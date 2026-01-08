Ένοχος για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας Άγγλος πρώην διαιτητής της Premier League

Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από δικαστήριο του Νότιγχαμ ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτι, ο οποίος δήλωσε ένοχος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο 43χρονος είχε αποβληθεί από τις τάξεις της ένωσης των επαγγελματιών διαιτητών της Αγγλίας (PGMOL), τον Δεκέμβριο του 2024, όταν κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα βίντεο που τον έδειχνε να προβαίνει σε προσβλητικά σχόλια σε βάρος του τέως προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ. Στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε το συμβάν αυτό, η Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών του Κόουτι, όπου βρέθηκε βίντεο με 15χρονο αγόρι σε άσεμνες πράξεις.

Φυλάκιση εννέα μηνών με αναστολή

Ο εισαγγελέας του Δικαστηρίου του Νότιγχαμ, Τζέρεμι Τζέινς, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να συνδέει τον Κόουτι με τη δημιουργία του επίμαχου βίντεο, όμως η λήψη και η αποθήκευσή του ήταν αρκετά για να οδηγήσουν στην καταδίκη του 43χρονου πρώην διαιτητή.

Ο Κόουτι δήλωσε αθώος στην πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά άλλαξε την δήλωσή του τον επόμενο μήνα, παραδεχόμενος την ενοχή του. Η δικηγόρος του, Λόρα Τζέιν Μίλερ, δήλωσε ότι ο Κουτ έκανε χρήση κοκαΐνης και πάλευε για την ψυχική υγεία του κατά τη στιγμή του αδικήματος και ότι ένιωθε «βαθιά ντροπή». «Έχασε την καριέρα του και τη φήμη του, και αυτές χάθηκαν εν μέσω… έντονου ελέγχου από τα μέσα ενημέρωσης» ανέφερε μεταξύ άλλων.