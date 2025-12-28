Επιμένουν στην Ιταλία: «Ο Σέιμπεν Λι πιέζει για μεταγραφή» (pic)

O Ολυμπιακός πριν μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόντε Μόρις και έκτοτε έχουν αρχίσει τα σενάρια για το μέλλον του Σέιμπεν Λι, ο οποίος φέρεται να είναι κοντά στο να αποχωρήσει από το λιμάνι.

Τις τελευταίες μέρες στο εξωτερικό γράφονται όλο και περισσότερες φήμες για τον Αμερικανό γκαρντ, που δεν έχει τον ρόλο και τον χρόνο που θα ήθελε στον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να εξετάζει όλα τα δεδομένα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι και στηρίζουν και Τούρκικα ΜΜΕ, ο Σέιμπεν Λι πιέζει για να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και έχει ήδη θέσει ως προτεραιότητα την Εφές, όμως δεν είναι τόσο απλή η περίπτωση του, διότι εμπλέκεται με συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον για τον Αμερικανό υπάρχει και από την πλευρά της Μπεσίκτας, ενώ λέγεται πως και η Παρτιζάν θα κοιτούσε την περίπτωση του και μάλιστα ακούγεται πως μπορεί να «συνδεθεί» και με τον Ταϊρίκ Τζόουνς που το μέλλον του είναι στον… αέρα και παίζει και για τον Ολυμπιακό.

Δείτε τι αναφέρει ο Ματέο Αντρεάνι για τον Σέιμπεν Λι:

Saben Lee. The player is pushing for a transfer, with Anadolu Efes Istanbul as the priority. Besiktas have shown interest and waited days. Now they seem to have almost definitively given up. 🤝: @ersinalbayraak pic.twitter.com/E8z1DQODQS — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 28, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέιμπεν Λι έχει πολύ καλό όνομα στην Τουρκία, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μανίσα, ενώ είχε δείξει μεγάλη ικανότητα στο σκορ, στο διάστημα που πέρασε πέρσι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.