Νέα σενάρια για Σέιμπεν Λι από το εξωτερικό

Εδώ και καιρό είναι γεγονός πως η θέση του Σέιμπεν Λι στον Ολυμπιακό είναι επισφαλής και η αποχώρησή του είναι κάτι παραπάνω από πιθανή. Ειδικά μετά την προσθήκη του Μόντε Μόρις, ο ρόλος του 26χρονου γκαρντ είναι ακόμη πιο περιορισμένος απ’ ότι πριν.

Εδώ και καιρό έχουν έρθει στο προσκήνιο διάφορα σενάρια για τον τρόπο που θα αποχωρήσει από τους Πειραιώτες και σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο Ματέο Αντρεάνι, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», επιβεβαίωσε τα περί αποχώρησης του Λι από τον Ολυμπιακό.

Τι αναφέρουν για τον Σέιμπεν Λι

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τους Πειραιώτες, με το όνομά του να βρίσκεται ήδη ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα άλλων ομάδων.

Η Αναντολού Εφές παραμένει στο κόλπο της απόκτησής του, ενώ στο κάδρο βρίσκεται πλέον και η Μπεσίκτας. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, η τουρκική ομάδα εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει παίκτη σε πιθανό deal.

Επίσης, η ιστοσελίδα «Walla» αναφέρει πως ο Ολυμπιακός δρομολογεί την αποδέσμευση του Σέιμπεν Λι. Λιγότερο από έναν χρόνο πριν, η ομάδα του Πειραιά είχε καταβάλει περίπου 550.000 ευρώ στη Μανίσα για να αποκτήσει τον πρώην παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, υπογράφοντάς τον με συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, οι εμφανίσεις του δεν ικανοποίησαν το τεχνικό επιτελείο και η συνεργασία αναμένεται να ολοκληρωθεί πρόωρα.