magazin
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων
Social 24 Δεκεμβρίου 2025 | 12:52

Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων

Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ και ένα... δίκανο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Spotlight

Τέλος τα ψέματα. Είτε το έχουμε καταλάβει, είτε όχι, βρισκόμαστε μια ανάσα από την πιο ωραία και εορταστική περίοδο του χρόνου. Αύριο Πέμπτη είναι η μέρα των Χριστουγέννων και των οικογενειακών συγκεντρώσεων, ωστόσο μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, το σημερινό βράδυ ανήκει στη διασκέδαση. Και η Φίνος Φιλμ έσπευσε να μας το θυμίσει.

Η γνωστή εταιρεία παραγωγής, που έχει συνδεθεί με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ (πρώην Twitter) ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ, «ωραία ατμόσφαιρα» και ένα… δίκανο.

Στο βίντεο βλέπουμε μερικούς από τους σταρ της ασπρόμαυρης εποχής του ελληνικού σινεμά, όπως ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς, η Ζωή Λάσκαρη, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Βασίλης Αυλωνίτης, η Νόρα Βαλσάμη και αρκετοί ακόμα να μας «προσκαλούν» στο Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.

«Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την πιο… ωραία ατμόσφαιρα του ελληνικού κινηματογράφου! Χρόνια πολλά σε όλους!» γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο της Φίνος Φλμ.

Όσο για το… δίκανο; Μα φυσικά είναι από την ταινία «Ο Θόδωρος και το δίκαννο», που ο αξεπέραστος Μίμης Φωτόπουλος δεν άφηνε την κόρη του να πηγαίνει σε πάρτι και να συναναστρέφεται με άνδρες. Και όταν κάτι δεν του άρεσε, έτρεχε να αρπάξει το δίκανο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%
Έσπασε τα κοντέρ 24.12.25

«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%

Η επιστροφή της σειράς Στο Παρά Πέντε στη μικρή οθόνη, για ένα επετειακό reunion 20 χρόνια μετά την παρθενική του εμφάνιση στη συχνότητα του MEGA, σάρωσε σε τηλεθέαση αγγίζοντας το 50%.

Σύνταξη
Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα
«Το 'χουν!» 24.12.25

Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα

Εμφανίστηκαν σε γήπεδα και χαλιά, σκηνές και περιθώρια, μικρές και μεγάλες οθόνες. Και όλοι τους διαμόρφωσαν τις έννοιες του στυλ και της αυτοέκφρασης – οι πιο στιλάτοι, τελικά, είναι αυτοί που κάνουν του κεφαλιού τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα
Σταθερή 24.12.25

Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα

Πολλοί ηθοποιοί, κάποια στιγμή στην καριέρα τους, έχουν αρνηθεί ρόλους και μετά... χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Η Κέιτ Χάντσον δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»
Γέλιο & συγκίνηση 24.12.25

Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»

Μετά από 20 χρόνια, το reunion της σειράς Στο Παρά Πέντε έγινε πραγματικότητα, με τους πρωταγωνιστές να το παρακολουθούν παρέα - ακόμα και ο Γιώργος Καπουτζίδης που βρισκόταν στις Σέρρες.

Σύνταξη
Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος
Beef 24.12.25

Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος

Ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ αποκάλυψε ένα άγνωστο beef του Χόλιγουντ: αυτό ανάμεσα στον αγαπημένο δημιουργό των ΗΠΑ Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον σταρ του Χόλιγουντ Μπεν Άφλεκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007
ΝΑΙ 23.12.25

«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007

Για πολλά χρόνια το όνομά του βρισκόταν στις λίστες για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Και ένα βίντεο που ανέβασε ο Ίντρις Έλμπα στα social media έκανε τους θαυμαστές του 007 να τρελαθούν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση
Φλεξάρω 23.12.25

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

«Τι σημαίνει ίντερσεξ» και «ποια ήταν η μητέρα της Ωραίας Ελένης». Τι ρώτησαν οι έλληνες τη μηχανή αναζήτησης της Google μέσα στο 2025; Και οχι, το «6-7» δεν ήταν στο top10.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό La Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Greek Banks Set Holiday Schedule
English edition 24.12.25

Greek Banks Set Holiday Schedule

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»
Πολιτική 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»

Ο κ. Κουτσούμπας, άκουσε τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη

Σύνταξη
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»
Ελλάδα 24.12.25

Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%
Έσπασε τα κοντέρ 24.12.25

«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%

Η επιστροφή της σειράς Στο Παρά Πέντε στη μικρή οθόνη, για ένα επετειακό reunion 20 χρόνια μετά την παρθενική του εμφάνιση στη συχνότητα του MEGA, σάρωσε σε τηλεθέαση αγγίζοντας το 50%.

Σύνταξη
Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα
Ελλάδα 24.12.25

Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα

Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση των εκδρομέων από τα αγροτικά μπλόκα από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα - Βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με χθες - Πώς κινούνται τα οχήματα, πού εκτρέπονται

Σύνταξη
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο