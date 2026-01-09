Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος γρονθοκόπησε 51χρονο αστυνομικό
Ένας 23χρονος επιτέθηκε με γροθιές στον αστυνομικό, με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του
Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.
Ο 51χρονος αστυνομικός διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται
Ύστερα από ένταση που προκλήθηκε σε κελί, 23χρονος κρατούμενος γρονθοκόπησε τον 51 ετών αστυνομικό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο 51χρονος, φέρεται να είχε πλησίασε το κελί προκειμένου να εκτονώσει την ένταση που επικρατούσε στον χώρο.
Διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο 23χρονος (ημεδαπός), όπως επίσης ένας 33χρονος (αλλοδαπός).
Ο πρώτος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα) και βία κατά υπάλληλων (πλημμέλημα), ενώ ο δεύτερος δικάστηκε στο Αυτόφωρο, το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς αναστολή, για βία κατά υπαλλήλων.
Στην απολογία του, ο 33χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας -μεταξύ άλλων- λόγο για κρίση πανικού που έπιασε τον 23χρονο συγκρατούμενό του.
