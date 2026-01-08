science
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γυαλιά με «αυτόματη εστίαση» βλέπουν και μακριά και κοντά
Επιστήμες 08 Ιανουαρίου 2026 | 18:32

Γυαλιά με «αυτόματη εστίαση» βλέπουν και μακριά και κοντά

Τα γυαλιά δυναμικής εστίασης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με τα πολυεστιακά, λέει η φινλανδική εταιρεία IXI.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Η φινλανδική εταιρεία οπτικών IXI ετοιμάζεται να λανσάρει στην Ευρώπη έξυπνα γυαλιά που μοιάζουν με τα συμβατικά αλλά μπορούν να προσαρμόζονται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο ώστε να βλέπουν μακριά ή κοντά.

Τα γυαλιά περιέχουν αισθητήρες που παρακολουθούν το βλέμμα και κρίνουν σε ποια απόσταση κοιτάζει ο χρήστης. Οι δε φακοί ενσωματώνουν υγρούς κρυστάλλους, οι οποίοι αλλάζουν αυτόματα τον βαθμό διάθλασης.

Τα γυαλιά με «αυτόματη εστίαση» υπόσχονται μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με τα συμβατικά διεστιακά ή πολυεστιακά γυαλιά, τα οποία αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τη μυωπία και την πρεσβυωπία αλλά πάσχουν από μειονεκτήματα.

Τα διεστιακά γυαλιά, των οποίων η εφεύρεση πιστώνεται στον Μπέντζαμιν Φράνκλιν στα τέλη του 18ου αιώνα, είναι ουσιαστικά χωρισμένα σε δύο τμήματα: ο κύριος φακός χρησιμεύει για μακρινή όραση, ενώ ένας μικρότερος φακός που ενσωματώνεται στο κάτω μέρος του κύριου φακού χρησιμεύει για διάβασμα ή κοντινή όραση.

Τα γυαλιά δυναμικής εστίασης δύσκολα ξεχωρίζουν από τα συμβατικά (IXI)

Τα γυαλιά δυναμικής εστίασης δύσκολα ξεχωρίζουν από τα συμβατικά (IXI)

Τα πολυεστιακά γυαλιά, τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1960, λειτουργούν με περίπου την ίδια λογική, μόνο που αποτελούνται από τρία επιμέρους τμήματα –κοντινή, ενδιάμεση και μακρινή όραση- με ομαλή μετάβαση από το ένα τμήμα στο άλλο.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο χρήστης πρέπει να κοιτάζει μέσα από το κάτω μέρος του φακού για να διαβάζει, ενώ στην περιφερειακή όραση εμφανίζονται αναπόφευκτα παραμορφώσεις.

Τα πολυεστιακά γυαλιά απαιτούν επίσης μια περίοδο προσαρμογής και κοστίζουν πολύ περισσότερο από τους απλούς ή διεστιακούς φάκούς.

Ο φακός υγρών κρυστάλλων σε ενεργή κατάσταση (IXI)

Ο φακός υγρών κρυστάλλων σε ενεργή κατάσταση (IXI)

Οι δυναμικοί φακοί της IXI περιορίζουν τις παραμορφώσεις και μεγαλώνουν το τμήμα του φακού για κοντινή όραση, δήλωσε στο CNN ο Νίκο Άιντεν, διευθύνων σύμβουλος της φινλανδικής εταιρείας.

Όταν πάλι ο χρήστης κοιτάζει μακριά, η ζώνη κοντινής όρασης εξαφανίζεται εντελώς και προσφέρει μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.

Και πάλι όμως, κάποιες παραμορφώσεις είναι αναπόφευκτες: «Το κεντρικό τμήμα είναι η ευκρινής περιοχή, ενώ στην άκρη, εκεί όπου σταματούν οι υγροί κρύσταλλοι, η όραση δεν είναι πολύ καλή […] Υπάρχουν επομένως παραμορφώσεις, όμως την περισσότερη ώρα είναι αόρατες» είπε ο Άιντεν.

Το τελευταίο πρωτότυπο των γυαλιών δυναμικής εστίασης ζυγίζει 22 γραμμάρια, περίπου όσο τα κανονικά, απαιτεί όμως φόρτιση μέσω μιας θύρας στον βραχίονα.

Η IXI περιμένει τώρα την έγκριση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών πριν λανσάρει τα έξυπνα γυαλιά, με την προοπτική να επεκταθεί αργότερα σε άλλες χώρες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream science
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Σύνταξη
Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται
Μελλούμενα της έρευνας 30.12.25

Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται

Από τη δοκιμή ενός τεστ που ανιχνεύει τον καρκίνο πριν εμφανιστούν συμπτώματα, μέχρι τις εξελίξεις στην ΑΙ και τη διεθνή κούρσα για τη Σελήνη, η ερπιστήμη έχει πολλά να περιμένει από το 2026.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;
Επιστήμες 23.12.25

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Οι δολίνες, όπως ονομάζονται οι κοιλότητες που εμφανίζονται λόγω υποχώρησης του εδάφους, πολλαπλασιάζονται στην επαρχία του Ικονίου στην Τουρκία, καθώς τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται.

Σύνταξη
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ

Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λίβερπουλ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»
Κόσμος 08.01.26

Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Ένα από τα κορυφαία πολιτικά περιοδικά του κόσμου, το New Yorker, προδημοσίευσε το εξώφυλλο για το τεύχος της 19ης Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, αχόρταγο, να πίνει... πετρέλαιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur
«Έχει ξεπεραστεί» 08.01.26 Upd: 20:47

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Η συμφωνία ωστόσο αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο