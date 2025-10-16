«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Ένα στα 15 παιδιά στην Ευρώπη έχει πέσει θύμα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης, σύμφωνα με μια μελέτη της Childlight σε 33 ευρωπαϊκές χώρες.

Περίπου το 4,7% δηλώνει ότι έχει υποστεί βιασμό πριν από την ηλικία των 18 ετών και το 7,4% ότι έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Η συχνότητα φαίνεται να είναι σημαντικά υψηλότερη μεταξύ των κοριτσιών (9,7%) από ό,τι μεταξύ των αγοριών (3,9%).

Η κακοποίηση αυτή συμβαίνει συχνά εντός της οικογένειας: το 7,6% έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από μέλος της οικογένειας κατά τη διάρκεια της ζωής του πριν από την ηλικία των 18 ετών.

Σύμφωνα με το euronews, το 2023, οι γραμμές βοήθειας για παιδιά δέχθηκαν πάνω από 33.000 (33.261) κλήσεις που αφορούσαν σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών.

Η έκθεση αναφέρεται σε χαρακτηρισμούς των γραμμών βοήθειας για παιδιά, οι οποίοι περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο το προσωπικό των γραμμών βοήθειας για παιδιά καταγράφει και κατηγοριοποιεί κάθε επικοινωνία (όπως κλήσεις, μηνύματα κειμένου ή άλλες μορφές επικοινωνίας) στα συστήματα δεδομένων τους.

Οι Κάτω Χώρες έχουν τον υψηλότερο αριθμό χαρακτηρισμών σεξουαλικής βίας μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, με 5.819 χαρακτηρισμούς, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται ως η κύρια τοποθεσία για «σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών με τη βοήθεια της τεχνολογίας».

Η Ιρλανδία αναδείχθηκε ως η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό tags για εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση εκτός διαδικτύου (offline): 227.

Το φαινόμενο αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό και στο διαδίκτυο

Εν μέσω μιας εκπληκτικής παγκόσμιας αύξησης της κακοποίησης που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αυξήθηκε κατά 1.325% μεταξύ 2023 και 2024, περίπου ένα στα πέντε παιδιά εκτέθηκε σε ανεπιθύμητο σεξουαλικό περιεχόμενο κατά το παρελθόν έτος.

Επίσης, ένα στα επτά παιδιά ανέφερε ανεπιθύμητες ή πιεστικές σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις στο διαδίκτυο κατά την ίδια περίοδο.

Στην Ευρώπη, οι διαδικτυακές πλατφόρμες που φιλοξενούνται στην Ολλανδία αντιπροσώπευαν το εντυπωσιακό ποσοστό του 60% των αναφορών για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η χώρα έχει επίσης το υψηλότερο ποσοστό αναφορών ανά 10.000 άτομα (880,9 αναφορές/ειδοποιήσεις ανά 10.000 άτομα), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (193,7) και τη Λιθουανία (190,0).

«Ζητούμε από τις χώρες να προασπίσουν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και να θεσπίσουν νομοθεσία που να παρέχει εξουσία σε ένα κυβερνητικό όργανο να καθορίζει πρότυπα με επίκεντρο το παιδί, ευαίσθητα στο φύλο και χωρίς αποκλεισμούς για την ασφάλεια των παιδιών στον διαδικτυακό χώρο, καθώς και συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των προτύπων», αναφέρει η έκθεση.

Γιατί η Ολλανδία είναι ένας σημαντικός πόλος παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο;

Τα στοιχεία για την Ολλανδία είναι τόσο καταδικαστικά λόγω διάφορων παραγόντων, σύμφωνα με την Childlight, και συγκεκριμένα «του ρόλου της χώρας ως παγκόσμιου κόμβου για κέντρα δεδομένων και σημεία ανταλλαγής διαδικτύου, της κλίμακας και της ανοιχτότητας της αγοράς φιλοξενίας της, καθώς και των πιθανών διαφορών στα επιχειρηματικά μοντέλα φιλοξενίας ή στις διαδικασίες κατάργησης».

Το 2024, η Γερουσία της χώρας ενέκρινε έναν νέο νόμο που υποχρεώνει τις εταιρείες φιλοξενίας να αφαιρούν από τους διακομιστές τους υλικό που αφορά σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, τον Νόμο για την εξάλειψη του υλικού παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο.

Η μη αφαίρεση τέτοιου περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το «10% του κύκλου εργασιών της εταιρείας σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων».

Οι νέες νομοθετικές προσπάθειες θα ενισχυθούν από την πρόσφατη ένταξη της Ολλανδίας στο Global Online Safety Regulatory Network, μια ομάδα χωρών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, το 2025, η ολλανδική αστυνομία συμμετείχε σε δύο μαζικές επιχειρήσεις κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Η πρώτη ήταν κατά του σεξουαλικού περιεχομένου που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η δεύτερη κατέστρεψε το Kidflix, μια πλατφόρμα παιδεραστών με σχεδόν δύο εκατομμύρια χρήστες.

Η επιχείρηση, η οποία οδήγησε σε 79 συλλήψεις και την ταυτοποίηση σχεδόν 1.400 υπόπτων, χαρακτηρίστηκε από την Europol ως η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Θα αυξήσει η ΕΕ τον έλεγχο των ιδιωτικών συνομιλιών για την καταπολέμηση της κακοποίησης;

Οι νομοθέτες της ΕΕ προσπαθούν από το 2022 να σφίξουν τον κλοιό γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών με προτάσεις για την αύξηση της επιτήρησης στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, ένα από τα σημεία του λεγόμενου Chat Control bill θα ήταν να υποχρεώσει τις εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων, όπως το WhatsApp, το Telegram και το Signal, να σαρώνουν κρυπτογραφημένες συνομιλίες αναζητώντας εικόνες, βίντεο και URL που ενδέχεται να περιέχουν περιεχόμενο παιδικής κακοποίησης.

Ωστόσο, σε έναν από τους τελευταίους γύρους διαπραγματεύσεων, τον περασμένο μήνα, τα κράτη μέλη δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία, επικαλούμενα ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη «μαζική επιτήρηση».

Το «όχι» της Γερμανίας ήταν αποφασιστικό, με την υπουργό Δικαιοσύνης της χώρας, Stefanie Hubig, να δηλώνει ότι ο έλεγχος των συνομιλιών «πρέπει να αποτελεί ταμπού σε ένα κράτος που διέπεται από το κράτος δικαίου».

Η Ολλανδία αντιτάχθηκε επίσης στο νομοσχέδιο, ενώ η Βουλγαρία, η Δανία, η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία υποστηρίζουν τα τρέχοντα σχέδια.

Πώς συγκρίνεται η Ευρώπη με τη Νότια Ασία;

Η έκθεση Childlight εξετάζει επίσης τη Νότια Ασία, όπου εκτιμάται ότι το 12,5% των παιδιών ανέφεραν ότι έχουν υποστεί βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.

Όπως και στην Ευρώπη, το ποσοστό είναι υψηλότερο μεταξύ των κοριτσιών — 14,5% — σε σύγκριση με τα αγόρια (11,5%).

Στην περιοχή, η Ινδία, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν αντιπροσωπεύουν 4,5 εκατομμύρια αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ωστόσο, το υψηλότερο ποσοστό ανά 10.000 άτομα παρατηρήθηκε στις Μαλδίβες (94), ακολουθούμενες από το Μπαγκλαντές με 64 και το Μπουτάν με 41.