Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
EuroCup: Κρίσιμο ματς δίνει ο Άρης Betsson στην Ισπανία
Μπάσκετ 06 Ιανουαρίου 2026 | 12:05

Στην έδρα της ισπανικής Μανρέσα δοκιμάζεται ο Άρης Betsson το βράδυ της Τρίτης (6/1) , σε ένα ματς που θα κρίνει εν πολλοίς το μέλλον του στο EuroCup.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Κρίσιμο αγώνα στην προσπάθεια πρόκρισής του στην επόμενη φάση του EuroCup δίνει ο Άρης Betsson το βράδυ της Τρίτης (6/1, 20:00). Συγκεκριμένα, οι «κίτρινοι» αντιμετωπίζουν τη Μανρσέσα στην Ισπανία για τον Ά όμιλο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της regular season της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται οριακά στη γραμμή πρόκρισης, στη φάση πριν τα προημιτελικά, την οποία εξασφαλίζουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 3-6 σε κάθε έναν από τους 2 ομίλους κι ενώ οι δύο πρώτοι προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά. O Άρης Betsson προέρχεται από βαριά εντός έδρας ήττα με 60-89 από τη σλοβενική Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα και έχει ρεκόρ 6-6.

Το ίδιο ρεκόρ μετρά και η Μανρέσα, με την οποία ισοβαθμεί με την ελληνική ομάδα στην 6η θέση, δηλαδή την τελευταία που δίνει πρόκριση. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ο Άρης Betsson είχε ηττηθεί με 79-86 στον πρώτο γύρο στη Θεσσαλονίκη από τη Μανρέσα και τώρα αναζητά ιδανικά μια νίκη με +8 πόντους διαφοράς, ώστε να έχει εκείνος το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Τέλος, σημειώνεται ότι Άρης Betsson ταξίδεψε με απουσίες στην Καταλονία, αφού ο Ίγκορ Μίλιτσιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ρόνι Χαρέλ και Λευτέρη Μποχωρίδη. Ο Αμερικανός φόργουορντ παραμένει κλινήρης, λόγω γρίπης Α και ο Έλληνας γκαρντ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από διάστρεμμα.

To πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής του EuroCup έχει ως εξής:

A’ ΌΜΙΛΟΣ

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 

Μανρέσα (Ισπανία) – Άρης Betsson 20:00
Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)-Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία)

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 

Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)-Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)
Χάμπουργκ Τάουερς (Γερμανία)-Νεπτούνας Κλαϊπέντα (Λιθουανία)
Βενέτσια (Ιταλία)-Κλουζ Ναπόκα (Ρουμανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / Ν-Η

Χάποελ Ιερουσαλήμ 10-2
Τσεντεβίτα Ολίμπια 8-4
Μπαχτσεσεχίρ 8-4
Κλουζ Ναπόκα 7-5
Βενέτσια 5-6
Μανρέσα 6-6
Άρης Betsson 6-6
Νεπτούνας 5-7
Σλασκ Βρότσλαβ 4-8
Χάμπουργκ Τάουερς 0-12

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ουλμ (Γερμανία)

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο) 19:30
Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία)-Τρέντο (Ιταλία)
Λιετκαμπέλις (Λιθουανία)-Μπουρ-αν-Μπρες (Γαλλία)
Λόντον Λάιονς (Μ. Βρετανία)-Τσέμνιτς Νάινερς (Γερμανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / Ν-Η

Μπουρ-αν-Μπρες 10-2
Μπουντούτσνοστ 8-4
Μπεσίκτας 8-4
Τουρκ Τέλεκομ 7-5
Τρέντο 7-5
Τσέμνιτς Νάινερς 6-6
Λόντον Λάιονς 5-7
Ουλμ 5-7
Λιετκαμπέλις 3-9
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-11

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

