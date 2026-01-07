newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07 Ιανουαρίου 2026 | 15:33

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Επίθεση στην κυβέρνηση για το πρωτοφανές blackout στα ελληνικά αεροδρόμια εξαπολύει η Νέα Αριστερά, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις Κυρανάκη.

«’Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζει και ο κ. Δήμας, αυτά παρέλαβε τον Μάρτιο ο υπουργός Χρίστος Δήμας’. Τάδε έφη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ας μας απαντήσει όμως: από ποιον τα ‘παρέλαβε’;», σημειώνει χαρακτηριστικά η ΝεΑρ, τονίζοντας πως «από όσο γνωρίζουμε η Νέα Δημοκρατία κυβερνά τη χώρα εδώ και επτά ολόκληρα χρόνια.

Για να υπογραμμίσει πως «η αλήθεια είναι ότι δεν παρέλαβε τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ, απεναντίας τα διατήρησε, τα υποχρηματοδότησε και τα άφησε να σαπίσουν».

«Μετά το blackout στο FIR Αθηνών, η κυβέρνηση ανακάλυψε ξαφνικά ότι οι κρίσιμες υποδομές είναι παρωχημένες. Όμως και το γνώριζαν και το παραδέχονται. Τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια; Πότε ακριβώς σχεδίαζαν να τα αντικαταστήσουν; Όταν θα γίνει η τραγωδία;», επισημαίνει.

«Πόσα ακόμη χρόνια αναμονής χρειάζονται για να λειτουργεί στοιχειωδώς το κράτος;»

Παράλληλα, τονίζει πως «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μάς λέει να περιμένουμε μέχρι το 2027 για να νιώσουμε ασφαλείς στα τρένα. Ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας μάς λέει να περιμένουμε μέχρι το 2028 για να νιώσουμε ασφαλείς στα αεροπλάνα. Πόσα ακόμη χρόνια αναμονής χρειάζονται για να λειτουργεί στοιχειωδώς το κράτος;», αναφέρει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά.

Και προσθέτει πως «αντί για ανάληψη πολιτικής ευθύνης, ακούμε ξανά και ξανά το ίδιο επικίνδυνο αφήγημα: ότι το πρόβλημα δεν είναι δομικό, αλλά θέμα ‘ατόμων’. Ότι ‘θα πέσουν κεφάλια’, λες και η κατάρρευση του κράτους οφείλεται σε μεμονωμένους υπαλλήλους και όχι σε συστηματικές κυβερνητικές επιλογές».

«Όμως το έχουμε ξαναδεί το έργο: στα τρένα, στην πολιτική προστασία, στην υγεία, τώρα και στον εναέριο χώρο. Πάντα ‘απαρχαιωμένα συστήματα’, πάντα ‘ΕΔΕ’, πάντα καμία πολιτική ευθύνη», υπογραμμίζει.

Όπως επισημαίνει, ωστόσο, «η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών. Απαιτεί δημόσιες επενδύσεις, σοβαρό σχεδιασμό και ρήξη με το κράτος-κουφάρι που η ίδια η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει».

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεση απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: πόσα ακόμη ‘απαρχαιωμένα συστήματα’ πρέπει να καταρρεύσουν για να σταματήσει αυτή η πολιτική της διάλυσης που ακολουθεί απαρέγκλιτα η Νέα Δημοκρατία;», σημειώνει καταληκτικά.

