09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09 Ιανουαρίου 2026 | 09:00

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του "backup lover"

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Η δραματική αλλαγή στη σχέση των ΗΠΑ με την Ευρώπη είναι σχεδόν ακατανόητη, παραδέχονται ακόμα και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτός Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Οι πρόγονοι των Ευρωπαίων, άλλωστε, συνέβαλαν στην ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες πολέμησαν μαζί με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων και στάθηκαν στο πλευρό τους μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Δημιούργησαν αυτό που κάποτε φαινόταν ως η πιο επιτυχημένη στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο, το ΝΑΤΟ, και οικοδόμησαν τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική και επενδυτική συνεργασία με την ΕΕ.

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά οδυνηρά σαφές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στην παγκόσμια ηγεσία των ΗΠΑ και, κυρίως, ότι πρέπει να ενισχύσει τη δική της θέση – κάτι που δεν θα πετύχει παρακολουθώντας «παγωμένη», όπως έγραφε ο παγκόσμιος Τύπος, την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα ή οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη.

Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική, χρειάζονται πράξεις

Ο οδικός χάρτης είναι σαφής. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι ένα θετικό όραμα και πολιτική βούληση, γράφει στο περιοδικό Time η Αμάντα Σλοτ, πρώην ανώτερη διευθύντρια για την Ευρώπη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Τζο Μπάιντεν.

Η προσέγγιση «America First» του Τραμπ έχει αφήσει ένα κενό στην Ευρώπη. Καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο, οι ΗΠΑ παρείχαν σαφήνεια και εστίαση στους κοινούς στόχους με την ΕΕ. Χωρίς τον συντονιστικό ρόλο της Αμερικής και ενόψει της απροκάλυπτης εχθρότητας, το ευρωπαϊκό μέλλον εξαρτάται από ηγέτες που θα προωθήσουν τη θεσμική ανθεκτικότητα και θα κερδίσουν την υποστήριξη του κοινού για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Μερικές φορές, όμως, όπως υποστηρίζει, η ίδια η Ευρώπη υποτιμά τη δική της δύναμη. Η ΕΕ έχει 450 εκατομμύρια πολίτες, μια ενοποιημένη οικονομική αγορά που θέτει παγκόσμια πρότυπα και ένα υψηλά μορφωμένο εργατικό δυναμικό με πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης.

Αντί να αφήσει την κυβέρνηση Τραμπ να ενισχύσει τις λαϊκιστικές δυνάμεις και να αμφισβητήσει μεμονωμένες χώρες, λοιπόν, οφείλει να αξιοποιήσει τη δύναμη της ενότητάς της και να παραμείνει ισχυρή. Αυτό μπορεί να απαιτήσει σε ορισμένες περιπτώσεις τη συγκέντρωση της εθνικής κυριαρχίας και την κοινή λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, η διαχείριση αυτής της δυσφορίας είναι αναμφισβήτητα καλύτερη από το να βασίζεται η ΕΕ σε μια αμφίρροπη υπερδύναμη.

«Σταματήστε να περιμένετε την επιστροφή της Αμερικής. Σταματήστε να πιστεύετε ότι αυτές οι πολιτικές είναι προσωρινές. Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική», τονίζει χαρακτηριστικά η Σλοτ. Ο κόσμος έχει αλλάξει και η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει.

Τρία συμπεράσματα για την Ευρώπη, μετά την επέμβαση Τραμπ στην Βενεζουέλα

Υπάρχουν τρία βασικά συμπεράσματα για τους Ευρωπαίους, μετά την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα και την αρπαγή Μαδούρο. Πρώτον, η προτεραιότητα που δίνει η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ στον δυτικό ημισφαίριο είναι πραγματικά σημαντική. Αυτή η αλλαγή είναι βαθιά και θα διαμορφώσει πολλές αμερικανικές πολιτικές κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Στην αρχή του 21ου αιώνα, η ασφάλεια της Ευρώπης και η δύναμη των διατλαντικών σχέσεων ήταν τα κύρια θέματα που απασχολούσαν τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας, με την πρώην Σοβιετική Ένωση και αργότερα την Ρωσία να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πριν από μια δεκαετία, ωστόσο, η Αμερική άρχισε να στρέφεται προς την Ασία ως συνέπεια της θεαματικής ανόδου της Κίνας, αν και συνέχισε να δίνει προσοχή στην Ευρώπη. Τώρα, ξαφνικά, το δυτικό ημισφαίριο αποτελεί ξεκάθαρη προτεραιότητα και η Ευρώπη βυθίζεται γρήγορα στη λίστα των ανησυχιών.

