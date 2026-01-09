«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση

Γιατί οι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο σε ορισμένα μέρη; Είναι ένα ερώτημα που οι ερευνητές μελετούν εδώ και δεκαετίες.

Οι λεγόμενες «μπλε ζώνες» είναι περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν ασυνήθιστα πολύ και όπου υπάρχει μια δυσανάλογα υψηλή συγκέντρωση ενενηντάχρονων και εκατοντάχρονων.

Ο όρος επινοήθηκε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια η εγκυρότητα αυτών των ισχυρισμών έχει αμφισβητηθεί.

Σύμφωνα με τους επικριτές, η εξαιρετικά μεγάλη ηλικία των κατοίκων των «μπλε ζωνών», υποστηρίζουν, είναι αποτέλεσμα κακής τήρησης αρχείων ή γραφειακών λαθών.

Τώρα, νέα έρευνα επανεξέτασε τα δεδομένα και επιβεβαίωσε ότι ορισμένες από τις περιοχές που είναι γνωστές ως «μπλε ζώνες» είναι πραγματικές.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Gerontologist, σημείωσε ότι αυτές οι περιοχές δεν χαρακτηρίζονταν μόνο από τον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων, αλλά και από την εξαιρετική υγεία και ζωτικότητα που διατηρούν πολλοί από αυτούς σε προχωρημένη ηλικία.

«Οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί σχετικά με τη μακροζωία απαιτούν εξαιρετικές αποδείξεις», δήλωσε ο Steven N. Austad, συν-συγγραφέας της μελέτης και επιστημονικός διευθυντής της Αμερικανικής Ομοσπονδίας για την Έρευνα της Γήρανσης.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως μπλε ζώνη, πρέπει να είναι γεωγραφικά καθορισμένη, με εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση ατόμων που ζουν τουλάχιστον 90 χρόνια τα τελευταία 150 χρόνια, και να διαθέτει αρχεία που μπορούν να επικυρώσουν τα πιστοποιητικά γέννησης και θανάτου.

Η παρατεταμένη καλή υγεία είναι επίσης μια σημαντική παρατήρηση, πρόσθεσαν σύμφωνα με το euronews, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η νοσηρότητα στην τρίτη ηλικία φαίνεται να αυξάνεται σε πολλά μέρη του κόσμου.

Ενώ η γενετική μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, οι έρευνες δείχνουν όλο και περισσότερο ότι ο τρόπος ζωής, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και οι κοινωνικές σχέσεις είναι οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη μακροζωία με χαμηλά ποσοστά χρόνιων ασθενειών.

«Πιστεύουμε ότι η επικύρωση των μπλε ζωνών είναι σημαντική, επειδή υπάρχουν πολύτιμα μαθήματα που πρέπει να αντληθούν και έμπνευση που πρέπει να συγκεντρωθεί από τρόπους ζωής που διευκολύνουν τη μακροζωία και την υγεία», έγραψαν οι ερευνητές. «Η τεκμηρίωση της εξαφάνισης των μπλε ζωνών μπορεί να είναι εξίσου ενημερωτική για τους παράγοντες του τρόπου ζωής που σχετίζονται με την επιδείνωση της υγείας στην τρίτη ηλικία».

Αυτή η νέα ανάλυση επιβεβαιώνει δύο γεωγραφικές περιοχές όπου η επαλήθευση της ηλικίας υποστηρίζει την ονομασία τους ως μπλε ζώνες.

Επισκέπτεται επίσης δύο άλλες περιοχές που κάποτε πληρούσαν τα κριτήρια, αλλά δεν μπορούν πλέον να ταξινομηθούν ως τέτοιες.

Ποιες «μπλε ζώνες» επιβεβαιώνονται από την επιστήμη;

Σαρδηνία, Ιταλία

Η μπλε ζώνη της Σαρδηνίας βρίσκεται σε έξι χωριά στο ανατολικό-κεντρικό τμήμα του νησιού, μια περιοχή που ονομάζεται Ολιάστρα.

Εκεί, το ποσοστό των εκατοντάχρονων μεταξύ των ατόμων που γεννήθηκαν μεταξύ 1880 και 1900 ήταν περίπου πέντε φορές υψηλότερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη και τρεις φορές υψηλότερο από ό,τι στη Σαρδηνία συνολικά. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από την αρχική ανάλυση.

Ενώ παγκοσμίως περισσότερες γυναίκες από άνδρες φτάνουν την ηλικία των 100 ετών, σε αυτό το τμήμα της Σαρδηνίας, το ποσοστό είναι περίπου ίσο.

