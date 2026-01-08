Όμιλος Antenna: Συμμετέχει σε επένδυση ύψους 30 εκατ. δολαρίων στη Semafor

Ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του Ομίλου Antenna, προχωρά σε νέα στρατηγική επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του Ομίλου στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε η Wall Street Journal, ο Όμιλος Antenna συμμετείχε σε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων στη Semafor, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης παγκοσμίως.

Η Semafor ιδρύθηκε το 2022 από δύο καταξιωμένες προσωπικότητες της αμερικανικής δημοσιογραφίας: τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Bloomberg Media, Τζάστιν Σμιθ, και τον πρώην αρθρογράφο των New York Times, Μπεν Σμιθ. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για το μοντέλο ενημέρωσης που προωθεί, βασισμένο στη διαφάνεια, τη σαφή τεκμηρίωση και την παράθεση διαφορετικών οπτικών σε ζητήματα διεθνούς σημασίας.

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και δραστηριότητα που επεκτείνεται σε πολλές περιοχές του κόσμου, η Semafor καλύπτει θεματικές όπως η πολιτική, η οικονομία, η τεχνολογία και η γεωπολιτική, προσελκύοντας κοινό με υψηλή επιρροή – από θεσμικούς επενδυτές και επιχειρηματίες έως πολιτικούς αναλυτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ιδιαίτερη απήχηση έχει γνωρίσει το ετήσιο συνέδριο της εταιρείας στην Ουάσιγκτον, το οποίο έχει καθιερωθεί ως σημαντικό forum πολιτικού και επιχειρηματικού διαλόγου στις ΗΠΑ. Η συμμετοχή κορυφαίων στελεχών από την αμερικανική και τη διεθνή σκηνή ενισχύει τον ρόλο της Semafor ως πλατφόρμας που επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση πέρα από τα στενά όρια της ψηφιακής ενημέρωσης.

Η στρατηγική αυτή κίνηση του Ομίλου Antenna εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο πλάνο του για επενδύσεις σε ανεξάρτητα μέσα με διεθνή προσανατολισμό και θεσμικό ρόλο στη δημόσια σφαίρα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σταθερή του δέσμευση στην ανάπτυξη ενός πολυεθνικού χαρτοφυλακίου media, που αντανακλά τις ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ενημέρωσης.

Στην ίδια επενδυτική κίνηση συμμετείχαν και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Χένρι Κράβις, συνιδρυτής της KKR, ο Ντέιβιντ Ρούμπενστάιν, συνιδρυτής της The Carlyle Group, η Πένι Πρίτσκερ, πρόεδρος της PSP Investments και ο Τόμας Λέβσεν, πρόεδρος της Mediahuis.

Η επένδυση στη Semafor σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην εξωστρεφή στρατηγική του Ομίλου, ο οποίος ήδη έχει σημαντική παρουσία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και ΗΠΑ.