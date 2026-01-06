Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι

Ο Λίαμ Ροσένιορ είναι ο «διάδοχος» του Έντσο Μαρέσκα στην τεχνική ηγεσία της Τσέλσι, με την αγγλική ομάδα ν’ ανακοινώνει κι επίσημα την πρόσληψη του 41χρονου προπονητή.

Ο πρώην πλέον, προπονητής του Στρασβούργου υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032, με την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου να συνεχίζει την… παράδοση που θέλει τους «μπλε» να υπογράφουν μεγάλης διάρκειας συμβόλαια με παίκτες και προπονητές.

Η απόφαση των ιθυνόντων της Τσέλσι να προσλάβουν τον Άγγλο τεχνικό προκάλεσε όμως πολλές αντιδράσεις από τους οπαδούς του Στρασβούργου, οι οποίοι είδαν σαν «αρπαγή» την συμφωνία των Λονδρέζων με τον προπονητή της ομάδας τους.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως Τσέλσι και Στρασβούργο ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο, γεγονός άλλωστε που έδωσε την δυνατότητα στους «μπλε» να κινηθούν άμεσα και να κλείσουν στο… άψε σβήσε την συμφωνία με τον Ροσένιορ.

Οι αντιδράσεις όμως όπως προαναφέραμε ήταν πολλές, καθώς οι οπαδοί του γαλλικού συλλόγου εξέφρασαν με πολλούς τρόπους την έντονη αντίδρασή τους στην αποχώρηση του Ροσένιορ από την ομάδα τους για ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι.

Το κλίμα πάντως για την εταιρεία που ελέγχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του Στρασβούργου ήταν βαρύ και πριν από τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά η αποχώρηση του 41χρονου τεχνικού από την γαλλική ομάδα για τον πάγκο της Τσέλσι, προκάλεσε την οργή των οπαδών του γαλλικού συλλόγου.

Τα πανό αλλά και τα συνθήματα που καλούν την διοίκηση της ομάδας να πουλήσει τις μετοχές ήταν… αμέτρητα, καθώς οι οπαδοί του Στρασβούργου θεωρούν ότι η κίνηση που έγινε στην υπόθεση Ροσένιορ, αποδεικνύει πως δεν υπάρχει κανένας σεβασμός από τους ιδιοκτήτες του ομίλου για την γαλλική ομάδα.

Οι οπαδοί του Στρασβούργου επισημαίνουν πως οι ιδιοκτήτες του συλλόγου ενδιαφέρονται μόνο για την Τσέλσι, με τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι πολλά.

Στόχος, όπως τονίζουν, των προσπαθειών τους είναι η αποχώρηση των τωρινών ιδιοκτητών, καθώς δεν θέλουν να είναι υπό την ίδια ιδιοκτησιακή «σκέπη» με την Τσέλσι, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο.

Οι διοικούντες την γαλλική ομάδα δεν δείχνουν την παραμικρή διάθεση αποχώρησης από τον γαλλικό σύλλογο, αλλά οι αντιδράσεις των οπαδών του Στρασβούργου αναμένονται ακόμα πιο έντονες, το προσεχές διάστημα.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση Ροσένιορ φαίνεται πως είναι «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τους οπαδούς της γαλλικής ομάδας και το κλίμα «μυρίζει μπαρούτι».

Κι όσο για τον νέο προπονητή της Τσέλσι; Ο Λίαμ Ροσένιορ είδε μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία, μια μεγάλη πρόκληση και δεν είπε όχι στην πρόταση που του έγινε. Γνωρίζει βέβαια ότι η αποστολή του θα είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη, αλλά αισιοδοξεί πως είναι σε θέση να τα καταφέρει.