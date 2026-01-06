Η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στον Παναιτωλικό
Αυτές είναι οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για την αρχική ενδεκάδα του Άρη στο ματς Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό.
- Σε κατάσταση σοκ δύο κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο – Αδέσποτα σκυλιά κατασπάραξαν τα πρόβατά τους
- Μαθήτρια έπιασε τον σταυρό στον Γοργοπόταμο [βίντεο]
- Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
- Η ζωή και τα εγκλήματα της Αϊλίν Γουόρνος στη σειρά «Monster» του Netflix – Η δολοφόνος που δίχασε την Αμερική
Η παρουσία των Φαμπιάνο και Μισεουί στην ενδεκάδα και η πρώτη συμμετοχή στην αποστολή του νεοαποκτηθέντος Μπουσαΐντ ξεχωρίζουν για τον Άρη στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι δύο πρώτοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους, ενώ ο νεοαποκτηθείς Βέλγος εξτρέμ έδειξε καλά στοιχεία στις προπονήσεις.
Ο Χιμένεθ θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Ρόουζ θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μισεουί στην αριστερή και ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Φρίντεκ, Κάμτσης, Νινγκ, Ντούντου, Παπασαραφιανός, Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε.
- Η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στον Παναιτωλικό
- Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
- Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
- Ολυμπιακός: Δεν παίζει κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Μιλουτίνοφ
- Ο κρίσιμος Γενάρης του Ολυμπιακού με μάχες σε όλα τα «μέτωπα»
- EuroCup: Κρίσιμο ματς δίνει ο Άρης Betsson στην Ισπανία
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (6/1): Δράση σε Ευρωλίγκα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Κύπελλο Ελλάδος Betsson
- Το μήνυμα και οι ευχές του Βαγγέλη Μαρινάκη για τα Θεοφάνεια (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις