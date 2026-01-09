«Συμφωνία του ΠΑΟΚ με Ντρκούσιτς – Τι απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή»
Δημοσίευμα από τη Ρωσία να αναφέρει πως υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον 26χρονο στόπερ, ωστόσο απομένει το «πράσινο φως» από την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.
Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να έχει ξεκινήσει, ο ΠΑΟΚ εντείνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού που θα ενισχύσει το ρόστερ του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει οι Θεσσαλονικείς είναι ο Βάνια Ντρκούσιτς, ο οποίος αγωνίζεται στη Ζενίτ, με τον Ιβάν Καρπόφ να αναφέρει πως οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα σε προσωπικό επίπεδο και απομένει η έγκριση του ρωσικού συλλόγου.
Συγκεκριμένα, οι αξιώσεις της ομάδας από την Αγία Πετρούπολη, για τον Σλοβένο στόπερ, ανέρχονταν στα 5 εκατομμύρια, όμως λίγο αργότερα αυτό το ποσό μειώθηκε στα 4 εκατομμύρια. Όπως τονίζουν οι Ρώσοι ο ΠΑΟΚ είχε καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων, όμως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, με τους Θεσσαλονικείς να είναι διατεθειμένοι να δώσουν και κάποια μπόνους.
Ο Καρπόφ επισημαίνει ότι με αυτά τα δεδομένα η Ζενίτ είναι πολύ πιθανό να δώσει το «πράσινο φως» για την παραχώρηση του παίκτη, όμως θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να υπάρξει περεταίρω πληροφόρηση.
