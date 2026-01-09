magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 17:50
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια
Woman 09 Ιανουαρίου 2026 | 19:09

Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια

Ο Ρόντνεϊ Τζόνστον απείλησε και τιμώρησε τη γυναίκα, εκτός αν συμφωνούσε να συναντήσει άγνωστους άνδρες για σεξ σε δάση και δωμάτια ξενοδοχείων - έως και χίλιους άνδρες σε διάστημα 30 ετών, όπως ακούστηκε στη δίκη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Spotlight

Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με την κατηγορία ότι εξανάγκασε μια γυναίκα να έχει σεξουαλικές σχέσεις με «έως και 1.000 άνδρες» σε διάστημα τριών δεκαετιών.

Ο ακριβής αριθμός μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστός, αλλά στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι μπορεί να φτάνει τους χίλιους άνδρες σε διάστημα 30 ετών.

Ο Ρόντνεϊ Τζόνστον απείλησε τη γυναίκα για να την αναγκάσει να συμμετάσχει σε μια σειρά σεξουαλικών πράξεων με άνδρες σε απομονωμένες τοποθεσίες στην ύπαιθρο, καθώς και σε ξενοδοχεία και αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

Αυτές οι πράξεις συχνά διαρκούσαν ώρες και σε αυτές συμμετείχαν έως και 15 άνδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ένορκη επιτροπή.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης πώς ο 67χρονος Τζόνστον, από το Στάρστον στο Νόρφολκ της Αγγλίας, φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε την κακοποίηση.

Η δικαστής Alice Robinson χαρακτήρισε την κατάθεση της θύματος «σπαρακτική», ενώ η Εισαγγελία ανέφερε στο δικαστήριο ότι η γυναίκα θα μπορούσε να έχει αναγκαστεί σε σεξουαλικές σχέσεις με έως και χίλιους άνδρες. Καταδικάζοντάς τον σε ισόβια κάθειρξη στο Norwich Crown Court, η δικαστής ανέφερε επίσης ότι τα λόγια του θύματος έδειχναν «τις σοβαρές και δια βίου επιπτώσεις» της κακοποίησης.

Η αστυνομία βρήκε πάνω από 30.000 φωτογραφίες και βίντεο που τεκμηριώνουν την κακοποίηση. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η γυναίκα αναγκάζονταν να «βγαίνει» για να κάνει σεξ με άντρες έως και πέντε νύχτες την εβδομάδα, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Mirror.

«Είναι βιασμός με κάθε έννοια της λέξης»

«Το να βγαίνει έξω έγινε συνώνυμο με το να βιάζεται από άγνωστους. Αυτό είναι βιασμός με κάθε έννοια της λέξης», υπογράμμισε η δικαστής.

Το θύμα περιέγραψε πως ένιωθε αηδιασμένη μετά τα περιστατικά, αλλά αν ο Τζόνστον ένιωθε ότι δεν συνεργαζόταν, την απειλούσε ή την τιμωρούσε.

Σε μια δήλωση της αστυνομίας, το θύμα περιέγραψε πως ένιωθε «χρησιμοποιημένη» και «τρομοκρατημένη» από τα χρόνια της αηδιαστικής κακοποίησης.

«Δεν είχα φωνή, δεν είχα επιλογή», είπε. «Ανησυχώ για το μέλλον, αλλά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες είμαι ελεύθερη».

