Σε χαμηλό 16 ετών το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ

Στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2009 διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, καθώς οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ συνέχισαν να προκαλούν διακυμάνσεις στις εισαγωγές.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε σε 29,4 δισεκατομμύρια δολάρια για τον Οκτώβριο, μειωμένο κατά 39% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,6%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,2%.

Η πτώση των εισαγωγών κατά 3,2% οφείλεται κυρίως στα φαρμακευτικά προϊόντα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με την επιβολή δασμών στον φαρμακευτικό τομέα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ωθώντας τις εταιρείες να αυξήσουν τις εισαγωγές τους σε αυτά τα προϊόντα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον προηγούμενο Ιανουάριο.

Ωστόσο, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ σύναψε μια σειρά συμφωνιών με φαρμακευτικές εταιρείες, με εξαιρέσεις από τους νέους δασμούς. Το συνολικό ποσό ήταν το χαμηλότερο από το δεύτερο τρίμηνο του 2009, όταν οι ΗΠΑ μόλις έβγαιναν από την οικονομική κρίση και τη Μεγάλη Ύφεση.

Οι δασμοί

Τα στοιχεία αντανακλούν την εμπορική δραστηριότητα από τότε που ο Τραμπ επέβαλε τους δασμούς την περίφημη «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο του 2025, όταν οικονομολόγοι, αγορές και επιχειρήσεις διατύπωναν εύλογες ανησυχίες ότι το εύρος και το ύψος των δασμών θα επέφερε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει υποχωρήσει από πολλές από τις πιο σοβαρές απειλές για δασμούς. Ωστόσο, το έλλειμμα σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο παρέμενε υψηλότερο κατά 7,7%.

Ωθηση στην ανάπτυξη

Ωστόσο, η επιβράδυνση της ανισορροπίας «θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», έγραψε ο Chris Rupkey, επικεφαλής οικονομολόγος της Fwdbonds, σύμφωνα με το CNBC. «Μέχρι στιγμής, οι προβλέψεις για ύφεση στις ΗΠΑ δεν επαληθεύονται, καθώς η παραγωγικότητα συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πράγματι, η παραγωγικότητα το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 4,9%, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Η αύξηση της παραγωγικότητας συνέβαλε στη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα κατά 1,9% για την περίοδο, πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, και αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά εργασίας δεν ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.

«Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να κάνουν περισσότερα με λιγότερο εργατικό δυναμικό, ενισχύοντας την πιθανότητα μιας επέκτασης χωρίς αύξηση της ανεργίας», δήλωσε ο Matthew Martin, ανώτερος οικονομολόγος της Oxford Economics.

«Η παραγωγικότητα θα είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό του ορίου ταχύτητας της οικονομίας και της δυναμικής του πληθωρισμού. Εάν η αύξηση της παραγωγικότητας συνεχίσει να επιταχύνεται λόγω των φορολογικών περικοπών, της απορρύθμισης και των τεχνολογικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επιταχυνθεί χωρίς να προκαλέσει ανεπιθύμητο πληθωρισμό», προέβλεψε ο οικονομολόγος.

