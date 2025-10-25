magazin
Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»
25 Οκτωβρίου 2025

Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»

Η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ (Intersex Greece) απαντάει σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που φιλοξένησε ανάρτηση στην οποία «φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου παρουσιάζονται ως ανωμαλίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Η Intersex Greece, η πανελλαδική συλλογικότητα ίντερσεξ ενηλίκων, γονέων ίντερσεξ παιδιών και υποστηρικτικών ατόμων και επαγγελματιών που βρίσκονται στην Ελλάδα απάντησε σε δημοσίευμα μετά τη viral δημοφιλία της Θείας Σταματίνας, του πρώτου ίντερσεξ χαρακτήρα σε ελληνική τηλεοπτική σειρά που έκανε πρεμιέρα στις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη.

Αυτή είναι η απάντηση της κοινότητας, αλλά και η έκκληση της για πιο υπεύθυνη δημοσιογραφία στο ελληνικό ψηφιακό τοπίο.

«Η Intersex Greece εκφράζει βαθιά ανησυχία για πρόσφατο άρθρο ενημερωτικής ιστοσελίδας.

Το δημοσίευμα, μέσα από τις δηλώσεις του φιλοξενούμενου ‘ειδικού’, αναπαράγει μια ιατρικοποιητική και παθολογικοποιητική θεώρηση των ίντερσεξ σωμάτων, παρουσιάζοντας τις φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου ως ‘ανωμαλίες’ ή ‘διαταραχές’ και υπονοώντας ότι ΄’κανείς στην ουσία δεν είναι intersex’.

Τι σημαίνει “intersex” (ελλ.: ίντερσεξ ή διαφυλικό)

View this post on Instagram

A post shared by IntersexGreece (@intersexgreece)

Ο όρος ίντερσεξ περιγράφει ανθρώπους που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου (γονάδες, ορμόνες, γεννητικά όργανα, χρωμοσώματα ή/και δευτερογενή χαρακτηριστικά) τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές ιατρικές ή κοινωνικές προσδοκίες/νόρμες των ‘αρσενικών’ ή ‘θηλυκών’ σωμάτων.

Αυτό δεν αποτελεί παθολογία, αλλά φυσική ανθρώπινη ποικιλότητα, όπως αναγνωρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (OHCHR), το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE, FRA) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

Η χρήση όρων όπως Διαταραχές της Ανάπτυξης Φύλου/Disorders of Sex Development (DSD) και η περιγραφή των ίντερσεξ σωμάτων ως ‘μη φυσιολογικών΄’, είναι ξεκάθαρα ιντερφοβικές πρακτικές, ενισχύουν τη στιγματοποίηση και τη θεώρηση των ίντερσεξ ανθρώπων ως ιατρικών περιστατικών αντί ως πλήρως ισότιμων ανθρώπων.

@ant1tv Αυτή κι αν ήταν αποκάλυψη! Η θεια Σταματίνα ειναι το «Ι» στο ΛΟΑΤΚΙ. 🏳️‍🌈 👉 Οι #Serres έρχονται την Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1. #ant1tv #StayTuned ♬ original sound – ANT1

Η προβληματική οπτική του άρθρου

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι τα ίντερσεξ άτομα ΄δεν είναι μέρος της φυσιολογικής ανθρώπινης βιολογίας’ και ότι η παρουσίαση τέτοιων σωμάτων ως φυσιολογικών ‘μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής’.

Τέτοιες απόψεις, πέρα από ξεκάθαρα ιντερφοβικές, είναι απόλυτα παραπλανητικές και επιστημονικά ατεκμηρίωτες.

Η ύπαρξη ίντερσεξ χαρακτηριστικών από μόνη της δεν συνιστά απειλή για την υγεία. Οι ελάχιστες περιπτώσεις που απαιτούν ιατρική παρέμβαση αφορούν επείγουσες, ιατρικά τεκμηριωμένες καταστάσεις – όχι την εμφάνιση ή τα γεννητικά όργανα.

