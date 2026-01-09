Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια

Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με την κατηγορία ότι εξανάγκασε μια γυναίκα να έχει σεξουαλικές σχέσεις με «έως και 1.000 άνδρες» σε διάστημα τριών δεκαετιών.

Ο ακριβής αριθμός μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστός, αλλά στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι μπορεί να φτάνει τους χίλιους άνδρες σε διάστημα 30 ετών.

Ο Ρόντνεϊ Τζόνστον απείλησε τη γυναίκα για να την αναγκάσει να συμμετάσχει σε μια σειρά σεξουαλικών πράξεων με άνδρες σε απομονωμένες τοποθεσίες στην ύπαιθρο, καθώς και σε ξενοδοχεία και αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο.

Αυτές οι πράξεις συχνά διαρκούσαν ώρες και σε αυτές συμμετείχαν έως και 15 άνδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ένορκη επιτροπή.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης πώς ο 67χρονος Τζόνστον, από το Στάρστον στο Νόρφολκ της Αγγλίας, φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε την κακοποίηση.

Η δικαστής Alice Robinson χαρακτήρισε την κατάθεση της θύματος «σπαρακτική», ενώ η Εισαγγελία ανέφερε στο δικαστήριο ότι η γυναίκα θα μπορούσε να έχει αναγκαστεί σε σεξουαλικές σχέσεις με έως και χίλιους άνδρες. Καταδικάζοντάς τον σε ισόβια κάθειρξη στο Norwich Crown Court, η δικαστής ανέφερε επίσης ότι τα λόγια του θύματος έδειχναν «τις σοβαρές και δια βίου επιπτώσεις» της κακοποίησης.

Η αστυνομία βρήκε πάνω από 30.000 φωτογραφίες και βίντεο που τεκμηριώνουν την κακοποίηση. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η γυναίκα αναγκάζονταν να «βγαίνει» για να κάνει σεξ με άντρες έως και πέντε νύχτες την εβδομάδα, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Mirror.

«Είναι βιασμός με κάθε έννοια της λέξης»

«Το να βγαίνει έξω έγινε συνώνυμο με το να βιάζεται από άγνωστους. Αυτό είναι βιασμός με κάθε έννοια της λέξης», υπογράμμισε η δικαστής.

Το θύμα περιέγραψε πως ένιωθε αηδιασμένη μετά τα περιστατικά, αλλά αν ο Τζόνστον ένιωθε ότι δεν συνεργαζόταν, την απειλούσε ή την τιμωρούσε.

Σε μια δήλωση της αστυνομίας, το θύμα περιέγραψε πως ένιωθε «χρησιμοποιημένη» και «τρομοκρατημένη» από τα χρόνια της αηδιαστικής κακοποίησης.

«Δεν είχα φωνή, δεν είχα επιλογή», είπε. «Ανησυχώ για το μέλλον, αλλά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες είμαι ελεύθερη».

Το δικαστήριο έκρινε τον Τζόνστον ένοχο για μια σειρά αδικημάτων που εκτείνονται σε 30 χρόνια, από το 1994 έως το 2024. Τα εγκλήματά του περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες για την προτροπή μιας γυναίκας να έχει σεξουαλική επαφή με απειλές ή εκφοβισμό, δύο κατηγορίες για την πρόκληση σεξουαλικής δραστηριότητας χωρίς συναίνεση και μία κατηγορία για εκφοβισμό μάρτυρα.