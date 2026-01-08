Mίλαν – Τζένοα 1-1: Γκέλα των Ροσονέρι σε ματς – ροντέο

H Μίλαν ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο Σαν Σίρο απέναντι στην Τζένοα, για την 19η αγωνιστική της Serie A, με το φινάλε να είναι ακατάλληλο για καρδιακούς, καθώς ο Λεάο ισοφάρισε σε 1-1 στο 90+2′, με την Τζένοα να κερδίζει πέναλτι στην τελευταία φάση, έχοντας την ευκαιρία να πάρει το τρίποντο.

Ο Στάντσιου ανέλαβε την εκτέλεση αλλά αστόχησε τραγικά στέλνοντας μακριά πάνω από τα δοκάρια την μπάλα, με την ισοπαλία να μένει μέχρι το τέλος. Ο Κολόμπο άνοιξε το σκορ και έκανε το 0-1 για την Τζένοα στο 28ο λεπτό έπειτα από πάσα του Μαλινόφσκι, με τον Λεάο να κάνει με κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή το 1-1 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Έτσι η Μίλαν παρέμεινε στη 2η θέση έχοντας 39 βαθμούς και βρίσκεται στο -3 από την Ίντερ, ενώ η Τζένοα παρέμεινε στην 17η θέση στο +3 από την σωτηρία έχοντας 16 βαθμούς, έπειτα από 19 αγωνιστικές στη Serie A.

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (65′ Φίλκρουγκ), Φοφανά (46′ Λόφτους-Τσικ), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεσάγκι, Λεάο, Πούλισικ.

ΤΖΕΝΟΑ: Λεάλι, Μαρκαντάλι, Όστγκαρντ, Βάσκες, Νόρτον-Κάφι, Μαλινόφσκι (64′ Έλερτσον), Φρέντρουπ, Τόρσμπι (63′ Μασίνι), Μαρτίν (83′ Στάντσιου), Βιτίνια (75′ Εκατόρ), Κολόμπο (83′ Οτόα).

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Πίζα – Κόμο 0-3

Λέτσε – Ρόμα 0-2

Σασουόλο – Γιουβέντους 0-3

Μπολόνια – Αταλάντα 0-2

Νάπολι – Βερόνα 2-2

Λάτσιο – Φιορεντίνα 2-2

Πάρμα – Ίντερ 0-2

Τορίνο – Ουντινέζε 1-2

Κρεμονέζε – Κάλιαρι 2-2

Μίλαν – Τζένοα 1-1

Η βαθμολογία