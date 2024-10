Αλήθεια ή μύθος τελικά ότι η Ικαρία ειναι το νησία της μακροζωίας;

Η Ικαρία, το ελληνικό νησί με τα πανηγύρια, τους αργούς ρυθμούς ζωής και το ιδεολογικό παρελθόν, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές Μπλε Ζώνες.

Οι περιοχές αυτές λέγεται ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό αριθμό εκατοντάχρονων και χαμηλή συχνότητα εμφάνισης χρόνιων ασθενειών.

Η έννοια των «μπλε ζωνών» προήλθε από μια μελέτη του 2004 στο περιοδικό Experimental Gerontology και επικεντρώθηκε στους υπεραιωνόβιους της Σαρδηνίας.

Το 2005, ο δημοσιογράφος του National Geographic, Νταν Μπουέτνερ χρησιμοποίησε τον όρο «μπλε ζώνες» για να αναφερθεί στις περιοχές Οκινάουα στην Ιαπωνία, Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια και Σαρδηνία.

Από τότε, προστέθηκαν στη λίστα η Νικογιά στην Κόστα Ρίκα και η Ικαρία στην Ελλάδα, με τη Σιγκαπούρη να εντάσσεται μόλις το 2023.

Η Ικαρία θεωρείται Μπλε Ζώνη λόγω του μοναδικού συνδυασμού παραγόντων του τρόπου ζωής της που προάγουν τη μακροζωία και την υγεία.

Οι κάτοικοι του νησιού διατηρούν μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά, δημητριακά και όσπρια, χρησιμοποιώντας κυρίως ελαιόλαδο.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή, συχνά μέσω της εργασίας ή των χαλαρών περιπάτων.

Οι κοινωνικές σχέσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η κοινότητα προωθεί ισχυρούς δεσμούς και φιλίες, συμβάλλοντας στη συναισθηματική ευημερία.

Η ξεκούραση και η χαλάρωση εκτιμώνται, με πρακτικές όπως ο απογευματινός ύπνος και τα χαλαρά γεύματα να είναι κοινές.

Επιπλέον, η με μέτρο κατανάλωση κρασιού αποτελεί μέρος της κοινωνικής τους κουλτούρας.

Εδώ και καιρό, οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν γιατί οι άνθρωποι στις λεγόμενες «μπλε ζώνες» ζουν μέχρι τα 100 σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από οπουδήποτε αλλού.

Ο Σολ Νιούμαν, ερευνητής στο University College του Λονδίνου (UCL), πιστεύει ότι έχει την απάντηση: στην πραγματικότητα, δεν ζουν.

Παρότι έχουν γίνει γνωστές από άρθρα, βιβλία μαγειρικής και ακόμη και από μια σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, οι Μπλε Ζώνες είναι στην πραγματικότητα απλώς ένα προϊόν κακών δεδομένων, υποστηρίζει ο Νιούμαν.

Αντί για παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή ή οι κοινωνικές σχέσεις, λέει, η φαινομενική μακροζωία των ανθρώπων στις περιοχές μπορεί να εξηγηθεί από συνταξιοδοτικές απατες, γραφειοκρατικά λάθη και έλλειψη αξιόπιστων αρχείων γεννήσεων και θανάτων.

Για την έρευνά του σχετικά με τους ισχυρισμούς γύρω από τις Μπλε Ζώνες, ο Νιούμαν, από το Κέντρο Διαχρονικών Μελετών του UCL, ανέλυσε όγκους δημογραφικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών των Ηνωμένων Εθνών για τη θνησιμότητα μεταξύ 1970 και 2021.

Οι αριθμοί, διαπίστωσε, ήταν απλώς αναξιόπιστοι.

«Εντόπισα το 80% των ανθρώπων στον κόσμο που είναι άνω των 110 ετών και βρήκα πού είχαν γεννηθεί, πού πέθαναν και ανέλυσα τα πρότυπα σε επίπεδο πληθυσμού», δήλωσε ο Νιούμαν στο Al Jazeera.

«Ήταν φοβερά εντυπωσιακό, διότι όσο μεγαλύτερη ήταν η φτώχεια των ηλικιωμένων στις περιοχές που ερευνούσα, τόσο περισσότεροι ήταν οι 110χρονοι».

Ο Νιούμαν πιστεύει ότι τα γραφειοκρατικά λάθη έχουν επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, υπονομεύοντας σοβαρά την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τη τρίτη ηλικία.