Το δικαστήριο έκρινε τον Τζόνστον ένοχο για μια σειρά αδικημάτων που εκτείνονται σε 30 χρόνια, από το 1994 έως το 2024. Τα εγκλήματά του περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες για την προτροπή μιας γυναίκας να έχει σεξουαλική επαφή με απειλές ή εκφοβισμό, δύο κατηγορίες για την πρόκληση σεξουαλικής δραστηριότητας χωρίς συναίνεση και μία κατηγορία για εκφοβισμό μάρτυρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
«One Battle After Another» – Η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, αγγίζει προσωπικά την Τεγιάνα Τέιλορ
Ο ευατός της 05.01.26

«One Battle After Another» – Η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, αγγίζει προσωπικά την Τεγιάνα Τέιλορ

Όπως δήλωσε στο Variety, η Τεγιάνα Τέιλορ γνωρίζει «το συναίσθημα του να μην νιώθεις όμορφη, να μην νιώθεις ότι σε ακούν και απλά να μην μπορείς να θηλάσεις το μωρό σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»
Πτυχές 02.01.26

Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»

«Μέχρι και σήμερα, κάποιοι μου λένε ότι το Kiss the Girls είναι η αγαπημένη τους ταινία. Εγώ τους απαντώ, ότι αυτό χρήζει συζήτησης», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Άσλεϊ Τζαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Εγγονή Τζον Φ. Κένεντι 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
Γενναίες 25.12.25

«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα

Παρά τις νέες προσπάθειες να υποχρεώσουν τις γυναίκες του Ιράν να καλύπτονται, πολλοί πιστεύουν ότι το καθεστώς δεν θα διακινδυνεύσει μαζικές συλλήψεις από φόβο μήπως προκαλέσει κύμα λαϊκών αναταραχών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»
Δεν είναι Μελάνια 24.12.25

Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»

Με την πρώτη της επίσημη φωτογράφιση ως η Πρώτη Κυρία της μητρόπολης που απειλεί την ηγεμονία του Τραμπ, η Ράμα Ντουάτζι που εξοργίζει τη δεξιά, θέλει να είναι η «παντοτινή κοπέλα» του Ζόραν Μαμντάνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι
Θεότητα 24.12.25

Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι

Η γυναίκα που ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλεσε «θεά του go-go» είναι μία από τις πιο καταξιωμένες προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Στα 82 της, η Toni Basil θυμάται τη συνεργασία της με την Τίνα Τέρνερ, την Μπέτι Μίντλερ, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ντέιβιντ Μπερν, τη Μάργκοτ Ρόμπι, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο - και η λίστα συνεχίζεται – α, και τη στιγμή που ο Μπινγκ Κρόσμπι της έκανε καμάκι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;
Ηθικολογίες της πεντάρας 22.12.25

Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;

Η σχέση μεταξύ αρωμάτων και σεξεργασίας μας μεταφέρει πολλούς αιώνες νωρίτερα: από την Αρχαία Ρώμη στην «πόρνη» του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Χωρίς κόστος 17.12.25

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Σύνταξη
Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου
«Ελεύθερες» 15.12.25

Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου

Η Nadya Tolokonnikova, ιδρυτικό μέλος της ομάδας, δήλωσε ότι στόχος της απόφασης είναι «να διαγράψει την ίδια την ύπαρξη των Pussy Riot από τη συνείδηση των Ρώσων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
On Field 09.01.26

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

Βάιος Μπαλάφας
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές
Κόσμος 09.01.26

Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς καλεί όποιον έχει στοιχεία εναντίον του να τα παρουσιάσει.

Σύνταξη
Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»
Άλλα Αθλήματα 09.01.26

Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο από το ταξίδι του στη Ναμίμπια και μεταφέρει ξεχωριστές εικόνες από τη χώρα της Νοτίου Αφρικής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα
Δεκάδες οι νεκροί 09.01.26

Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα

Τα γεγονότα του 1953 και η σημερινή οικονομική ασφυξία σημαντικότατου τμήματος της κοινωνίας του Ιράν είναι πιθανότατα οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος: του αγώνα για εθνική κυριαρχία και αξιοπρεπή διαβίωση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 09.01.26

Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Ακόμα πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Κυριακή οπότε και αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που στα βόρεια θα πέσει κάτω από το μηδέν

Σύνταξη
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε πήρε καλλιτεχνικά σάρκα και οστά από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο