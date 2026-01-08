Ένοχος για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας Άγγλος πρώην διαιτητής της Premier League
Ο Άγγλος πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτι, δήλωσε ένοχος για κατοχή άσεμνου βίντεο με ανήλικο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών.
Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από δικαστήριο του Νότιγχαμ ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτι, ο οποίος δήλωσε ένοχος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Ο 43χρονος είχε αποβληθεί από τις τάξεις της ένωσης των επαγγελματιών διαιτητών της Αγγλίας (PGMOL), τον Δεκέμβριο του 2024, όταν κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα βίντεο που τον έδειχνε να προβαίνει σε προσβλητικά σχόλια σε βάρος του τέως προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ. Στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε το συμβάν αυτό, η Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών του Κόουτι, όπου βρέθηκε βίντεο με 15χρονο αγόρι σε άσεμνες πράξεις.
Φυλάκιση εννέα μηνών με αναστολή
Ο εισαγγελέας του Δικαστηρίου του Νότιγχαμ, Τζέρεμι Τζέινς, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να συνδέει τον Κόουτι με τη δημιουργία του επίμαχου βίντεο, όμως η λήψη και η αποθήκευσή του ήταν αρκετά για να οδηγήσουν στην καταδίκη του 43χρονου πρώην διαιτητή.
Ο Κόουτι δήλωσε αθώος στην πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά άλλαξε την δήλωσή του τον επόμενο μήνα, παραδεχόμενος την ενοχή του. Η δικηγόρος του, Λόρα Τζέιν Μίλερ, δήλωσε ότι ο Κουτ έκανε χρήση κοκαΐνης και πάλευε για την ψυχική υγεία του κατά τη στιγμή του αδικήματος και ότι ένιωθε «βαθιά ντροπή». «Έχασε την καριέρα του και τη φήμη του, και αυτές χάθηκαν εν μέσω… έντονου ελέγχου από τα μέσα ενημέρωσης» ανέφερε μεταξύ άλλων.
- Ένοχος για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας Άγγλος πρώην διαιτητής της Premier League
- Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους
- Αντετοκούνμπο μετά την ήττα από τους Γουόριορς: «Να πιστεύουμε ότι θα είναι μία σπουδαία ιστορία επιστροφής»
- Αποκαλυπτικό δημοσίευμα για τη Euroleague: «Ομάδες σχηματίζουν νέα συμμαχία»
- Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
- Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
- ΑS: «Η διοίκηση της Σεβίλλης στηρίζει τον Ματίας Αλμέιδα παρά τα αποτελέσματα»
- Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις