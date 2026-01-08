Μετά τη διακοπή των φαρμάκων για αδυνάτισμα, τα κιλά επιστρέφουν γρήγορα

Οι χρήστες που σταματούν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας επιστρέφουν στο αρχικό τους βάρος σε λιγότερο από δύο χρόνια, δείχνει μεγάλη ανάλυση. Και όπως είναι αναμενόμενο, μαζί με τα κιλά συχνά επιστρέφουν τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και η ανεβασμένη πίεση.

Η μετα-ανάλυση που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση The BMJ εξέτασε δεδομένα για 9.341 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ασθενείς που συμμετείχαν σε 37 προηγούμενες έρευνες για την επίδραση των φαρμάκων ή άλλων παρεμβάσεων όπως η δίαιτα.

Οι ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία με αγωνιστές GLP-1, όπως ονομάζεται η νέα γενιά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, κέρδιζαν κατά μέσο όρο 0,4 κιλά ανά μήνα και εκτιμάται ότι επιστρέφουν στο αρχικό τους βάρος σε περίπου ενάμισι χρόνο.

Παράγοντες υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία, όπως η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη, εκτιμάται ότι επιστρέφουν στα επίπεδα προ της θεραπείας εντός 1,4 ετών, αναφέρουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Τα νούμερα αυτά δίνονται κατά εκτίμηση, δεδομένου ότι οι μελέτες που εξετάστηκαν παρακολούθησαν τους ασθενείς το πολύ για ένα έτος μετά τη διακοπή της αγωγής.

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι η αύξηση του βάρους μετά τη διακοπή είναι περίπου τέσσερις φορές ταχύτερη συγκριτικά με ανθρώπους που σταματούν τη δίαιτα, οι οποίοι κατά μέσο όρο κερδίζουν μόνο 100 γραμμάρια ανά μήνα.

Περίπου οι μισοί από τους εθελοντές των μελετών που εξετάστηκαν είχαν λάβει αγωνιστές GLP-1, συμπεριλαμβανομένων 1.776 ασθενών που έλαβαν σεμαγλουτίδη ή τιρζεπατίδη, τα δύο νεότερα και πιο δραστικά φάρμακα της κατηγορίας, τα οποία προσφέρουν μείωση του σωματικού βάρους έως και κατά 20%.

Η αύξηση του βάρους μετά τη διακοπή της αγωγής ήταν ταχύτερη στην περίπτωση των δύο αυτών θεραπειών και έφτανε τα 0,8 κιλά ανά μήνα.

«Επειδή όμως οι άνθρωποι που έλαβαν σεμαγλουτίδη ή τιρζεπατίδη χάνουν αρχικά περισσότερο βάρος, όλοι επιστρέφουν στα αρχικά επίπεδα περίπου στον ίδιο χρόνο» επισήμανε ο Δημήτριος Κουτουκίδης, μέλος της ερευνητικής ομάδας στην Οξφόρδη.