Το παλιό δόγμα Μονρόε, που απροσδόκητα επανήλθε στη μόδα, είχε ως στόχο να κρατήσει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις μακριά από το δυτικό ημισφαίριο. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Γαλλία είχε παρέμβει στρατιωτικά στο Μεξικό και το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό εξακολουθούσε να κυριαρχεί στη θάλασσα. Αλλά το 2026, η ανανεωμένη εκδοχή του Τραμπ φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στην εξασφάλιση της οικονομικής και επιχειρηματικής υπεροχής των ΗΠΑ, με έμμεσο στόχο την Κίνα, η οποία κερδίζει γρήγορα έδαφος.

Όταν ο Τραμπ συναντήθηκε με τα μέσα ενημέρωσης μετά την εισβολή του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, έδωσε μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία της απόκτησης ελέγχου επί του πετρελαίου της χώρας παρά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η Ευρώπη πρέπει να «οπλίσει» τα όπλα της

Επιπλέον, ο Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία περικυκλώνουν τη Γροιλανδία, κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Ενώ η Ρωσία προφανώς δεν μπορεί να εξέλθει από τα βόρεια λιμάνια της μέσω του Βόρειου Ατλαντικού, αυτό απέχει πολύ από τη Γροιλανδία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, γεωγραφικά, η Γροιλανδία βρίσκεται στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά είναι εξίσου σαφές ότι αποτελεί συστατικό μέρος της Δανίας και αυτό ισχύει για περισσότερο χρόνο από ό,τι η Καλιφόρνια αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κάτοικοί της είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μια αντιπαράθεση με τον Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ είναι εμμονικός με το δυτικό ημισφαίριο, έχει πλήρη άγνοια των πραγματικών γεγονότων, αλλά βρίσκεται σε πολεμική διάθεση μετά την αρχική «επιτυχία» του στη Βενεζουέλα. Η Ευρώπη πρέπει – μεταφορικά, αν μη τι άλλο – να οπλίσει τα όπλα της, προειδοποιεί ο Carl Bildt, συνπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) και πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας.

Η εθνική κυριαρχία είναι ιερή

Δεύτερον – και καθόλου συγκλονιστικό – είναι ότι, σύμφωνα με τον Τραμπ, το διεθνές δίκαιο δεν έχει κανένα ρόλο στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας των ΗΠΑ. Μετά τα γεγονότα της 3ης Ιανουαρίου, υπάρχει έντονη συζήτηση για το αν η παρέμβασή του ήταν σύμφωνη με την εγχώρια νομοθεσία και τη συνταγματική πρακτική. Αλλά αυτό είναι θέμα που πρέπει να διευθετήσουν οι ΗΠΑ: το ζήτημα, άλλωστε, δεν φάνηκε επείγον στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της χώρας.

Για την Ευρώπη, όμως, το διεθνές δίκαιο δεν είναι πάντα ιερό. Ωστόσο, θεωρείται γενικά θεμελιώδες για οποιαδήποτε παγκόσμια τάξη στην οποία η Ευρώπη αισθάνεται ότι έχει μια ασφαλή θέση.

Η επέμβαση στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, κατά την οποία ευρωπαϊκές δυνάμεις του ΝΑΤΟ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων, δεν ήταν νόμιμη σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα. Ωστόσο, κρίθηκε νόμιμη, καθώς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας συμμαχίας και σχετιζόταν τουλάχιστον με μια ευρύτερη διαδικασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Συνολικά, όμως, τα ευρωπαϊκά κράτη (σ.σ. παγίως και η Ελλάδα, με εξαίρεση τον σημερινό πρωθυπουργό της Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε να χειροκροτήσει τις ενέργειες Τραμπ) τείνουν να πιστεύουν ότι η ένοπλη επέμβαση σε άλλα κυρίαρχα κράτη αποτελεί, σύμφωνα με όλα τα λογικά πρότυπα, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και η εθνική κυριαρχία είναι ανεξάρτητη από τη φύση του καθεστώτος ή τη φύση των ηγετών του.

Ο Μαδούρο στερούνταν δημοκρατικής νομιμότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Βενεζουέλα δεν είναι κυρίαρχο κράτος. Και ο ισχυρισμός ότι οι ΗΠΑ ήταν στόχος επιθετικότητας από εγκληματίες της Βενεζουέλας, έχοντας το δικαίωμα να ενεργήσουν σε αυτοάμυνα, απλά δεν στέκει.

