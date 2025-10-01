Η πραγματικότητα των intersex ατόμων στην Ευρώπη: Διακρίσεις, βια και «θεραπείες»

Τα intersex ή διαφυλικά άτομα αντιμετωπίζουν αυξανόμενα επίπεδα βίας και παρενόχλησης στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι σημαίνει intersex άτομο;

Ένα intersex άτομο είναι άτομο που γεννιέται με σωματικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν ταιριάζουν πλήρως στα τυπικά «αρσενικά» ή «θηλυκά» πρότυπα. Αυτό μπορεί να αφορά τα χρωμοσώματα, τις γονάδες (όρχεις ή ωοθήκες), τα γεννητικά όργανα ή τα ορμονικά επίπεδα.

Τα intersex άτομα μπορεί να έχουν συνδυασμό χαρακτηριστικών που συνήθως συνδέονται με τα δύο φύλα, ή να εμφανίζουν χαρακτηριστικά που δεν αντιστοιχούν ξεκάθαρα σε κανένα.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι intersex δεν σημαίνει τρανς, αλλάαφορά το βιολογικό σώμα, ενώ η ταυτότητα φύλου αφορά το πώς το άτομο ταυτίζεται.

Τα άτομα αυτά συχνά αντιμετωπίζουν κοινωνικές και ιατρικές προκλήσεις, ειδικά όταν προσπαθείται να «διορθωθεί» το σώμα τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Τα intersex άτομα αντιπροσωπεύονται στην κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ως το γράμμα «Ι», αναγνωρίζοντας την ύπαρξη και τα δικαιώματά τους μέσα στη μεγαλύτερη κοινότητα που προωθεί την ισότητα φύλου και σεξουαλικότητας.

Τα intersex άτομα στην Ευρώπη

Σύμφωνα με το euronews, περίπου το ένα τρίτο των διαφυλικών ατόμων στην Ευρώπη (34 %) ανέφεραν ότι έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία κατά τα πέντε έτη πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, ποσοστό που αποτελεί απότομη αύξηση σε σχέση με το 2019 (22 %).

Το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από το αντίστοιχο για το σύνολο των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+.

Τα υψηλότερα επίπεδα βίαιων εμπειριών αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες στην Αυστρία (45%), την Ισπανία (42%) και την Ιρλανδία (41%).

Στην αντίθετη πλευρά του φάσματος βρίσκονται η Φινλανδία (28%) και η Τσεχία (25%), οι οποίες αναφέρουν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Σχεδόν οι μισοί από τους διαφυλικούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι κατά το τελευταίο έτος έχουν δει, συχνά ή πάντα, διαδικτυακές εκκλήσεις για βία κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ πιο συχνά από άλλες ομάδες της έρευνας (για παράδειγμα, απειλές θανάτου, βιασμού, ξυλοδαρμού και χαστουκιών).

Η έκθεση αναφέρει ότι η «παραπληροφόρηση» και οι «διαδικτυακές εκστρατείες μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+» τροφοδοτούν την άγνοια του γενικού πληθυσμού σχετικά με τα intersex και τα τρανς άτομα, διαδίδοντας το μίσος και τις εκκλήσεις για βία κατά των intersex ατόμων.

Οι «θεραπείες»

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν το 40 % των intersex ατόμων στην Ευρώπη αναγκάστηκαν να υποβληθούν σε πρακτικές «μετατροπής», σε σύγκριση με το 25 % των ατόμων που ανήκουν σε άλλες κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+.

Πρόκειται για οποιαδήποτε θεραπεία ή παρέμβαση που αποσκοπεί στην αλλαγή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου.

Τα intersex άτομα υπέστησαν πιο συχνά πρακτικές «μετατροπής» στη Σουηδία (59%), ενώ η συχνότητα ήταν χαμηλότερη στο Βέλγιο και τη Ρουμανία (29%).

Η λεκτική ταπείνωση βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των κακοποιήσεων (26%), ακολουθούμενη από την οικογενειακή πίεση (16%), τη σωματική βία (8%) και τη σεξουαλική βία (4%). Αυτά τα ποσοστά είναι επίσης υψηλότερα σε σύγκριση με άλλες ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+.

Ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων

Γνωστή και ως χειρουργική επέμβαση «ομαλοποίησης του φύλου»,o ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των intersex ατόμων είναι μια ιατρική επέμβαση που πραγματοποιείται συχνά κατά τη βρεφική ή παιδική ηλικία «με σκοπό να προσαρμόσει το παιδί στις δυαδικές (αρσενικό ή θηλυκό) κατηγορίες φύλου των επίσημων εγγράφων και των ληξιαρχείων», σημειώνει η υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι επεμβάσεις αυτές «είναι συχνά περιττές και δεν πραγματοποιούνται για να αποτρέψουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή άμεση σοβαρή βλάβη στην σωματική υγεία».

Περισσότεροι από τους μισούς (57 %) από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ούτε οι ίδιοι ούτε οι γονείς τους έδωσαν ενημερωμένη συγκατάθεση πριν από τη χειρουργική επέμβαση ή την ορμονική θεραπεία για την τροποποίηση των σεξουαλικών χαρακτηριστικών τους.

Τέτοιες επεμβάσεις αναφέρθηκαν κυρίως στην Ολλανδία (37 %), τη Γαλλία (32 %) και τη Γερμανία (32 %). Τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στη Ρουμανία (14 %), την Τσεχία (14 %) και την Ιταλία (14 %).

Τα intersex άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς γυναίκες ή τρανς άνδρες, non binary και με διαφορετικό φύλο, καθώς και εκείνα που ζουν με αναπηρία ή ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα, αντιμετωπίζουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά βίας, παρενόχλησης και διακρίσεων.

Η έκθεση βασίστηκε σε απαντήσεις από 1.920 intersex άτομα σε 30 χώρες της Ευρώπης.