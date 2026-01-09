Ταλέντο και στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα εκεί: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη

Με ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε τον Χρήστο Πολίτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Στην ανάρτησή της μιλά για έναν ηθοποιό με ξεχωριστή θεατρική παιδεία και διακριτική γοητεία, που άφησε έντονο αποτύπωμα στη σκηνή και στην οθόνη.

Ο Χρήστος Πολίτης γνώρισε ευρεία αναγνώριση από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη σειρά Λάμψη, ενώ η διαδρομή του εκτεινόταν σε δεκάδες θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Η εταιρεία παραγωγής θυμίζει επίσης τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο: το 1968 έκανε την παρθενική του εμφάνιση με μικρό ρόλο στην ταινία Η Λεωφόρος του Μίσους. Έναν χρόνο αργότερα, η ερμηνεία του στο Το Κορίτσι του 17 τού χάρισε το Α’ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη συμμετοχή του στον Αστερισμός της Παρθένου, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη.

Κλείνοντας, η Φίνος Φιλμ υπογραμμίζει πως, πέρα από τις σημαντικές κινηματογραφικές στιγμές του, ο Χρήστος Πολίτης ταυτίστηκε με χαρακτήρες που αγάπησε το ευρύ κοινό, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου.

Αναλυτικά η δημοσίευση της Φίνος Φιλμ

«Έφυγε από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία »Η Λεωφόρος του Μίσους» το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία »Το Κορίτσι του 17».

»Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον »Αστερισμό της Παρθένου» (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα. Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη »Λάμψη», που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του».