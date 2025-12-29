Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι – Οδεύει προς Εφές
Ο Σέιμπεν Λι αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Σέιμπεν Λι.
Όπως είχε γίνει από χτες γνωστό, ο Σέιμπεν Λι αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ανακοινώνει το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, μετά από ενάμιση χρόνο.
Ο Αμερικανός σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές, επιστρέφοντας στην Τουρκία μετά από μιάμιση σεζόν στην Ελλάδα, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν τον υπολόγιζε πλέον στο «ερυθρόλευκο» ροτέισον έπειτα από την απόκτηση του Μόντε Μόρις.
Μάλιστα σύμφωνα με χθεσινά ρεπορτάζ ο Σέιμπεν Λι φέρεται να βρίσκεται ήδη στην Τουρκία για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία, εφόσον όλα πάνε καλά να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του στην Εφές.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ για τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι
Olympiacos BC announces the termination of its cooperation with Saben Lee.
🙏🏽 Saben, thank you for your contribution to the team, and we wish you every success in the next chapter of your career.
💻 https://t.co/xYkGB65fuI#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 29, 2025
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
