newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φέτος η Ευρώπη θρηνεί την διατλαντικη συμμαχια – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 31 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Φέτος η Ευρώπη θρηνεί την διατλαντικη συμμαχια – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 έφερε στην Ευρώπη πολλές πολιτικές αναταραχές και μία μεγάλη απώλεια: το τέλος της συμμαχίας δεκαετιών με την Αμερική.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Spotlight

Χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος για να αποδεχτεί η Ευρώπη την απώλεια της διατλαντικής σχέσης όπως την γνώριζε.

Σύμφωνα με το Politico, από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Ευρώπη πέρασε αργά αλλά σταθερά από τα πέντε στάδια της θλίψης: άρνηση, θυμό, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και τελικά αποδοχή.

Τώρα, το ερώτημα για το 2026 είναι αν η ΕΕ έχει τη βούληση και τη δύναμη να μετατρέψει αυτή την αποδοχή σε πραγματική δράση.

Η επανεκλογή του Τραμπ σηματοδότησε το τέλος της Pax Americana, μιας περιόδου άνω των 75 ετών κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνταν του ελεύθερου κόσμου και έθεταν τις διατλαντικές σχέσεις στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής τους.

Παρόλο που η αλλαγή ήταν εμφανής, λίγοι στην Ευρώπη πίστευαν ότι θα γινόταν στ’ αλήθεια.

Η ήπειρος σε άρνηση

Σε ένα γεύμα με πρεσβευτές του ΝΑΤΟ στα μέσα Δεκεμβρίου 2024, πολλοί υποστήριξαν ότι με ελάχιστες αυξήσεις στις ευρωπαϊκές δαπάνες για την άμυνα όλα θα μπορούσαν να παραμείνουν ως είχαν.

Όταν τους επισημάνθηκε ότι η πραγματικότητα ήταν πιο βαθιά και θεμελιώδης, ένας πρεσβευτής αντέτεινε:

«Δεν πιστεύεις σοβαρά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα θεωρούν πλέον την ασφάλειά τους συνδεδεμένη με την Ευρώπη, έτσι δεν είναι;»

Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν άργησε να φανεί.

Τον Φεβρουάριο, ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε σε συνάντηση του ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για τη συμβατική ασφάλειά της.

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψαν ότι η Ευρώπη και η Ουκρανία θα βρίσκονταν σε δευτερεύοντα ρόλο.

Στο τέλος του μήνα, ο Τραμπ και ο Βανς αντιμετώπισαν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

«Δεν έχετε τα χαρτιά», φώναξε ο Τραμπ, επιπλήττοντας την Ουκρανία για την αποτυχία της να τερματίσει έναν πόλεμο που δεν είχε ξεκινήσει.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η άρνηση μετατράπηκε σε θυμό.

Ο θυμός και η απογοήτευση

Ευρωπαίοι ηγέτες ένιωσαν προδομένοι και εγκαταλειμμένοι απέναντι στη Ρωσία.

Ένας υπουργός Εξωτερικών φέρεται να φώναξε: «Μας μαχαίρωσες πισώπλατα. Μας αφήνεις να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τη Ρωσία».

Ο θυμός, ωστόσο, ήταν σύντομος. Στους επόμενους μήνες, η ΕΕ πέρασε στο στάδιο της διαπραγμάτευσης.

Η Ευρώπη προσπάθησε να πείσει την Ουκρανία να συνεργαστεί με τον Τραμπ για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής λύσης, ενώ διαπραγματευόταν με επιτυχία σχετικά με δασμούς και αμυντικές δαπάνες.

Μέχρι τον Ιούνιο, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, όπως επιθυμούσε ο Τραμπ.

Η αποτυχία των ευρωπαϊκών στρατηγικών

αρά τις νίκες που σημείωσε η Ευρώπη στη διαπραγμάτευση, ο Τραμπ συνέχισε να θέτει τις δικές του προτεραιότητες.

Επέστρεψε στις συνομιλίες με τον Πούτιν, αποκλείοντας ουσιαστικά την Ευρώπη από κρίσιμα θέματα. Οι προσπάθειες των Ευρωπαίων ηγετών να πείσουν την Ουάσινγκτον να πιέσει τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός συχνά κατέληγαν σε απογοήτευση.

Το χάσμα στην αντίληψη για την ασφάλεια μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ γινόταν όλο και πιο εμφανές.

Η δημοσίευση της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ πλέον βλέπουν τη Ρωσία με διαφορετικό μάτι από την Ευρώπη.

Η Μόσχα δεν αναφέρεται πλέον ως στρατιωτική απειλή· αντίθετα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη «στρατηγική σταθερότητα», προσφέροντας να μεσολαβήσουν μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης σε θέματα ασφάλειας.

Η αποδοχή της νέας πραγματικότητας

Μετά από ένα μακρύ και δύσκολο έτος, η Ευρώπη τελικά αποδέχτηκε ότι οι διατλαντικές σχέσεις όπως τις γνώριζε έχουν τελειώσει.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτζ τόνισε ότι οι δεκαετίες της Pax Americana έχουν περάσει και ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν πλέον μόνο τα δικά τους συμφέροντα.

Αυτό σημαίνει ότι και η Ευρώπη πρέπει να θέσει τα δικά της συμφέροντα σε προτεραιότητα.

