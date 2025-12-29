Επίσημο: Ο Σέιμπεν Λι ανακοινώθηκε από την Εφές (pic)

Παίκτης της Αναντολού Εφές είναι κι επίσημα ο Σέιμπεν Λι, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα, με τον Αμερικανό γκαρντ να υπογράφει λίγα λεπτά μετά το επίσημο αντίο στον Ολυμπιακό.

Ο 26χρονος γκαρντ που αγωνίστηκε για περίπου έναν χρόνο στο λιμάνι και κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα, συμφώνησε με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο μέχρι το τέλος της σεζόν και θα ενισχύσει την περιφέρεια της Εφές.

Ο Σέιμπεν Λι εδώ και αρκετό καιρό ακουγόταν τόσο για την Εφές, όσο και για την Μπεσίκτας, ενώ δεν ήταν ικανοποιημένος από τον ρόλο και τον χρόνο που είχε στον Ολυμπιακό, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέιμπεν Λι επιστρέφει στην Τουρκία, μόλις έναν χρόνο μετά, αφού τότε τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τη Μανίσα πληρώνοντας μάλιστα ένα αρκετά υψηλό buy out.

Δείτε την ανάρτηση της Εφές για τον Σέιμπεν Λι: