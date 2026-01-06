«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

Αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο επικρατεί στη Βενεζουέλα.

Η απαγωγή Μαδούρο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με αρκετούς κατοίκους της Βενεζουέλας να βγαίνουν στο δρόμο καταγγέλλοντας την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο MEGA ο κος Γιώργος, Έλληνας της Βενεζουέλας που διαμένει στο Καράκας, δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ τόνισε πως οι κάτοικοι της χώρας προετοιμάζονταν το τελευταίο διάστημα σε περίπτωση που οι ΗΠΑ υλοποιούσαν στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αυτό το θέμα που επικρατεί τώρα το έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες. Οι ΗΠΑ, όταν λένε κάτι, το κάνουν. Είπαμε ότι κάποια μέρα θα πραγματοποιηθεί αυτό, αλλά δεν ξέραμε πότε. Προετοιμαζόμασταν και παίρναμε τις προμήθειές μας. Δεν έχουμε ανάγκη τώρα να βγούμε, να τρέξουμε σε ουρές για τρόφιμα».

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε», συμπλήρωσε.