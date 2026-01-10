ΠΑΟΚ: Η 11άδα του «δικεφάλου» για το παιχνίδι με Παναιτωλικό
Γιάννης Αναστασίου και Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ για το μεταξύ τους παιχνίδι στο Αγρίνιο.
Ο ΠΑΟΚ κάνει… ποδαρικό στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό για το 2026 στη Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την εντεκάδα για το ματς της 16ης αγωνιστικής, στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά ο Χρήστος Ζαφείρης.
Ο Τσιφτσής θα είναι στο τέρμα για τον Δικέφαλο και στην άμυνα οι Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα θα είναι ο Μεϊτέ με τον Ζαφείρη, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.
Η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης
Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Γκουγκεσασβίλι, Καμαρά, Τσάλοφ, Πέλκας, Κεντζιόρα, Γερεμέγιεφ, Μπιάνκο, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Τέιλορ, Ντεσπόντοφ
* Ο Τέιλορ έμεινε εκτός αποστολής λόγω ίωσης.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. #PreGame #PamePAOKARA #PANPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/wk7p1wrUkz
— PAOK FC (@PAOK_FC) January 10, 2026
Η εντεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Γκαρσία Ουνάι, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Σατσιάς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας.
Στον πάγκο: Παρδαλος, Ζίβκοβιτς, Γκραναθ, Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Νικολάου, Μπρέγκου, Μπελεβώνης, Τσουρα, Μίχαλακ, Χότζα.
