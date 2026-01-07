Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε υπάλληλο περιπτέρου
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο πατέρας της ανήλικης και ο υπάλληλος του περιπτέρου.
- Νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής για να μη «φρακάρει» η Αττική από σκουπίδια
- Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
- Λεωφορείο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στο Ισραήλ – Έναν νεκρός και τρεις τραυματίες
Μια 13χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, η 13χρονη προμηθεύτηκε παράνομα αλκοολούχο ποτό από περίπτερο στο Περιστέρι. Το νεαρό κορίτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις τους και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για τις πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι ήταν μαζί με την παρέα της όταν λιποθύμησε. Όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές για την υπόθεση, συνελήφθη τόσο ο υπάλληλος του περιπτέρου της περιοχής απ’ όπου αγόρασε το αλκοόλ, όσο και ο πατέρας της με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.
- Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε υπάλληλο περιπτέρου
- Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»
- Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
- Έβρος: Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης
- «Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
- Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για τους αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων, 4 υπό επεξεργασία λέει ο Χατζηδάκης
- Καλπάζουν γρίπη και RSV – Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων
- Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις