«Ο Σέιμπεν Λι έκλεισε στην Εφές – Ανακοινώνεται άμεσα η μεταγραφή» (pic)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ακούγεται έντονα για τον Ταϊρίκ Τζόουνς εδώ και μερικές ώρες, όμως φαίνεται πως υπάρχουν εξελίξεις και στην υπόθεση του Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ που δεν αγωνίζεται όσο θα ήθελε στο λιμάνι φαίνεται πως είναι με το 1,5 πόδι εκτός πρωταθλητών Ελλάδας, καθώς στην Τουρκία θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία του με την Εφές.

Εδώ και μερικές ώρες υπάρχει μπαράζ δημοσιευμάτων από τη γειτονική χώρα για οριστικό deal του Λι με την Εφές, με τα περισσότερα τούρκικα ΜΜΕ να αναφέρουν μάλιστα πως ο Αμερικανός έχει ήδη στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιο του και είναι θέμα ωρών να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Τούρκοι έλεγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας πως ο Λι πιέζει για να επιστρέψει και να αγωνιστεί στην τούρκικη Λίγκα για λογαριασμό της Εφές και όλα δείχνουν ότι αυτό θα γίνει.

Η υπόθεση μάλιστα φαίνεται πως έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο, καθώς ο Λι φέρεται να βρίσκεται ήδη στο αεροπλάνο για να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, ενώ έχει πάρει και το «ΟΚ» από την πλευρά του Ολυμπιακού για να προχωρήσει τη μεταγραφή του. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη γειτονική χώρα, ο Σέιμπεν Λι αναμένεται στο αεροδρόμιο της Πόλης μετά τα μεσάνυχτα και τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά θα ανακοινωθεί από την Εφές.