Το μεγάλο ερώτημα για το 2026 παραμένει: η Ευρώπη θα καταφέρει να μετατρέψει αυτή την αποδοχή σε δράση;

Θα επιδιώξει στρατηγική αυτονομία, ενισχυμένη άμυνα και μεγαλύτερη γεωπολιτική ανεξαρτησία, ή θα συνεχίσει να στηρίζεται σε μια διατλαντική σχέση που πλέον δεν υπάρχει;

Η απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, και η ιστορία των επόμενων μηνών θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Kρυπτονομίσματα
Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο
Αλλαγή κλίματος 31.12.25

Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία στην πιο κρίσιμη φάση, οι πρόσφυγες από την εμπόλεμη χώρα γίνονται όλο και πιο ανεπιθύμητοι στην όμορη Πολωνία, εν μέσω κόπωσης, παραπληροφόρησης και ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις μετά την υποτίμηση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά
Τέταρτη μέρα 31.12.25

Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, με αφορμή τη μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, εξαπλώνονται, και με απεργίες, στο Ιράν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Ουκρανία 31.12.25

Αιματηρή ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Πλήγματα στην Οδησσό εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από τα οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, τρία παιδιά ανάμεσά τους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε «πολυκατοικίες» και σε «υποδομές».

Σύνταξη
Αργεντινή: Η υπηρεσία αναπηρίας «πληρώνει» τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του Μιλέι
Αργεντινή 31.12.25

Κατηγορούν για διαφθορά την αδελφή του Μιλέι, την «πληρώνει» η υπηρεσία αναπηρίας

Η υπηρεσία αναπηρίας στην Αργεντινή διαλύεται προκειμένου να υπαχθεί στο υπουργείο Υγείας, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του προέδρου Μιλέι.

Σύνταξη
Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
Μαύρη Θάλασσα 31.12.25

Επιδρομή ουκρανικών drones σε ρωσικό λιμάνι και αγωγό αερίου

Λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα έγινε στόχος ουκρανικών drones, ενώ επλήγη και αγωγός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ, οι οποίες έκαναν λόγο για πρόκληση ζημιών.

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 15 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό σε σύγκρουση τρένων καθ’ οδόν προς το Μάτσου Πίτσου
Τραυματισμοί τουριστών 31.12.25

Φόβοι και για νεκρό σε σύγκρουση τρένων στον δρόμο προς το Μάτσου Πίτσου

Σύγκρουση τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή προς το Μάτσου Πίτσου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 τουριστών, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό.

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία
Οικονομία 31.12.25

Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία

Αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διευθέτηση των κληρονομικών θεμάτων σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνει την κινητικότητα και την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές
Ελλάδα 31.12.25

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφής - Ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μια ανώτατη σχολή

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο
Αλλαγή κλίματος 31.12.25

Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία στην πιο κρίσιμη φάση, οι πρόσφυγες από την εμπόλεμη χώρα γίνονται όλο και πιο ανεπιθύμητοι στην όμορη Πολωνία, εν μέσω κόπωσης, παραπληροφόρησης και ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας
Κλιματική πολιτική 31.12.25

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστός ως CBAM, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του 2026. Πώς επηρεάζει τη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις μετά την υποτίμηση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά
Τέταρτη μέρα 31.12.25

Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, με αφορμή τη μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, εξαπλώνονται, και με απεργίες, στο Ιράν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.

Σύνταξη
«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Σύνταξη
Ουκρανία: 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Ουκρανία 31.12.25

Αιματηρή ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Πλήγματα στην Οδησσό εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από τα οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, τρία παιδιά ανάμεσά τους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε «πολυκατοικίες» και σε «υποδομές».

Σύνταξη
The Wire: Πέθανε στα 71 του ο «διεφθαρμένος γερουσιαστής» Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος
Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ 31.12.25

Πέθανε στα 71 του ο «sheeeeee-it» του The Wire

Ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, δευτεραγωνιστής στη σειρά The Wire, «καταπληκτικός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Σύνταξη
Αργεντινή: Η υπηρεσία αναπηρίας «πληρώνει» τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του Μιλέι
Αργεντινή 31.12.25

Κατηγορούν για διαφθορά την αδελφή του Μιλέι, την «πληρώνει» η υπηρεσία αναπηρίας

Η υπηρεσία αναπηρίας στην Αργεντινή διαλύεται προκειμένου να υπαχθεί στο υπουργείο Υγείας, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του προέδρου Μιλέι.

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά
Ελλάδα 31.12.25

Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά

Στα τελευταία μηνύματά του στην εκπομπή πριν τις ραγδαίες εξελίξεις, ο κατηγορούμενος ξεδιπλώνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ, στο σπίτι της μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ: «Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 31.12.25

«Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου

Για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες αλλά και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά, μιλούν γείτονες και συγγενείς στην εκπομπή Φως στο Τούνελ

Σύνταξη
Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
Μαύρη Θάλασσα 31.12.25

Επιδρομή ουκρανικών drones σε ρωσικό λιμάνι και αγωγό αερίου

Λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα έγινε στόχος ουκρανικών drones, ενώ επλήγη και αγωγός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ, οι οποίες έκαναν λόγο για πρόκληση ζημιών.

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 15 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό σε σύγκρουση τρένων καθ’ οδόν προς το Μάτσου Πίτσου
Τραυματισμοί τουριστών 31.12.25

Φόβοι και για νεκρό σε σύγκρουση τρένων στον δρόμο προς το Μάτσου Πίτσου

Σύγκρουση τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή προς το Μάτσου Πίτσου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 τουριστών, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό.

Σύνταξη
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο