Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων
Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ και ένα... δίκανο.
Τέλος τα ψέματα. Είτε το έχουμε καταλάβει, είτε όχι, βρισκόμαστε μια ανάσα από την πιο ωραία και εορταστική περίοδο του χρόνου. Αύριο Πέμπτη είναι η μέρα των Χριστουγέννων και των οικογενειακών συγκεντρώσεων, ωστόσο μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, το σημερινό βράδυ ανήκει στη διασκέδαση. Και η Φίνος Φιλμ έσπευσε να μας το θυμίσει.
Η γνωστή εταιρεία παραγωγής, που έχει συνδεθεί με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ (πρώην Twitter) ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ, «ωραία ατμόσφαιρα» και ένα… δίκανο.
Στο βίντεο βλέπουμε μερικούς από τους σταρ της ασπρόμαυρης εποχής του ελληνικού σινεμά, όπως ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς, η Ζωή Λάσκαρη, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Βασίλης Αυλωνίτης, η Νόρα Βαλσάμη και αρκετοί ακόμα να μας «προσκαλούν» στο Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.
«Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την πιο… ωραία ατμόσφαιρα του ελληνικού κινηματογράφου! Χρόνια πολλά σε όλους!» γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο της Φίνος Φλμ.
🎄💫 Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την πιο… ωραία ατμόσφαιρα του ελληνικού κινηματογράφου! Χρόνια πολλά σε όλους! 🌟#FinosFilm #Χριστούγεννα2025 #ΩραίαΑτμόσφαιρα pic.twitter.com/Ye6srIUhrd
— Finos Film (@FinosFilm) December 24, 2025
Όσο για το… δίκανο; Μα φυσικά είναι από την ταινία «Ο Θόδωρος και το δίκαννο», που ο αξεπέραστος Μίμης Φωτόπουλος δεν άφηνε την κόρη του να πηγαίνει σε πάρτι και να συναναστρέφεται με άνδρες. Και όταν κάτι δεν του άρεσε, έτρεχε να αρπάξει το δίκανο.