«Τα ίντερσεξ σώματα δεν χρειάζονται ‘διόρθωση’· χρειάζονται σεβασμό, κατανόηση και αποδοχή»

Η σύγχυση μεταξύ ‘ιατρικής ανάγκης’ και ‘κανονικοποίησης του σώματος’ στη βάση των έμφυλων στερεοτύπων έχει οδηγήσει ιστορικά σε χειρουργικές επεμβάσεις (ακρωτηριασμού των ίντερσεξ γεννητικών οργάνων /IGM) χωρίς συναίνεση, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά, με στόχο να συμμορφωθούν τα σώματά τους στα κοινωνικά πρότυπα του δυαδικού φύλου.

Αυτές οι πρακτικές έχουν καταγγελθεί διεθνώς και επαναλαμβανόμενα ως παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απάνθρωπη μεταχείριση και ανθρώπινα βασανιστήρια από:

το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR),
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO),
την Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων (CAT),
το Συμβούλιο της Ευρώπης (Ψήφισμα 2191/2017),
το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων (2018/2878(RSP))
την αναφορά του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA Report, 2023),
την πρόσφατη Αναφορά των Ηνωμένων Εθνών (A/HRC/60/50) (08/08/2025), και
την πλέον πρόσφατη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη σχετικά με τα ίσα δικαιώματα για τα άτομα με ποικιλομορφίες χαρακτηριστικών φύλου (όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 7 Οκτωβρίου 2025 κατά την 1539η συνεδρίαση των Αναπληρωτών Υπουργών – CM/Rec(2025)7 )

Το 2025, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΗΕ και ο ΠΟΥ επανέλαβαν τη θέση τους ζητώντας την πλήρη απαγόρευση μη συναινετικών ιατρικών επεμβάσεων σε ίντερσεξ παιδιά και την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για την προστασία των ίντερσεξ ατόμων από διακρίσεις, κακοποίηση και παραβίαση των δικαιωμάτων τους στην αυτοδιάθεση και την υγεία.

@ant1tv ΙΚΤΟΛΑ! 🏳️‍🌈 Καθιερώθηκε από τη θεία Σταματίνα! 👉 Οι #Serres έρχονται την Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1. #ant1tv #StayTuned ♬ original sound – ANT1

Η ανάγκη για υπεύθυνη δημοσιογραφία

Η παρουσίαση των ίντερσεξ εμπειριών από τα μέσα ενημέρωσης οφείλει να γίνεται με σεβασμό, επιστημονική τεκμηρίωση και με την φωνή των ίδιων των ίντερσεξ ανθρώπων.

Η επιλογή ενός αποκλειστικά παρωχημένου ιατρικού λόγου, ο οποίος αρνείται τη φυσική ύπαρξη της ίντερσεξ σωματικότητας ή παραγνωρίζει τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχύει το στίγμα και συμβάλλει στη διατήρηση των προκαταλήψεων, και τη διενέργεια απαγορευμένων επεμβάσεων “κανονικοποίησης φύλου” (IGM), που αντικειμενικά ΒΛΑΠΤΟΥΝ την ευζωία των ίντερσεξ ανθρώπων.

Με επιπλέον θλιβερό αποτέλεσμα, κάποιοι ανενημέρωτοι και φοβικοί ιατροί να συνεχίζουν να τρομοκρατούν μέλλοντες γονείς κατά την ανίχνευση ίντερσεξ χαρακτηριστικών φύλου στον προγεννητικό έλεγχο, συστήνοντας τον τερματισμό επιθυμητών ίντερσεξ κυημάτων.

«Η χρήση όρων όπως «Διαταραχές της Ανάπτυξης Φύλου» (DSD) είναι ξεκάθαρα ιντερφοβική πρακτική που ενισχύει τη στιγματοποίηση»

Η Intersex Greece καλεί τα ΜΜΕ:

να αποφεύγουν την παθολογιοποιητική ορολογία και την υπεραπλούστευση όταν αναφέρονται στο βιολογικό φύλο,
να συμπεριλαμβάνουν τις φωνές ίντερσεξ ανθρώπων και οργανώσεων,
να διαχωρίζουν σαφώς την ιατρική αναγκαιότητα από την κοινωνική και αισθητική ‘κανονικοποίηση’,
και να προάγουν τη σωστή ενημέρωση με βάση τη βιοηθική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση.

Η θέση της Intersex Greece

Η Intersex Greece υποστηρίζει το δικαίωμα κάθε ίντερσεξ ατόμου:

στην αυτοδιάθεση και τη σωματική ακεραιότητα,
στην πρόσβαση σε αμερόληπτη πληροφόρηση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, και
στη συμμετοχή στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για το ίδιο του το σώμα.

«Το 2025, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΗΕ και ο ΠΟΥ ζητούν την πλήρη απαγόρευση μη συναινετικών ιατρικών επεμβάσεων σε ίντερσεξ παιδιά»

YouTube thumbnail

Τα ίντερσεξ σώματα δεν χρειάζονται ‘διόρθωση’· χρειάζονται σεβασμό, κατανόηση και αποδοχή.

Η ορθή ενημέρωση και η απο-ιατρικοποίηση της ίντερσεξ εμπειρίας είναι κρίσιμες για να σταματήσει η αόρατη βία που τα ίντερσεξ άτομα βιώνουν καθημερινά».

Τέλος η Intersex Greece κάλεσε την ιστοσελίδα να δημοσιεύσει άμεσα διορθωτική ενημέρωση και να ανοίξει διάλογο με ίντερσεξ άτομα και οργανώσεις, «ώστε να συμβάλει σε μια δημοσιογραφία βασισμένη στη γνώση, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό».

Διαβάστε την απάντηση εδώ.

Αυτή είναι η Intersex Greece

Στο εισαγωγικό κείμενο της ιστοσελίδας της κοινότητας σημειώνεται ότι:

Ίντερσεξ είναι ένας όρος ομπρέλα που αναφέρεται στις εγγενείς φυσικές διαφορές των χαρακτηριστικών φύλου ή στην αναπαραγωγική ανατομία. Σημαίνει επίσης τη ζωντανή εμπειρία των κοινωνικο-πολιτισμικών συνεπειών που υφίστανται οι άνθρωποι που γεννιούνται με σώματα που δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές νόρμες των «αρσενικών» και «θηλυκών» σωμάτων.

Αν και δεν μας είπαν τίποτα για αυτό στο σχολείο, μερικές φορές οι άνθρωποι γεννιούνται με τέτοιες παραλλαγές ή τις αναπτύσσουν σε νεαρή ηλικία. Τα γεννητικά όργανα, οι ορμόνες, η εσωτερική ανατομία ή τα χρωμοσώματα μπορούν να αναπτυχθούν με πολλούς τρόπους.

Τα υγιή σώματα των ίντερσεξ παιδιών συχνά παθολογικοποιούνται και υποβάλλονται σε επεμβάσεις «κανονικοποίησης» φύλου, ερήμην τους, λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων, της άγνοιας, της ντροπής και του στίγματος. Αυτή η «κανονικοποίηση» περιλαμβάνει χειρουργικές επεμβάσεις κολποπλαστικής, μείωσης της κλειτορίδας, μετακίνησης της ουρήθρας ή αφαίρεση των γονάδων.

Οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις συμβαίνουν πριν από την ηλικία των δύο. Οι ίντερσεξ ακτιβιστές/στριες, ο ΟΗΕ και πολλές από τις κορυφαίες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο συμφωνούν ότι οι αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις που αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του φύλου πρέπει να αποτελούν αποκλειστική και ενημερωμένη επιλογή του ίδιου του ατόμου.

Τέτοιες ιατρικές παρεμβάσεις, καθώς και επιλεκτικοί τερματισμοί επιθυμητών ίντερσεξ κυημάτων, εκτελούνται νόμιμα και σε μεγάλο βαθμό στις περισσότερες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η Intersex Greece είναι μια συλλογικότητα ίντερσεξ ανθρώπων, των οικογενειών και υποστηρικτών τους που ζουν στην Ελλάδα. Αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών που γεννιούνται με ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών φύλου και για την αποκατάσταση των ίντερσεξ σωμάτων και ζωών, σε σώματα και ζωές με σημασία.

Ενημερωθείτε για τη δράση της κοινότητας εδώ

Γραμμή Βοήθειας Ίντερσεξ: +30 695 1975267

