EuroCup: Κρίσιμο ματς δίνει ο Άρης Betsson στην Ισπανία

Κρίσιμο αγώνα στην προσπάθεια πρόκρισής του στην επόμενη φάση του EuroCup δίνει ο Άρης Betsson το βράδυ της Τρίτης (6/1, 20:00). Συγκεκριμένα, οι «κίτρινοι» αντιμετωπίζουν τη Μανρσέσα στην Ισπανία για τον Ά όμιλο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της regular season της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται οριακά στη γραμμή πρόκρισης, στη φάση πριν τα προημιτελικά, την οποία εξασφαλίζουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 3-6 σε κάθε έναν από τους 2 ομίλους κι ενώ οι δύο πρώτοι προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά. O Άρης Betsson προέρχεται από βαριά εντός έδρας ήττα με 60-89 από τη σλοβενική Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα και έχει ρεκόρ 6-6.

Το ίδιο ρεκόρ μετρά και η Μανρέσα, με την οποία ισοβαθμεί με την ελληνική ομάδα στην 6η θέση, δηλαδή την τελευταία που δίνει πρόκριση. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ο Άρης Betsson είχε ηττηθεί με 79-86 στον πρώτο γύρο στη Θεσσαλονίκη από τη Μανρέσα και τώρα αναζητά ιδανικά μια νίκη με +8 πόντους διαφοράς, ώστε να έχει εκείνος το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Τέλος, σημειώνεται ότι Άρης Betsson ταξίδεψε με απουσίες στην Καταλονία, αφού ο Ίγκορ Μίλιτσιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ρόνι Χαρέλ και Λευτέρη Μποχωρίδη. Ο Αμερικανός φόργουορντ παραμένει κλινήρης, λόγω γρίπης Α και ο Έλληνας γκαρντ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από διάστρεμμα.

To πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής του EuroCup έχει ως εξής:

A’ ΌΜΙΛΟΣ



Τρίτη, 6 Ιανουαρίου

Μανρέσα (Ισπανία) – Άρης Betsson 20:00

Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)-Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία)

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου

Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)-Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)

Χάμπουργκ Τάουερς (Γερμανία)-Νεπτούνας Κλαϊπέντα (Λιθουανία)

Βενέτσια (Ιταλία)-Κλουζ Ναπόκα (Ρουμανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / Ν-Η

Χάποελ Ιερουσαλήμ 10-2

Τσεντεβίτα Ολίμπια 8-4

Μπαχτσεσεχίρ 8-4

Κλουζ Ναπόκα 7-5

Βενέτσια 5-6

Μανρέσα 6-6

Άρης Betsson 6-6

Νεπτούνας 5-7

Σλασκ Βρότσλαβ 4-8

Χάμπουργκ Τάουερς 0-12

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ουλμ (Γερμανία)

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο) 19:30

Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία)-Τρέντο (Ιταλία)

Λιετκαμπέλις (Λιθουανία)-Μπουρ-αν-Μπρες (Γαλλία)

Λόντον Λάιονς (Μ. Βρετανία)-Τσέμνιτς Νάινερς (Γερμανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / Ν-Η

Μπουρ-αν-Μπρες 10-2

Μπουντούτσνοστ 8-4

Μπεσίκτας 8-4

Τουρκ Τέλεκομ 7-5

Τρέντο 7-5

Τσέμνιτς Νάινερς 6-6

Λόντον Λάιονς 5-7

Ουλμ 5-7

Λιετκαμπέλις 3-9

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-11