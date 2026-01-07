Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Μια ορεινή γορίλας γέννησε δίδυμα γοριλάκια στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο ανατολικό Κονγκό, ανακοίνωσε την Τετάρτη ένα εθνικό πάρκο, σε ένα γεγονός που χαρακτήρισε ως «σημαντικό» για το απειλούμενο υποείδος.

Η γέννηση των δύο αρσενικών γοριλλών από την Μαφούκο ανακαλύφθηκε στις 3 Ιανουαρίου και τα δίδυμα γοριλάκια «φαίνονταν να είναι σε καλή κατάσταση υγείας κατά τη στιγμή της παρατήρησης», ανέφερε το Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα σε δήλωσή που μετέφερε το Reuters.

Με έκταση που ξεπερνά τα 4.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το παλαιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής φιλοξενεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό από τους εναπομείναντες ορεινούς γορίλλες του κόσμου, ωστόσο μεγάλο μέρος του πάρκου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών και οι μάχες έχουν επιταχύνει την απώλεια δασών και την απειλή για τους γορίλες.

Η φροντίδα των διδύμων μπορεί να είναι δύσκολη, «ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες, όταν τα μωρά εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τη μητέρα τους για τη φροντίδα και τη μεταφορά τους», ανέφερε η δήλωση του πάρκου. Τα νεογέννητα παρακολουθούνται στενά για να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους, σημειώνονταν στην ανακοίνωση.

Η μητέρα Μαφούκο είχε κρυφτεί με τα γοριλάκια της

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το γραφείο Τύπου του πάρκου έδειχναν την 22χρονη Μαφούκο να κρατά τα δύο μωρά γοριλάκια, καθισμένη στο έδαφος και μερικώς κρυμμένη από κλαδιά με πράσινα φύλλα. Οι ορεινοί γορίλες γεννιούνται μόλις 1,2 με 1,5 κιλά για να φτάσουν από τα 140 για τις θηλυκές έως τα 210 για τους αρσενικούς.

Η Μαφούκο γεννήθηκε στην οικογένεια Καμπιρίζι, αλλά εντάχθηκε στην οικογένεια Μπαγκένι έξι χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας της από «άγνωστους ένοπλους» πιθανόν λαθροθήρες το 2007, σύμφωνα με τη δήλωση του πάρκου.

«Η γέννηση αυτών των διδύμων αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη δυναμική της οικογένειας Μπαγκένι και για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες διατήρησης που υποστηρίζουν τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού των απειλούμενων ορεινών γοριλλών στο Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα», αναφέρεται στη δήλωση.

Συνολικά, η Μαφούκο έχει πλέον πέντε εν ζωή απογόνους, συμπεριλαμβανομένων δύο διδύμων που πέθαναν μια εβδομάδα μετά τη γέννησή τους το 2016. Η οικογένεια Μπαγκένι αριθμεί πλέον 59 μέλη και είναι η μεγαλύτερη στο πάρκο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.