Στην μπλε ζώνη του νησιού, οι ερευνητές επικύρωσαν την ηλικία κάθε ατόμου άνω των 90 ετών, διασταυρώνοντας τα αρχεία του ληξιαρχείου και της εκκλησίας, καθώς και ανακατασκευάζοντας τις γενεαλογίες των οικογενειών για να αποκλείσουν λάθη ή αλλαγές ταυτότητας.

Ικαρία, Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η Ικαρία, ένα μικρό νησί με πληθυσμό περίπου 8.000 κατοίκους, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως μπλε ζώνη το 2009.

Το ποσοστό των κατοίκων ηλικίας 90 ετών και άνω ήταν περίπου τριπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, και οι έρευνες επιβεβαίωσαν τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό ενενηντάρηδων και εκατοντάρηδων στο νησί.

Μπλε ζώνες που δεν είναι πλέον

Οκινάουα, Ιαπωνία

Το 1976, αναφέρθηκε για πρώτη φορά ότι το ιαπωνικό νησί είχε ποσοστό εκατοντάχρονων επτά φορές υψηλότερο από το υπόλοιπο της χώρας.

Ωστόσο, ο πληθυσμός της Οκινάουα, ο οποίος το 1999 επιβεβαιώθηκε ότι περιλάμβανε τους μακροβιότερους ανθρώπους στον κόσμο, δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της μπλε ζώνης, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Μόνο οι γενιές που γεννήθηκαν πριν από το 1940 πληρούσαν τα κριτήρια. Μέχρι το 2006, το ποσοστό των εκατοντάχρονων είχε μειωθεί σε περίπου το διπλάσιο του ποσοστού του υπόλοιπου Ιαπωνία.

Από τότε που ορίστηκε για πρώτη φορά ως μπλε ζώνη, οι πόλεμοι και η μαζική αύξηση της δυτικοποίησης, που σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τη μακροχρόνια παρουσία του αμερικανικού στρατού στο νησί, φαίνεται να έχουν υπονομεύσει την υγεία των νησιωτών, σύμφωνα με τη μελέτη.

Νικόγια, Κόστα Ρίκα

Η Νικόγια είναι μια άλλη μπλε ζώνη που φαίνεται να συρρικνώνεται.

Ορίστηκε από άνδρες που γεννήθηκαν πριν από το 1930, πολλοί από τους οποίους έζησαν μέχρι τα 100 χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη, όσοι γεννήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία έχουν λιγότερες πιθανότητες να γίνουν εκατοντάχρονοι, για λόγους που δεν είναι ακόμη σαφείς.

Η μπλε ζώνη της Νικόγια εκτείνεται σε πέντε γειτονικά καντόνια – Σάντα Κρουζ, Καρίγιο, Νικόγια, Νανταγιούρε και Χοτζάντσα – στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου Νικόγια στην Κόστα Ρίκα.

Μέχρι το 2010, νέες αναλύσεις διαπίστωσαν ότι η αρχική μπλε ζώνη της Νικόγια είχε συρρικνωθεί σε περίπου το ένα τέταρτο του αρχικού της μεγέθους, ενώ μια νέα περιοχή εξαιρετικής μακροζωίας είχε εμφανιστεί σε τρεις επαρχίες στο βόρειο τμήμα της Κόστα Ρίκα, κοντά στα σύνορα με τη Νικαράγουα.

Κοινά χαρακτηριστικά και νέες μπλε ζώνες

Η μελέτη έδειξε ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό των τεσσάρων κλασικών μπλε ζωνών είναι η απομόνωση.

Η Σαρδηνία, η Ικαρία και η Οκινάουα καταλαμβάνουν ολόκληρα νησιά ή μεγάλα τμήματα νησιών, ενώ η Νικόγια βρίσκεται σε μια χερσόνησο που μέχρι πρόσφατα ήταν δύσκολα προσβάσιμη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η σχετική απομόνωση επέτρεψε σε κάθε περίπτωση στην περιοχή να αναπτύξει τη δική της γλώσσα ή διάλεκτο, καθώς και πιθανή πολιτιστική και γενετική μοναδικότητα.

Οι ερευνητές δεν ανακάλυψαν μόνο πώς συρρικνώνονται ορισμένες από αυτές τις περιοχές, αλλά υπογράμμισαν και την εμφάνιση νέων μπλε ζωνών.

Υποψήφιες περιοχές στην Ολλανδία, την Κίνα και το νησί Μαρτινίκα της Καραϊβικής βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία επικύρωσης, προτού γίνουν ευρέως αποδεκτές ως νέες, σύγχρονες μπλε ζώνες.