Σάκκαρη – Ραντουκάνου 2-1: Σπουδαία Μαρία, «έστειλε» στους «8» του United Cup την Ελλάδα!

Με μια σπουδαία εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-1 της Έμμα Ραντουκάνου (6-3, 3-6, 6-1) και έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup.

Η συμπατριώτισσά μας πήρε τη σκυτάλη από τον Στέφανο Τσιτσιπά (σ.σ ο οποίος νωρίτερα κέρδισε με ανατροπή 2-1 σετ τον Μπίλι Χάρις) και με μια ψυχωμένη εμφάνιση έκανε το 2-0 στο tie της Ελλάδας με την Μεγάλη Βρετανία.

Μια νίκη με την οποία η χώρα μας σφράγισε την 1η θέση Group E και πέρασε στην τελική 8άδα του τουρνουά, όπου την Τετάρτη (07/01) θα αντιμετωπίσει την Ελβετία των σπουδαίων Σταν Βαβρίνκα και Μπελίντα Μπέντσιτς.

Ανατροπή και 1-0 για τη Μαρία

Η Ραντουκάνου μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με μπρέικ στο πρώτο γκέιμ προηγήθηκε με 2-0. Η Μαρία, όμως, απάντησε με το ίδιο… νόμισμα και ισοφάρισε σε 2-2. Στο 8ο γκέιμ, μάλιστα, η συμπατριώτισσά μας έκανε νέο μπρέικ για το 5-3. Στο 9ο γκέιμ η Σάκκαρη χρειάστηκε να «σβήσει» τρία μπρέικ πόιντς, πριν κάνει το 6-3 και το 1-0 στα σετ.

Ισοφάρισε η Ραντουκάνου

Στο δεύτερο σετ η Μαρία έκανε πρώτη μπρέικ για το 2-1, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της, με την Εμμα να απαντάει και να ισοφαρίζει άμεσα σε 2-2. Στο 7ο γκέιμ η Ελληνίδα τενίστρια είχε τρία μπρέικ πόιντς, αλλά δεν μπόρεσε να τα εκμεταλλευτεί. Η Ραντουκάνου έκανε το 4-3 και στη συνέχεια με μπρέικ το 5-3, πριν φτάσει στο 6-3. Η τενίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία ισοφάρισε σε 1-1 και έστειλε το ματς σε τρίτο σετ.

Κυριάρχησε η Σάκκαρη

Στο τρίτο σετ η Μαρία ήταν σαρωτική και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της. Με μπρέικ στο 4ο γκέιμ έκανε το 3-1 και λίγο αργότερα η συμπατριώτισσά μας πέτυχε νέο μπρέικ για το 5-1. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι για την Ελληνίδα τενίστρια, που έκανε με χαρακτηριστική ευκολία το 6-1 και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη.