Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
ΠΑΟΚ: Η 11άδα του «δικεφάλου» για το παιχνίδι με Παναιτωλικό
Ποδόσφαιρο 10 Ιανουαρίου 2026 | 18:54

ΠΑΟΚ: Η 11άδα του «δικεφάλου» για το παιχνίδι με Παναιτωλικό

Γιάννης Αναστασίου και Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ για το μεταξύ τους παιχνίδι στο Αγρίνιο.

Ο ΠΑΟΚ κάνει… ποδαρικό στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό για το 2026 στη Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την εντεκάδα για το ματς της 16ης αγωνιστικής, στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά ο Χρήστος Ζαφείρης.

Ο Τσιφτσής θα είναι στο τέρμα για τον Δικέφαλο και στην άμυνα οι Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα θα είναι ο Μεϊτέ με τον Ζαφείρη, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Γκουγκεσασβίλι, Καμαρά, Τσάλοφ, Πέλκας, Κεντζιόρα, Γερεμέγιεφ, Μπιάνκο, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Τέιλορ, Ντεσπόντοφ

* Ο Τέιλορ έμεινε εκτός αποστολής λόγω ίωσης.

Η εντεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Γκαρσία Ουνάι, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Σατσιάς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας.

Στον πάγκο: Παρδαλος, Ζίβκοβιτς, Γκραναθ, Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Νικολάου, Μπρέγκου, Μπελεβώνης, Τσουρα, Μίχαλακ, Χότζα.

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

AGRO
Αγρότες: Διάλογος με τα τρακτέρ στους δρόμους

Αγρότες: Διάλογος με τα τρακτέρ στους δρόμους

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)

Έστω και στο 90+4' η Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέφυγε την εντός έδρας ήττα απέναντι στη Μπολόνια (1-1), σε αναμέτρηση για την 20 αγωνιστική της Serie A. Ισοπαλία με 2-2 στο παιχνίδι Ουντινέζε - Πίζα.

Σύνταξη
Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ο Μεντιλίμπαρ, το μήνυμα στην ομάδα, ο Γιαζιτσί, ο Ντάνι και η επίθεση

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μάχη κόντρα στον Ατρόμητο, δίνοντας στον Γιουσούφ Γιαζιτσί την ευκαιρία να προσφέρει αυτά που επιβάλλει η ποιότητά του. Γιατί ο Ντάνι Γκαρθία τον έχει βάλει σε σκέψεις τον Μεντιλίμπαρ. Και πώς ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι, τον έχουν κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις για την επίθεση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)

Η Μάκλσφιλντ από την 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου έστειλε σπίτι της την Κρίσταλ Πάλας που κατέκτησε πέρσι το FA Cup, καθώς επικράτησε με 2-1 στο γήπεδο της – Μπήκε μέσα ο κόσμος για να πανηγυρίσει.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς
Bundesliga 10.01.26

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 5.

Σύνταξη
25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Volley League 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τη 10η αγωνιστική της Volley League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
«Καλή τύχη» 10.01.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
Από Καστοριά 10.01.26

Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
Ελλάδα 10.01.26

Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη φονική συμπλοκή με θύμα έναν 17χρονο στις Σέρρες, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες

Το περιστατικό με τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες δεν είναι το μόνο που σχετίζεται με την παραβατικότητα ανηλίκων, την ώρα που φαίνεται πως δεν υπάρχουν λύσεις για τον περιορισμό της.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26 Upd: 18:23

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
