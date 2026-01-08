Γυαλιά με «αυτόματη εστίαση» βλέπουν και μακριά και κοντά

Η φινλανδική εταιρεία οπτικών IXI ετοιμάζεται να λανσάρει στην Ευρώπη έξυπνα γυαλιά που μοιάζουν με τα συμβατικά αλλά μπορούν να προσαρμόζονται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο ώστε να βλέπουν μακριά ή κοντά.

Τα γυαλιά περιέχουν αισθητήρες που παρακολουθούν το βλέμμα και κρίνουν σε ποια απόσταση κοιτάζει ο χρήστης. Οι δε φακοί ενσωματώνουν υγρούς κρυστάλλους, οι οποίοι αλλάζουν αυτόματα τον βαθμό διάθλασης.

Τα γυαλιά με «αυτόματη εστίαση» υπόσχονται μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με τα συμβατικά διεστιακά ή πολυεστιακά γυαλιά, τα οποία αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τη μυωπία και την πρεσβυωπία αλλά πάσχουν από μειονεκτήματα.

Τα διεστιακά γυαλιά, των οποίων η εφεύρεση πιστώνεται στον Μπέντζαμιν Φράνκλιν στα τέλη του 18ου αιώνα, είναι ουσιαστικά χωρισμένα σε δύο τμήματα: ο κύριος φακός χρησιμεύει για μακρινή όραση, ενώ ένας μικρότερος φακός που ενσωματώνεται στο κάτω μέρος του κύριου φακού χρησιμεύει για διάβασμα ή κοντινή όραση.

Τα πολυεστιακά γυαλιά, τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1960, λειτουργούν με περίπου την ίδια λογική, μόνο που αποτελούνται από τρία επιμέρους τμήματα –κοντινή, ενδιάμεση και μακρινή όραση- με ομαλή μετάβαση από το ένα τμήμα στο άλλο.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο χρήστης πρέπει να κοιτάζει μέσα από το κάτω μέρος του φακού για να διαβάζει, ενώ στην περιφερειακή όραση εμφανίζονται αναπόφευκτα παραμορφώσεις.

Τα πολυεστιακά γυαλιά απαιτούν επίσης μια περίοδο προσαρμογής και κοστίζουν πολύ περισσότερο από τους απλούς ή διεστιακούς φάκούς.

Οι δυναμικοί φακοί της IXI περιορίζουν τις παραμορφώσεις και μεγαλώνουν το τμήμα του φακού για κοντινή όραση, δήλωσε στο CNN ο Νίκο Άιντεν, διευθύνων σύμβουλος της φινλανδικής εταιρείας.

Όταν πάλι ο χρήστης κοιτάζει μακριά, η ζώνη κοντινής όρασης εξαφανίζεται εντελώς και προσφέρει μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.

Και πάλι όμως, κάποιες παραμορφώσεις είναι αναπόφευκτες: «Το κεντρικό τμήμα είναι η ευκρινής περιοχή, ενώ στην άκρη, εκεί όπου σταματούν οι υγροί κρύσταλλοι, η όραση δεν είναι πολύ καλή […] Υπάρχουν επομένως παραμορφώσεις, όμως την περισσότερη ώρα είναι αόρατες» είπε ο Άιντεν.

Το τελευταίο πρωτότυπο των γυαλιών δυναμικής εστίασης ζυγίζει 22 γραμμάρια, περίπου όσο τα κανονικά, απαιτεί όμως φόρτιση μέσω μιας θύρας στον βραχίονα.

Η IXI περιμένει τώρα την έγκριση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών πριν λανσάρει τα έξυπνα γυαλιά, με την προοπτική να επεκταθεί αργότερα σε άλλες χώρες.