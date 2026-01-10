magazin
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Μπρούνο Μαρς: Η εξάμηνη περιοδεία του σε δύο ηπείρους ξεκινά τον Απρίλιο
Music 10 Ιανουαρίου 2026 | 11:36

Μπρούνο Μαρς: Η εξάμηνη περιοδεία του σε δύο ηπείρους ξεκινά τον Απρίλιο

Ο Μπρούνο Μαρς σε μια μεγάλη περιόδεια.

Σύνταξη
Ο Μπρούνο Μαρς ανακοίνωσε ότι το «The Romantic», το πρώτο σόλο άλμπουμ του μετά από σχεδόν μια δεκαετία θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου και ότι θα πραγματοποιήσει εξάμηνη περιοδεία σε δύο ηπείρους από τον Απρίλιο.

«The Romantic Tour»

Η περιοδεία «The Romantic Tour» είναι παραγωγή της Live Nation και περιλαμβάνει 40 συναυλίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρώτη συναυλία του Μπρούνο Μαρς προγραμματίστηκε για τις 10 Απριλίου στο Λας Βέγκας και θα ακουλοθήσουν εμφανίσεις του σε στάδια στο Τορόντο, το Λονδίνο, το Νιου Τζέρσεϊ και το Λος Άντζελες.

Ποιοι θα είναι μαζί του

Μαζί με τον Μαρς σε όλες τις συναυλίες θα είναι ο συνεργάτης του από τους Silk Sonic, Anderson .Paak, ως DJ Pee .Wee. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ανοίγουν τις συναυλίες είναι οι Victoria Monét, Raye και Leon Thomas.

Αν και το «The Romantic» που κυκλοφορεί στις 27 Φεβρουαρίου από την Atlantic Records είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ του τραγουδιστή από το «24K Magic» του 2016, δεν έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κυκλοφόρησε το επιτυχημένο project της δεκαετίας του ’70, Silk Sonic, με τον Paak, το 2022, καθώς και τις επιτυχίες του 2024, «Die With a Smile» με τη Lady Gaga και «APT.» με τη Rosé.

Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται
Το πάρτι συνεχίζεται 08.01.26

Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται

Πολλά τα μπλεξίματα με τον νόμο για τον A$AP Rocky στο νέο βίντεο κλιπ του single «Punk Rocky», ωστόσο, ο ράπερ από το Χάρλεμ δεν γεννήθηκε εχθές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο
Music 06.01.26

Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός livestreamer Adin Ross κατηγορούνται σε ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν χρήματα από online καζίνο για να «φουσκώσουν» τεχνητά τα streams του ράπερ, με το Stake να αρνείται κάθε εμπλοκή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04.01.26

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Sing for Greece 04.01.26

Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Με την εκπομπή «Sing for Greece - Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 - Οι Φιναλίστ», ξεκινά απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η φετινή διαδρομή της Eurovision, με την πρώτη παρουσίαση των 28 υποψηφίων για την ελληνική εκπροσώπηση στη Βιέννη

Σύνταξη
Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025
«Ό,τι έχω ζήσει» 03.01.26

Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025

H Άννα Βίσση επισφράγισε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την κυριαρχία της στην ελληνική μουσική βιομηχανία σε δύο βραδιές που πέρασαν στην ιστορία

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, ναυτικού, αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και […]

Σύνταξη
Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο
Προδότης «σύντροφος»; 10.01.26

Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο

Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία
Νέα Αριστερά 10.01.26

Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για στροφή 180 μοιρών του Κυριάκου Μητσοτάκη - «Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ», επισήμανε

Σύνταξη
«Μου απομένουν λίγες μέρες»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Μου απομένουν λίγες μέρες»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του πρώην παίκτη της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, και το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ πρώην Ιντερ και Νάπολι μίλησε στην ιταλική gazzetta για το ιταλικό ντέρμπι – τι είπε για τον ΠΑΟ

Γεώργιος Μαζιάς
Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Τραγωδία 10.01.26

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι

Σύνταξη
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πειραιάς: Δεμένα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων – Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες
Ελλάδα 10.01.26

Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες

Γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν πραγματοποιούν προγραμματισμένα δρομολόγια με τα πλοία τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
