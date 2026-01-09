newspaper
Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος γρονθοκόπησε 51χρονο αστυνομικό
Ελλάδα 09 Ιανουαρίου 2026 | 13:13

Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος γρονθοκόπησε 51χρονο αστυνομικό

Ένας 23χρονος επιτέθηκε με γροθιές στον αστυνομικό, με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Ο 51χρονος αστυνομικός διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται

Ύστερα από ένταση που προκλήθηκε σε κελί, 23χρονος κρατούμενος γρονθοκόπησε τον 51 ετών αστυνομικό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο 51χρονος, φέρεται να είχε πλησίασε το κελί προκειμένου να εκτονώσει την ένταση που επικρατούσε στον χώρο.

Διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 23χρονος (ημεδαπός), όπως επίσης ένας 33χρονος (αλλοδαπός).

Ο πρώτος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα) και βία κατά υπάλληλων (πλημμέλημα), ενώ ο δεύτερος δικάστηκε στο Αυτόφωρο, το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς αναστολή, για βία κατά υπαλλήλων.

Στην απολογία του, ο 33χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας -μεταξύ άλλων- λόγο για κρίση πανικού που έπιασε τον 23χρονο συγκρατούμενό του.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

World
Γαλλία: Μπλοκάρει τις εισαγωγές τροφίμων με απαγορευμένα φυτοφάρμακα

Γαλλία: Μπλοκάρει τις εισαγωγές τροφίμων με απαγορευμένα φυτοφάρμακα

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
