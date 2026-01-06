Η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στον Παναιτωλικό

Η παρουσία των Φαμπιάνο και Μισεουί στην ενδεκάδα και η πρώτη συμμετοχή στην αποστολή του νεοαποκτηθέντος Μπουσαΐντ ξεχωρίζουν για τον Άρη στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι δύο πρώτοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους, ενώ ο νεοαποκτηθείς Βέλγος εξτρέμ έδειξε καλά στοιχεία στις προπονήσεις.

Ο Χιμένεθ θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Ρόουζ θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μισεουί στην αριστερή και ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Φρίντεκ, Κάμτσης, Νινγκ, Ντούντου, Παπασαραφιανός, Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε.