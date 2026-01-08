Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Προκλητική ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, που αναφερόμενο στο Κυπριακό κάνει λόγο για «θηριωδίες» της «τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ» και των «ελληνοκυπριακών συμμοριών» στην Κύπρο.

Η ανάρτηση

Στην ανάρτησή του στο Χ, με αφορμή εκδήλωση στο νησί, αναφέρει τα εξής:

«Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου

Αυτά τα ιερά χώματα που βρίσκονται στη μέση της Μεσογείου, όπου ακόμη και τα κύματα σωπαίνουν από σεβασμό, δεν είναι απλώς ένα νησί, αλλά μια πατρίδα της καρδιάς. Όχι απλώς μια χώρα, αλλά μια αθάνατη μαρτυρία της αδελφότητας του τουρκικού έθνους. Και αυτή η αδελφότητα είναι ένας δεσμός που καμία καταιγίδα δεν μπόρεσε να σπάσει, καμία δυσκολία να καταστρέψει και καμία ιστορία να σβήσει!

Η εκδήλωση “Η Τουρκία και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου τιμούν τους Μάρτυρες τους” πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου προς τιμήν του Εθνικού Αγώνα και της Εβδομάδας των Μαρτύρων, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Τουφάν Ερχιουρμάν, συγγενών των μαρτύρων, επισκεπτών και φοιτητών. Το πρόγραμμα που τιμούσε τους μάρτυρες μας τόνισε τον αγώνα για την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων και την υποστήριξη που παρέχουν οι Τούρκοι στρατιώτες στους αδελφούς τους.

Αυτά τα χώματα δεν κατακτήθηκαν εύκολα! Κάθε σπιθαμή τους κερδήθηκε με το αίμα και τις ζωές Τουρκοκυπρίων και Τούρκων στρατιωτών.

Θα συνεχίσουμε να λέμε όλη την αλήθεια ενάντια σε όσους προσπαθούν να σβήσουν από την ιστορία τις θηριωδίες που διέπραξαν η τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ και οι ελληνοκυπριακές συμμορίες στην Κύπρο, και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού.

Είθε οι ψυχές των αγαπημένων μας μαρτύρων να αναπαυθούν εν ειρήνη και να κατοικήσουν στον παράδεισο».