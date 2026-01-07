Αναντολού Εφές – Παρί 79-84: Σπουδαίο «διπλό» για τους Γάλλους στην Πόλη

Η Αναντολού Εφές υποδέχτηκε την Παρί για την 20η αγωνιστική της Euroleague και παρά την ματσάρα του Σέιμπεν Λι στο ντεμπούτο του στην διοργάνωση με την τουρκική ομάδα, οι Γάλλοι με πρωταγωνιστή τον Ιφί, «απέδρασαν» από την Πόλη.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικός και με διαφορά ο καλύτερος παίκτης των γηπεδούχων, μετρώντας 17 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής. Ο Αμερικανός ήταν και πολύ εύστοχος, με 4/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 6/7 βολές.

Πέρα από τον Λι, ο Οσμάνι πέτυχε 15 πόντους, 12 ο Λόιντ και ο Βάιλερ-Μπαμπ είχε 6 πόντους, 4 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Έτσι η Εφές υπέπεσε στην 14η ήττα της σεζόν, πέφτοντας στην 18η θέση της βαθμολογίας.

Από την Παρί, πρωταγωνιστής ήταν ο συνήθης ύποπτος, Ναντίρ Ιφί, ο οποίος με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ οδήγησε την ομάδα του στην έβδομή της νίκη στην φετινή Euroleague και παρέμεινε στην 15η θέση της βαθμολογίας. Πολύ καλό ματς έκανε και ο Ρόντεν, με 15 πόντους και 2 κλεψίματα.

Τα στατιστικά του αγώνα

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 21-19, 39-40, 64-65, 79-84

Τα ομαδικά στατιστικά για την Αναντολού Εφές: 20/31 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 15/17 βολές, 29 ριμπάουντ, 22 ασίστ, 6 κλεψίματα και 19 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά για την Παρί: 15/25 δίποντα, 12/33 τρίποντα, 1821 βολές, 27 ριμπάουντ, 16 ασίστ, 6 κλεψίματα και 15 λάθη.