Mίλαν – Τζένοα 1-1: Γκέλα των Ροσονέρι σε ματς – ροντέο
Σε ένα ματς στο οποίο έγινε ροντέο στο τέλος, η Μίλαν έσωσε τον βαθμό με γκολ του Λεάο στο 90+2' - Θα πρέπει να λέει και «ευχαριστώ» στη Τζένοα η οποία έχασε πέναλτι με τον Στάντσιου στο 90+9'.
H Μίλαν ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο Σαν Σίρο απέναντι στην Τζένοα, για την 19η αγωνιστική της Serie A, με το φινάλε να είναι ακατάλληλο για καρδιακούς, καθώς ο Λεάο ισοφάρισε σε 1-1 στο 90+2′, με την Τζένοα να κερδίζει πέναλτι στην τελευταία φάση, έχοντας την ευκαιρία να πάρει το τρίποντο.
Ο Στάντσιου ανέλαβε την εκτέλεση αλλά αστόχησε τραγικά στέλνοντας μακριά πάνω από τα δοκάρια την μπάλα, με την ισοπαλία να μένει μέχρι το τέλος. Ο Κολόμπο άνοιξε το σκορ και έκανε το 0-1 για την Τζένοα στο 28ο λεπτό έπειτα από πάσα του Μαλινόφσκι, με τον Λεάο να κάνει με κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή το 1-1 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.
Έτσι η Μίλαν παρέμεινε στη 2η θέση έχοντας 39 βαθμούς και βρίσκεται στο -3 από την Ίντερ, ενώ η Τζένοα παρέμεινε στην 17η θέση στο +3 από την σωτηρία έχοντας 16 βαθμούς, έπειτα από 19 αγωνιστικές στη Serie A.
ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (65′ Φίλκρουγκ), Φοφανά (46′ Λόφτους-Τσικ), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεσάγκι, Λεάο, Πούλισικ.
ΤΖΕΝΟΑ: Λεάλι, Μαρκαντάλι, Όστγκαρντ, Βάσκες, Νόρτον-Κάφι, Μαλινόφσκι (64′ Έλερτσον), Φρέντρουπ, Τόρσμπι (63′ Μασίνι), Μαρτίν (83′ Στάντσιου), Βιτίνια (75′ Εκατόρ), Κολόμπο (83′ Οτόα).
Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
Πίζα – Κόμο 0-3
Λέτσε – Ρόμα 0-2
Σασουόλο – Γιουβέντους 0-3
Μπολόνια – Αταλάντα 0-2
Νάπολι – Βερόνα 2-2
Λάτσιο – Φιορεντίνα 2-2
Πάρμα – Ίντερ 0-2
Τορίνο – Ουντινέζε 1-2
Κρεμονέζε – Κάλιαρι 2-2
Μίλαν – Τζένοα 1-1
Η βαθμολογία
