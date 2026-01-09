Εμφάνιση-έκπληξη του Ηλιόπουλου στη συγκέντρωση των ΕΠΣ

Εμφάνιση-έκπληξη του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου στη συγκέντρωση των ποδοσφαιρικών ενώσεων στο εστιατόριο της Κηφισιάς «Παναγιώτα». Ο Ηλιόπουλος αιφνιδίασε με την παρουσία του, κάθισε σε διπλανό τραπέζι και κατάλαβε ότι πρόκειται για συγκέντρωση, με στόχο το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κατάλαβε ότι κάτι καλό γίνεται με την μεγάλη παρουσία των 20 ποδοσφαιρικών ενώσεων, ενώ ενημερώθηκε ότι οκτώ ακόμη ποδοσφαιρικές ενώσεις συμπλέουν για αλλαγές στην ΕΠΟ και στην διαιτησία. Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση βγήκε στη σέντρα ο ακατάλληλος Λανουά και οι διακρίσεις που κάνει στη διαιτησία, όπως και οι διακρίσεις της ΕΠΟ στη στελέχωση των επιτροπών της.

Επίσης, με την ευκαιρία της παρουσίας του στην ταβέρνα «Παναγιώτα», ο Μάριος Ηλιόπουλος ενημερώθηκε ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη συγκέντρωση όπου αναμένεται να είναι παρόντες περισσότεροι πρόεδροι ποδοσφαιρικών ενώσεων αλλά και να δρομολογηθούν αλλαγές στην ΕΠΟ. Είναι γνωστό πως η ΑΕΚ είναι σε κόντρα με τον Λανουά.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος κάθισε σε διπλανό τραπέζι καθώς αρνήθηκε ευγενικά την πρόσκληση να πάρει καρέκλα στο ίδιο με τους εκπροσώπους των ΕΠΣ. «Δεν ξέρω πόσοι είστε, αν είστε όλοι πρόεδροι αλλά είστε πολλές ενώσεις. Να έχετε φώτιση και όλα τα καλά», ήταν μερικά από τα λόγια του Ηλιόπουλου που δεν έκρυψε ότι εντυπωσιάστηκε από τον όγκο της συγκέντρωσης.