της Νορβηγίας.
Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα έναν από τους διαδρόμους του, μετά από τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου.
To παραπάνω ανέφερε με ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νορβηγίας.
Drones πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από βάση του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία
Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται drones στη Νορβηγία.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, εντοπίστηκαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας, η οποία αποτελεί και σημαντική βάση του ΝΑΤΟ.
H στρατιωτική εγκατάσταση που στόχευσαν τα άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν η Αεροπορική Βάση Ørland, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Νορβηγίας.
Η προέλευση των drones, τα οποία εξαφανίσθηκαν χωρίς να αναχαιτισθούν, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.
