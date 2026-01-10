ΠΑΟΚ: Η 11άδα του «δικεφάλου» για το παιχνίδι με Παναιτωλικό

Ο ΠΑΟΚ κάνει… ποδαρικό στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό για το 2026 στη Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την εντεκάδα για το ματς της 16ης αγωνιστικής, στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά ο Χρήστος Ζαφείρης.

Ο Τσιφτσής θα είναι στο τέρμα για τον Δικέφαλο και στην άμυνα οι Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα θα είναι ο Μεϊτέ με τον Ζαφείρη, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Γκουγκεσασβίλι, Καμαρά, Τσάλοφ, Πέλκας, Κεντζιόρα, Γερεμέγιεφ, Μπιάνκο, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Τέιλορ, Ντεσπόντοφ

* Ο Τέιλορ έμεινε εκτός αποστολής λόγω ίωσης.

Η εντεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Γκαρσία Ουνάι, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Σατσιάς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας.

Στον πάγκο: Παρδαλος, Ζίβκοβιτς, Γκραναθ, Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Νικολάου, Μπρέγκου, Μπελεβώνης, Τσουρα, Μίχαλακ, Χότζα.