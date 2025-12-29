Επίσημο: Ο Σέιμπεν Λι ανακοινώθηκε από την Εφές (pic)
Ο Σέιμπεν Λι έλυσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε η συμφωνία με την Εφές.
- Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
- Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Νεαροί πόζαραν ανενόχλητοι δίπλα στη λάβα
- Ζευγάρι παντρεύτηκε στο Περιστέρι… και η Ρία Ελληνίδου είχε δίπλα στην εκκλησία συναυλία
- Κλόντια Σίφερ: Αποχαιρετά την Μπαρντό με φωτογραφίες που μοιάζουν σαν 2 σταγόνες νερό
Παίκτης της Αναντολού Εφές είναι κι επίσημα ο Σέιμπεν Λι, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα, με τον Αμερικανό γκαρντ να υπογράφει λίγα λεπτά μετά το επίσημο αντίο στον Ολυμπιακό.
Ο 26χρονος γκαρντ που αγωνίστηκε για περίπου έναν χρόνο στο λιμάνι και κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα, συμφώνησε με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο μέχρι το τέλος της σεζόν και θα ενισχύσει την περιφέρεια της Εφές.
Ο Σέιμπεν Λι εδώ και αρκετό καιρό ακουγόταν τόσο για την Εφές, όσο και για την Μπεσίκτας, ενώ δεν ήταν ικανοποιημένος από τον ρόλο και τον χρόνο που είχε στον Ολυμπιακό, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέιμπεν Λι επιστρέφει στην Τουρκία, μόλις έναν χρόνο μετά, αφού τότε τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τη Μανίσα πληρώνοντας μάλιστα ένα αρκετά υψηλό buy out.
Δείτε την ανάρτηση της Εφές για τον Σέιμπεν Λι:
✍️ Saben Lee ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık! #Welcome Saben! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/OFVClFNyc4
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 29, 2025
- Ψάχνεται για μεταγραφή ο Αρτέτα: «Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»
- Νίκολιτς: «Ζω τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου στην ΑΕΚ»
- Επική στιγμή: Ο Βέργος πέτυχε χατ-τρικ και ο Μάτα του γυάλισε το παπούτσι (vid)
- Επίσημο: Ο Σέιμπεν Λι ανακοινώθηκε από την Εφές (pic)
- Δέκα πρώην παίκτες της ΑΕΚ ζητούν απαγόρευση μεταγραφών
- Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»
- Με Τζόουνς στην αποστολή η Παρτιζάν για Βαλένθια
- Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι – Οδεύει προς Εφές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις