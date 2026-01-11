magazin
11.01.2026
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
11.01.2026
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»
«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»

«Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Γιούλη Τσαγκαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για τον ρόλο που τη σύστησε στο ευρύ κοινό, τη θεία Σταματίνα στη σειρά Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη, αλλά και για τη βαθιά σχέση της με το Ηράκλειο, τη μοναξιά και τη σημασία της αποδοχής.

Η ηθοποιός, αν και γεννημένη στην Καβάλα, πέρασε όλα τα μαθητικά της χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης, πόλη με την οποία παραμένει δεμένη μέχρι σήμερα. Στενά συγγενικά της πρόσωπα ζουν στη Νέα Αλικαρνασσό και, όπως λέει, επιστρέφει συχνά.

«Κατεβαίνω στο Ηράκλειο συχνά. Η μαμά μου μένει Ηράκλειο, η αδελφή μου, Το επισκέπτομαι σε κάθε ευκαιρία», δηλώνει η ίδια.

«Ήθελε επιτέλους να είναι πρώτη, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί βαρέθηκε να είναι τελευταία. Και αυτή η αλλαγή που έκανε μέσα της, ήθελε να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να βοηθήσει. Αυτό είναι το σημαντικό»

Ένας ρόλος που άνοιξε συζητήσεις

Η θεία Σταματίνα υπήρξε από τους πιο συζητημένους τηλεοπτικούς χαρακτήρες της χρονιάς, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την ίντερσεξ ταυτότητα.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη εξηγεί πως ο ρόλος δεν τη δυσκόλεψε περισσότερο από άλλους, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο διαφορετικό από την ίδια, τον οποίο χρειάστηκε πρώτα να γνωρίσει.

«Ο ρόλος με δυσκόλεψε στο βαθμό που με δυσκόλεψαν όλοι οι ρόλοι. H θεία Σταματίνα είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος έπρεπε να τον γνωρίσω αυτόν τον ρόλο. Αυτός ο χαρακτήρας είναι αρκετά μακριά από μένα, όμως επειδή είναι κωμωδία περισσότερο το διασκέδασα παρά μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε», σημειώνει.

To «ΙΚΤΟΛΑ»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο «ΙΚΤΟΛΑ», τον αναγραμματισμό του ΛΟΑΤΚΙ+, που χρησιμοποίησε ο χαρακτήρας της. Όπως εξηγεί, δεν πρόκειται για μια πράξη εγωισμού, αλλά για την ανάγκη να μη νιώθει κανείς τελευταίος.

«Να θυμίσουμε, για όσους ίσως δεν γνωρίζουν, ότι τα άτομα ίντερσεξ (ή διαφυλικά) είναι αυτά που τα χαρακτηριστικά του φύλου τους δεν ανήκουν αυστηρά στην αρσενική ή θηλυκή κατηγορία ή ανήκουν και στις δύο ταυτόχρονα.

»Οι διαφορές αυτές μπορεί να αφορούν τα γεννητικά όργανα, τα χρωμοσώματα ή τις ορμόνες και ενδέχεται να γίνουν εμφανείς κατά τη γέννηση, την εφηβεία ή ακόμη και αργότερα στη ζωή του ατόμου.

»Ήθελε επιτέλους να είναι πρώτη, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί βαρέθηκε να είναι τελευταία. Και αυτή η αλλαγή που έκανε μέσα της, ήθελε να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να βοηθήσει. Αυτό είναι το σημαντικό», εξηγεί.


«Το έκανε για να μπορέσει να το διαχειριστεί και να το ξεπεράσει, να έρθει πιο κοντά σε αυτό. Να μην νοιώθει τελευταία ως προς αυτό. Επομένως για μένα είναι ένδοξο το ΙΚΤΟΛΑ. Ένδοξο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή να είμαι πρώτος, όχι για λόγους ιεραρχίας αλλά ως προς τον εαυτό μου. Αυτό είναι πολύ ωραίο για έναν άνθρωπο να το κάνει.

»Είναι ένας άνθρωπος, που ο Γιώργος Καπουτζίδης αξιοποίησε το ρόλο αυτό για να πει και κάτι άλλο. Είναι ένας άνθρωπος όπως είσαι εσύ όπως είμαι εγώ. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι, δεν είναι κάτι άλλο.

»Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο. Είναι ένας άνθρωπος τίποτα άλλο», πρόσθεσε.

Οι Gen Z χρήστριες της εφαρμογής γνωριμιών Zoe— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκτενής ανάλυση του The Guardian αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μειώνουν δραματικά τη δημόσια στήριξή τους προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή εξαφάνιση της ορατότητας του Pride από τη δημόσια σφαίρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές
11.01.26
Η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χιόνια: Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
11.01.26
Στη Β. Ελλάδα, οι κάτοικοι ξύπνησαν στη θέα ενός μαγευτικού τοπίου, με γραφικά χωριά στα Ιωάννινα να έχουν ντυθεί στα λευκά - Χιόνια πέφτουν στα ορεινά της Θεσσαλονίκης - Οι περιοχές που είδαν νιφάδες

Σύνταξη
Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
11.01.26
Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
11.01.26
Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
11.01.26
Ο Άρης θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο έτος στο σημερινό (11/1, 19.30) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο φορ από τη Ζιμπάμπουε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν στην επίθεση.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
11.01.26
Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
11.01.26
Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Σύνταξη
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
11.01.26
H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
11.01.26
Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
11.01.26
Σύνταξη
Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
11.01.26
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο
11.01.26
Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Σέρρες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Σύνταξη
