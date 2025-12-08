Πειραματικό χάπι υπόσχεται αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας

Τα νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση του διαβήτη και της παχυσαρκίας, γνωστά ως αγωνιστές GLP-1, έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να απαλλαγούν από τα περιττά κιλά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι μαζί με το λίπος χάνονται και οι μύες.

Τώρα, ένα χάπι που αναπτύχθηκε στη Σουηδία υπόσχεται μείωση του σωματικού βάρους και του σακχάρου του αίματος χωρίς ατροφία των μυών. Σε αντίθεση με τις θεραπείες GLP-1, οι οποίες δρουν στον εγκέφαλο και περιορίζουν την όρεξη, το πειραματικό φάρμακο δρα απευθείας στους μυς.

Η πρώτη φάση των κλινικών μελετών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 48 υγιείς εθελοντές και 25 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, έδειξε ότι η θεραπεία είναι ασφαλής και καλά ανεκτή, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μεγαλύτερες μελέτες που θα επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητά της.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στην έγκριτη επιθεώρηση Cell.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι στο μέλλον θα μπορούμε να βελτιώνουμε τη μεταβολική υγεία χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας. Οι μύες παίζουν ρόλο τόσο στον διαβήτη τύπου 2 όσο και την παχυσαρκία. Η μυϊκή μάζα συνδέεται επίσης έμμεσα με το προσδόκιμο ζωής» δήλωσε ο Τόρε Μπένγκτσον του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης.

Αγωνιστές β2

Το φάρμακο, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καρολίνσκα, ανήκει στην κατηγορία των «αγωνιστών b2», θεραπείες που συνδέονται σε έναν κυτταρικό υποδοχέα ο οποίος κανονικά ενεργοποιείται από την αδρεναλίνη.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας προκαλούν υπετροφία των σκελετικών μυών και απώλεια λίπους.

Σε αντίθεση όμως με άλλους αγωνιστές b2, η νέα δραστική ουσία δεν προκαλεί διέγερση της καρδιάς.

«Το φάρμακο αυτό αντιπροσωπεύει έναν εντελώς νέο τύπο θεραπείας και έχει τη δυνατότητα να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία» δήλωσε ο Σέιν Ράιτ του Ινστιτούτου Καρολίνσκα.

Η πειραματική θεραπεία «φαίνεται ότι προάγει την υγιή απώλεια βάρους. Επιπλέον, οι ασθενείς δεν χρειάζεται να κάνουν ενέσεις» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, ο νέος αγωνιστής b2 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με αγωνιστές GLP-1.

Την εμπορική εκμετάλλευση του φαρμάκου, εφόσον τελικά εγκριθεί, έχει αναλάβει η εταιρεία Atrogi AB.

Φάρμακα που περιορίζουν το σωματικό λίπος ενώ παράλληλα διατηρούν τη μυϊκή μάζα αναπτύσσονται στο μεταξύ και από τουλάχιστον δέκα ακόμα εταιρείες, ανάμεσά τους η Eli Lilly, η Scholar Rock, η Regeneron, η BioHaven και η Veru.

Περίπου τα μισά από τα πειραματικά φάρμακα αναστέλλουν τη δράση της μυοστατίνης, μιας πρωτεΐνης που αναστέλλει την αύξηση των μυών, ενώ άλλα στοχεύουν την ακτιβίνη, μια πρωτεΐνη που παίζει ρόλο στην αύξηση των μυών και πολλές άλλες βιολογικές λειτουργίες.