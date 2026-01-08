Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους (pic)

O Παναθηναϊκός επικράτησε με 84-71 της Βίρτους Μπολόνια και επέστρεψε στις νίκες έπειτα από δύο σερί ήττες στο ΟΑΚΑ, από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο, βάζοντας τέλος στον… κατήφορο.

Oι πράσινοι με τη νίκη τους στην 21η αγωνιστική ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 13-8 και βρίσκονται στην 7η θέση της κατάταξης της Euroleague, αφήνοντας τους Ιταλούς στην 12η θέση, με ρεκόρ 10-11.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Ντουμπάι κέρδισε με 92-81 την Φενερμπαχτσέ, η Μονακό νίκησε στην Ισπανία τη Βαλένθια με 101-92 και η Ρεάλ Μαδρίτης την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 98-86.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 21ης αγωνιστικής

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 92-81

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71

Βαλένθια – Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 9/1 στις 20:00

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 9/1 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 9/1 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 9/1 στις 21:30

Μπασκόνια – Βιλερμπάν 9/1 στις 21:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 3/3 στις 19:00

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής

Παρτίζαν – Ολυμπιακός 14/1 στις 20:30

Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια 15/1 στις 18:00

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 15/1 στις 19:30

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκού 15/1 στις 20:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 15/1 στις 21:05

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 15/1 στις 21:30

Παρί – Μονακό 15/1 στις 21:45

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 16/1 στις 19:45

Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 16/1 στις 21:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 16/1 στις 21:45