Γιατί με την ειρήνη όταν η βία είναι αρκετή;

Τρίτον, ο Τραμπ έχει μετατραπεί από αυτοαποκαλούμενος υπέρμαχος της ειρήνης σε υποστηρικτής της χρήσης βίας για την επίτευξη των στόχων του και την ενίσχυση της θέσης του.

Πολλοί Ρεπουμπλικανοί του κινήματος «Make America Great Again» (MAGA) έκαναν εκστρατεία κατά των ξένων επεμβάσεων και της επιβολής αλλαγών καθεστώτος, τις οποίες θεωρούσαν θανάσιμα αμαρτήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και ενώ ο Τραμπ πιθανώς εξακολουθεί να είναι αντίθετος στην αποστολή αμερικανικού στρατού σε μεγάλη κλίμακα σε ξένες χώρες, φαίνεται πρόθυμος να χρησιμοποιήσει κρυφά βομβαρδιστικά, πυραύλους κρουζ και ειδικές δυνάμεις για να επιδείξει τη δύναμή του.

Η χρήση βίας διεγείρει τις ορμόνες, αλλά σπάνια επιλύει συγκεκριμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, παραμένει η ανάγκη για διπλωματικό διάλογο και συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά, ενώ το ζήτημα της ισλαμιστικής βίας στο Σαχέλ απαιτεί μακροπρόθεσμες λύσεις. Επιπλέον, η πρόκληση των καρτέλ εγκληματικότητας στη Λατινική Αμερική ή της χρήσης ναρκωτικών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αποδεικνύει ότι οι υπάρχουσες τάσεις στην αμερικανική πολιτική επιταχύνονται και γίνονται πιο ακραίες. Η Αμερική δίνει ακόμη λιγότερη προσοχή στην Ευρώπη, δείχνει ακόμη μεγαλύτερη περιφρόνηση για το διεθνές δίκαιο και γίνεται ακόμη πιο εθισμένη στις γρήγορες επιθετικές ενέργειες. Για αυτό και η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

World
Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα
Βενεζουέλα 09.01.26

Ο Τραμπ «αδημονεί» να συναντηθεί με τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα

«Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» και «ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι «εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν
New York Times 09.01.26

Τραμπ: «Εναπόκειται» στον Σι το τι θα κάνει με την Ταϊβάν

«Εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει με την Ταϊβάν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος εάν η Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο.

Σύνταξη
Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Ονδούρα 09.01.26

Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλευτή έξω από το Κογκρέσο

Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σύνταξη
To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»
«Αυτοάμυνα» 09.01.26

To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι επιχειρήσεις ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας στην πόλη του. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί τα θύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ
Κόσμος 09.01.26 Upd: 03:02

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Πράκτορας της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Η.Π.Α. - CBP φέρεται να άνοιξε πυρ και χτύπησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα στο Πόρτλαντ. Άγνωστη η κατάσταση της υγείας τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια – Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο [βίντεο]
Κόσμος 09.01.26

Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια - Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο

Οι συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ διαδηλωτών και σωμάτων ασφαλείας δεν λένε να κοπάσουν με νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο μεριές. Οι Φρουροί της Επανάστασης λαμβάνουν ρόλο αστυνόμευσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη
Νέες απειλές 08.01.26

Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη

Ο πράκτορας, που κατονομάστηκε ως Τζόναθαν Ρος, είχε εμπλακεί σε άλλο περιστατικό με αυτοκίνητο πριν από έξι μήνες. Πρώην στελέχη της ICE λένε ότι ο θάνατος της Γκουντ «επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους τους»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κόσμος 08.01.26

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας πρότεινε απευθείας συνομιλίες της Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 08.01.26

Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο

Από καθαρή τύχη οι ΗΠΑ δεν έχασαν ελικόπτερο ή στρατιώτες στην επιχείρηση απαγωγής του προεδρικού ζεύγους στη Βενεζουέλα. Της επίθεσης των βομβαρδιστικών προηγήθηκε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση

Σύνταξη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές thw NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του

Σύνταξη
Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας
Ελλάδα 09.01.26

Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

Απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία – Έπεσαν κολώνες και δέντρα
Κακοκαιρία 09.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία - Έπεσαν κολώνες και δέντρα

Από τις θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια λόγω των ισχυρών ανέμων, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα

Σύνταξη
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

