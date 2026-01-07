Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.
Αρκετές περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης βυθίστηκαν στο σκοτάδι το βράδυ χθες Τρίτη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Η Πυροσβεστική δέχτηκε περίπου 10 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες
Το μπλακ άουτ σημειώθηκε περίπου στις 23:30. Σύμφωνα με αναφορές παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση περιοχές στη Θέρμη, την Καλαμαριά, την Πυλαία, το Ντεπώ.
Λόγω της διακοπής ηλεκτροδότησης τέθηκαν εκτός λειτουργίας αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως μεταδίδει το thestival.gr.
Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκε περίπου 10 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
Αποκαταστάθηκε
Οι περισσότερες από αυτές ακυρώθηκαν λόγω αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.
