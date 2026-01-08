newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Όμιλος Antenna: Συμμετέχει σε επένδυση ύψους 30 εκατ. δολαρίων στη Semafor
Διεθνής Οικονομία 08 Ιανουαρίου 2026 | 19:25

Όμιλος Antenna: Συμμετέχει σε επένδυση ύψους 30 εκατ. δολαρίων στη Semafor

Νέα διεθνής επενδυτική κίνηση από τον Θοδωρή Κυριακού - Τι σηματοδοτεί για τον Όμιλο Antenna η είσοδος στη Semafor

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του Ομίλου Antenna, προχωρά σε νέα στρατηγική επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του Ομίλου στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε η Wall Street Journal, ο Όμιλος Antenna συμμετείχε σε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων στη Semafor, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης παγκοσμίως.

Η Semafor ιδρύθηκε το 2022 από δύο καταξιωμένες προσωπικότητες της αμερικανικής δημοσιογραφίας: τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Bloomberg Media, Τζάστιν Σμιθ, και τον πρώην αρθρογράφο των New York Times, Μπεν Σμιθ. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για το μοντέλο ενημέρωσης που προωθεί, βασισμένο στη διαφάνεια, τη σαφή τεκμηρίωση και την παράθεση διαφορετικών οπτικών σε ζητήματα διεθνούς σημασίας.

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και δραστηριότητα που επεκτείνεται σε πολλές περιοχές του κόσμου, η Semafor καλύπτει θεματικές όπως η πολιτική, η οικονομία, η τεχνολογία και η γεωπολιτική, προσελκύοντας κοινό με υψηλή επιρροή – από θεσμικούς επενδυτές και επιχειρηματίες έως πολιτικούς αναλυτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ιδιαίτερη απήχηση έχει γνωρίσει το ετήσιο συνέδριο της εταιρείας στην Ουάσιγκτον, το οποίο έχει καθιερωθεί ως σημαντικό forum πολιτικού και επιχειρηματικού διαλόγου στις ΗΠΑ. Η συμμετοχή κορυφαίων στελεχών από την αμερικανική και τη διεθνή σκηνή ενισχύει τον ρόλο της Semafor ως πλατφόρμας που επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση πέρα από τα στενά όρια της ψηφιακής ενημέρωσης.

Η στρατηγική αυτή κίνηση του Ομίλου Antenna εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο πλάνο του για επενδύσεις σε ανεξάρτητα μέσα με διεθνή προσανατολισμό και θεσμικό ρόλο στη δημόσια σφαίρα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σταθερή του δέσμευση στην ανάπτυξη ενός πολυεθνικού χαρτοφυλακίου media, που αντανακλά τις ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ενημέρωσης.

Στην ίδια επενδυτική κίνηση συμμετείχαν και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Χένρι Κράβις, συνιδρυτής της KKR, ο Ντέιβιντ Ρούμπενστάιν, συνιδρυτής της The Carlyle Group, η Πένι Πρίτσκερ, πρόεδρος της PSP Investments και ο Τόμας Λέβσεν, πρόεδρος της Mediahuis.

Η επένδυση στη Semafor σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην εξωστρεφή στρατηγική του Ομίλου, ο οποίος ήδη έχει σημαντική παρουσία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και ΗΠΑ.

Commodities
Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Πετρέλαιο
ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
Στους 45 οι νεκροί 08.01.26

Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς στο Ιράν - Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Σύνταξη
Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ανάρτηση 08.01.26

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Με αφορμή εκδήλωση στην Κύπρο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, καταγγέλλει όσους «παραποιούν την ιστορία» και λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται «στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού».

Σύνταξη
Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κυνικός 08.01.26

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

Σύνταξη
«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ

Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λίβερπουλ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
