KKE: Εχθρική πράξη προς τους γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και ψαράδες η συμφωνία ΕΕ – Mercosur
Το ΚΚΕ προειδοποιεί επίσης ότι η συμφωνία θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τους καταναλωτές,
Σφοδρή κριτική στη συμφωνία «ελεύθερου εμπορίου» μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur ασκεί το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για μια «εχθρική πράξη» σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών και καταλογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για την έγκρισή της.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος, η αποδοχή της συμφωνίας από την κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται σε μια περίοδο που γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ψαράδες δίνουν, όπως σημειώνεται, «ηρωικό αγώνα επιβίωσης» μέσα από τις κινητοποιήσεις τους. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα βιομηχανικών και εξαγωγικών μονοπωλίων, αφήνοντας εκτεθειμένους τους παραγωγούς της υπαίθρου σε αθέμιτο ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με το ΚΚΕ, τα εισαγόμενα προϊόντα από τις χώρες της Mercosur παράγονται με χαμηλό εργατικό κόστος και με τη χρήση φυτοφαρμάκων, ορμονών και πρακτικών που δεν επιτρέπονται στην ΕΕ, γεγονός που –όπως τονίζεται– επιδεινώνει τη θέση των Ελλήνων παραγωγών. Το ΚΚΕ συνδέει τη συμφωνία με τη συνολικότερη πολιτική της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κάνοντας λόγο για υψηλό κόστος παραγωγής από τη μία πλευρά και πλήρη απελευθέρωση της αγοράς προς όφελος των μεγάλων ομίλων από την άλλη.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις εξαγγελίες της Κομισιόν για χρηματοδοτήσεις ύψους 45 δισ. ευρώ την περίοδο 2028–2034, τις οποίες το ΚΚΕ χαρακτηρίζει ως μέσο «εξωραϊσμού» των επιπτώσεων που θα έχει η συμφωνία για τους αγρότες. Παράλληλα, απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «ισχυρών δικλείδων ασφαλείας» και προστασίας των προϊόντων ΠΟΠ, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό».
Το ΚΚΕ προειδοποιεί επίσης ότι η συμφωνία θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τους καταναλωτές, καθώς –όπως σημειώνει– θα οδηγήσει σε ακριβότερα εισαγόμενα προϊόντα αμφίβολης ποιότητας, την ώρα που υπονομεύεται η εγχώρια αγροτική παραγωγή. Για τον λόγο αυτό, τονίζει ότι η πρόσβαση του λαού σε φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιβίωση της αγροτιάς.
