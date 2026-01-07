Μια 13χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, η 13χρονη προμηθεύτηκε παράνομα αλκοολούχο ποτό από περίπτερο στο Περιστέρι. Το νεαρό κορίτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις τους και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι ήταν μαζί με την παρέα της όταν λιποθύμησε. Όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές για την υπόθεση, συνελήφθη τόσο ο υπάλληλος του περιπτέρου της περιοχής απ’ όπου αγόρασε το αλκοόλ, όσο και ο πατέρας της με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.