Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)
Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην κορυφή του σταδίου του Περθ όπου η Εθνική τένις αγωνίζεται στο United Cup και... μόνο ένας από τους δύο απήλαυσε την εμπειρία!
Η Εθνική ομάδα του τένις αγωνίζεται αυτές τις ημέρες στο United Cup, στο Περθ της Αυστραλίας, με τη συμμετοχή των πρωταθλητών μας, Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη. Την περασμένη Κυριακή ωστόσο η Team Greece δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις και μοιραία τα μέλη της αποστολής το… έριξαν στις βόλτες.
Μια από τις δραστηριότητες που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές για τους Έλληνες ήταν και το να ανέβουν στην κορυφή του σταδίου «Όπτους» του Περθ. Τα πέντε μέλη της ομάδας, Στέφανος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη, Στέφανος Σακελλαρίδης, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη, δέθηκαν με προστατευτικούς ιμάντες και περπάτησαν στους διαδρόμους της στέγης, ωστόσο όπως φάνηκε και στα σχετικά βίντεο η εμπειρία αυτή δεν… εκτιμήθηκε από όλους!
Δείτε το σχετικό βίντεο
Ο Τσιτσιπάς ήταν άκρως ενθουσιασμένος με την εμπειρία, χορεύοντας στην άκρη του διαδρόμου και τραγουδώντας «Ελλάς», ωστόσο την ίδια ώρα η Σάκκαρη δεν… πίστευε αυτό που έβλεπε, κρατώντας το πρόσωπό της. Άλλωστε, είχε ήδη προαναγγείλει ότι δεν ήταν… φαν της εμπειρίας αυτής, αφού δήλωσε ότι φοβάται τα ύψη, την ώρα πάντως που ο «Στεφ» φρόντιζε να την πειράζει για αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
